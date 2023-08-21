بعد هزيمتها في سوريا، تخوفات من تحول السودان إلى ملاذ للجماعات الإرهابية

أحداث السودان، حذر مسئول كبير في الهيئة الحكومية للتنمية "الإيجاد"، الأحد، من تحول السودان إلى ملاذ "للإرهابيين"، وحث الدول الأعضاء على العمل معًا للتوصل إلى حلول لمواجهة أخطار الإرهاب والصراعات في المنطقة، حسبما أفادت وكالة "أنباء العالم العربي".

وقال قائد برنامج القطاع الأمني في "الإيجاد"، أبيبي مولونيه، خلال مقابلة مع وكالة الأنباء الإثيوبية، إن منطقة القرن الإفريقي غنية بالموارد الطبيعية، لكن عدم الاستقرار وخطر الإرهاب والتغير المناخي تمثل تحديات كبرى.

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وأضاف: "يجب اتخاذ إجراءات جماعية لردع التهديد الإرهابي من خلال تطوير حل مستدام للصراع في المنطقة".

وتابع: "الجماعات الإرهابية في سوريا تبحث عن فراغ لاستغلاله بعد هزيمتها.. هذا الفراغ متوفر الآن في منطقة شرق أفريقيا".

وأوضح أنه "على سبيل المثال هناك خطر في السودان.. إذا لم يتم التوصل لحل للمشكلة في السودان، فمن المعتقد أن الجماعات الإرهابية سوف تستغل هذا الفراغ".

وقال: "تنشط كل من حركة الشباب الصومالية وتنظيم داعش في المنطقة... وأحد الأسباب لذلك هو ضعف الحكومة في الصومال الذي أصبح ملاذا آمنا للجماعات. كما تزداد الهجرة من اليمن إلى منطقتنا".

وختم: "كل هذا يوضح حقيقة أن الحرب تحرمك من الحياة الهانئة وتلقي بك في النار والجحيم، لذا يجب أن يعمل الجميع على تجنب الحرب".

حماية المدنيين

عبرت البعثة الأممية في السودان عن انزعاجها الشديد إزاء الزيادة في أعمال العنف في ولايتي جنوب وغرب كردفان، ونقل بيان عن المبعوث الأممي فولكر بيرتس، الدعوة إلى وقف جميع الأعمال العسكرية وحماية المدنيين واللجوء إلى الحوار لحل المشاكل.

وذكرت البعثة أن تقارير وردت بتنفيذ قصف عنيف من قبل الحركة الشعبية لتحرير السودان ضد ولاية جنوب كردفان أعقبه اشتباكات بين الحركة والقوات المسلحة السودانية ما تسبب في نزوح سكان من المنطقة ووقوع ضحايا بين المدنيين.

الجيش يكبّد الدعم السريع خسائر بشرية ومادية

وعلى وقع تصاعد الاشتباكات، فقد صرح مصدر بأن الجيش السوداني كبّد قوات الدعم السريع خسائر بشرية ومادية بعد محاولتها دخول المناطق القريبة من المدرعات، حسب “العربية”.

كما أفاد مراسلو وكالات الأنباء في السودان باحتدام المعارك بين الجيش والدعم السريع في محيط سلاح المدرعات، مشيرا إلى سماع دوي انفجارات عنيفة وقصف مدفعي متبادل بين الطرفين، في الأجزاء الجنوبية من العاصمة الخرطوم.

أما في مدينة أم درمان، فتدور معارك متقطعة بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة بين قوات الدعم السريع والجيش السوداني.