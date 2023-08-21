أردوغان: تركيا تدرس لعب دور محوري في أزمة النيجر

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في مؤتمر صحفي عقده اليوم الاثنين، إن بلاده تدرس كيفية لعب دورها المحوري في النيجر.



موقف تركيا من أزمة النيجر

وأكد الرئيس التركي في حديثه أنه لا يرى قرار المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا "إيكواس" بالتدخل العسكري صائبًا.



وأمس الأحد فشل وفد مجموعة الإيكواس في إقناع المجلس العسكري في النيجر بالتخلي عن السلطة، بل وغادر البلاد بعد فشل المحادثات مع المجلس.



ورفض المجلس العسكري في النيجر مقترحات مجموعة إيكواس بشأن عودة الرئيس المعزول محمد بازوم، ولم تسفر المحادثات عن نتائج تذكر.



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وفد من إيكواس يصل إلى النيجر

وكان وفد من المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) وصل إلى نيامي، يوم السبت، في محاولة للقيام بوساطة دبلوماسية جديدة مع المجلس العسكري في النيجر.



وأبلغ مصدر من المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) “رويترز” أن رئيس الوزراء الذي عينه المجلس العسكري استقبل الوفد الذي يضم رئيس إيكواس عمر توراي في مطار نيامي.



وأفادت قناة “العربية”، بأن وفد إيكواس وضع الإفراج عن الرئيس المعزول في أولوية مطالبه.





أول تعليق من رئيس المجلس العسكري الحاكم في النيجر بعد زيارة إيكواس ومن جانبه، قال رئيس المجلس العسكري الحاكم في النيجر، عبد الرحمن تياني، يوم السبت، إن عقوبات مجموعة دول غرب أفريقيا الاقتصادية "إيكواس"، تستهدف خنق اقتصاد وتجارة النيجر.



وأضاف تياني، أن عقوبات إيكواس غير إنسانية، مشيرا إلى أن أي تدخل من مجموعة إيكواس؛ يعتبر احتلالا.



وأكد رئيس المجلس العسكري في النيجر، أن عقوبات إيكواس، هدفها تقسيم النيجر، مشيرا إلى أن مجموعة إيكواس تريد عزل النيجر؛ ليكون عاجزا عن مواجهة الإرهاب.

