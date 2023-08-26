بيلاروسيا تعتزم دعم سوريا في إعادة الإعمار

أعلن رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو، اليوم السبت، أن بلاده مستعدة لدعم سوريا في مرحلة إعادة الإعمار، بعد انتهاء الصراع الذي استمر أكثر من 10 سنوات وأدى إلى دمار كبير.

وجاء في منشور للمكتب الإعلامي للرئاسة البيلاروسية، أن لوكاشينكو هنأ نظيره السوري بشار الأسد، بمناسبة الذكرى الثلاثين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

ونقل المكتب الإعلامي عن لوكاشينكو قوله إن مينسك مدت يد العون لسوريا في الأوقات الصعبة وهي "مستعدة لمواصلة دعم دمشق في مرحلة الإعمار بعد الصراع".

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وأضاف لوكاشينكو: "العلاقات البيلاروسية السورية تطورت بشكل ديناميكي على مدار 30 عامًا على أساس الصداقة والثقة المتبادلة، وتبادل البلدان الزيارات رفيعة المستوى، وتعاونا في مجالات عديدة".

وتابع الرئيس البيلاروسي: "سننجح في مواجهة التحديات الجديدة، وسنواصل التعاون المثمر سواء على المستوى الثنائي أو على الساحات الدولية".