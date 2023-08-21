الثلاثاء 22 أغسطس 2023
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خارج الحدود

عدوان إسرائيلي على سوريا يستهدف محيط العاصمة دمشق

عداون على سوريا،
عداون على سوريا، فيتو

أفادت وسائل إعلام سورية، اليوم، بشن العدو الإسرائيلي غارات استهدفت محيط العاصمة دمشق.

وأشارت الوكالة السورية للأنباء، أن وسائط دفاعنا الجوي تتصدى لأهداف معادية في محيط العاصمة دمشق.

عدوان إسرائيلي يستهدف محيط العاصمة دمشق

وكانت "سانا" أفادت فى وقت سابق من شهر أغسطس، بأن وسائط الدفاع الجوي تصدى لأهداف معادية في سماء محيط دمشق، بعد أن دوت انفجارات في محيط العاصمة.

كما طالبت سوريا المجتمع الدولي بالتحرك بجدية لوضع حد للهجمات الإسرائيلية على أراضيها وإلزامها بالقوانين الدولية.

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وقال مصدر رسمي في وزارة الخارجية والمغتربين السورية: "في إطار انتهاكاته المستمرة للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، شن العدو الصهيوني عدوانا على بعض النقاط التابعة لقوى الأمن الداخلي في بلدة القحطانية بالقنيطرة، ما أدى إلى وقوع أضرار مادية دون أي إصابات بشرية".

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وأضاف المصدر وقتها: "هذا العدوان السافر انتهاك صارخ لاتفاقية فصل القوات، واعتداء خطير على الشرعية الدولية، ودليل جديد على صلف العدو ومحاولاته إشاعة الفوضى وعدم الاستقرار في المنطقة، ومن الواجب على المجتمع الدولي التحرك بكل جدية لوضع حد لهذه الاعتداءات، وإلزام العدو الصهيوني بالقوانين الدولية".

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