الثلاثاء 22 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

خارج الحدود

مظاهرات في سوريا احتجاجا على ارتفاع الأسعار

مظاهرات في مدينة
مظاهرات في مدينة السويداء، فيتو

استمرت الاحتجاجات في بعض المدن السورية على ارتفاع أسعار السلع الأساسية والوقود.. وفي مدينة السويداء بسوريا صعد الآلاف، اليوم الثلاثاء، احتجاجاتهم ضد الحكومة، بعد ارتفاع كبير في أسعار كثير من السلع الغذائية، والوقود.

وفي السياق، قال ناشطون ومراقبون، إن حشودا أطلقت هتافات مناهضة للحكومة السورية في نحو 10 بلدات وقرى بمحافظة السويداء جنوب البلاد، مع انتشار الاحتجاجات على الإجراءات الاقتصادية الجديدة التي تتخذها السلطات.

Advertisements

مظاهرة كبيرة بمدينة السويداء

وحسب موقع (السويداء 24)، وهو منصة للناشطين تسعى إلى توفير تغطية إعلامية للمحافظة، فإن الهتافات المنددة بارتفاع الأسعار تعالت في مظاهرة كبيرة بمدينة السويداء.

فيما حمل صبي في بلدة أخرى لافتة تساءل عليها عن سبب رفع سعر رقائق البطاطس، في إشارة إلى ارتفاع أسعار الغذاء.

أزمة اقتصادية في سوريا

يشار إلى أن سوريا تعيش أزمة اقتصادية خانقة أدت إلى انخفاض قيمة عملتها إلى مستوى قياسي بلغ 15500 ليرة للدولار الأسبوع الماضي، في انهيار متسارع. وكانت العملة تُتداول بسعر 47 ليرة للدولار في بداية الصراع قبل 12 عاما.

واستمرت السويداء التي يقطنها معظم دروز سوريا تحت سيطرة الحكومة منذ بداية الصراع، ونجت إلى حد بعيد من الاضطرابات التي شهدتها مناطق أخرى. ولا تزال المعارضة الصريحة للحكومة نادرة في المناطق التي تسيطر عليها.

ارتفاع أسعار البنزين

وقد اندلعت مسيرات مناهضة للحكومة في المحافظة الأسبوع الماضي، بسبب ارتفاع أسعار البنزين، الذي زاد من الضغط على الأسر التي تكابد بالفعل من أجل توفير الغذاء. 

وبدوره، قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، الذي يراقب تطورات الحرب في سوريا، إن المسيرات امتدت على مدار أسبوع حتى الآن لتشمل 11 مدينة وبلدة وقرية في المحافظة.

وأكد المرصد أن جميع الدوائر الحكومية والمحلات التجارية تشهد إغلاقًا تامًا في عدة مناطق.

من جانبها، لم تعلق السلطات السورية علنًا ​​على الاحتجاجات، وذكرت صحيفة الوطن الموالية للحكومة، اليوم، أن المتظاهرين عطلوا عمل البنوك والمؤسسات الحكومية والمخابز.

عدوان إسرائيلي على دمشق

من جانب آخر، أكدت وسائل إعلام سورية، الليلة الماضية، شن العدو الإسرائيلي غارات استهدفت محيط العاصمة دمشق.

وأكدت الوكالة السورية للأنباء، أن وسائط الدفاع الجوي تتصدى لأهداف معادية في محيط العاصمة دمشق.

وكانت "سانا" أفادت فى وقت سابق من شهر أغسطس، بأن وسائط الدفاع الجوي تصدى لأهداف معادية في سماء محيط دمشق، بعد أن دوت انفجارات في محيط العاصمة.

وطالبت سوريا المجتمع الدولي بالتحرك بجدية لوضع حد للهجمات الإسرائيلية على أراضيها وإلزامها بالقوانين الدولية.

عدوان سافر

وذكر مصدر رسمي في وزارة الخارجية والمغتربين السورية: "في إطار انتهاكاته المستمرة للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، شن العدو الصهيوني عدوانا على بعض النقاط التابعة لقوى الأمن الداخلي في بلدة القحطانية بالقنيطرة، ما أدى إلى وقوع أضرار مادية دون أي إصابات بشرية".

وأوضح المصدر وقتها: "هذا العدوان السافر انتهاك صارخ لاتفاقية فصل القوات، واعتداء خطير على الشرعية الدولية، ودليل جديد على صلف العدو ومحاولاته إشاعة الفوضى وعدم الاستقرار في المنطقة، ومن الواجب على المجتمع الدولي التحرك بكل جدية لوضع حد لهذه الاعتداءات، وإلزام العدو الصهيوني بالقوانين الدولية".

عدوان إسرائيلي على سوريا يستهدف محيط العاصمة دمشق

انتفاضة العرب من أجل سوريا.. الجامعة العربية تشكل لجنة اتصال لدعم دمشق.. سامح شكري: لا توجد حلول بعيدا عن وحدة الأراضي السورية

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدا مستمرا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

المدن السورية ارتفاع اسعار السلع الاساسية مدينة السويداء سوريا الإجراءات الاقتصادية رقائق البطاطس أسعار الغذاء المرصد السورى لحقوق الانسان الحرب فى سوريا

مواد متعلقة

عدوان إسرائيلي على سوريا يستهدف محيط العاصمة دمشق

سامح شكري يستقبل وزير خارجية سوريا (صور)

الأكثر قراءة

وزير الرياضة: مجلس الزمالك استقال عن طيب خاطر وهذا موقف مرتضى منصور من الانتخابات

الحد الأدنى لكليات المرحلة الثانية، تنسيق تمريض 2023

بعد رحيل مرتضى منصور، هشام يكن يتواجد في نادي الزمالك لهذا السبب

الجدول الزمني للانتخابات الرئاسية، إعلان اسم الرئيس الجديد أبريل 2024

الكأس السعودية: محمد صلاح في اتحاد جدة خلال ساعات

علوم البترول والتعدين في المقدمة، تنسيق كليات العلوم 2023 بالدرجات

طوارئ في مترو الأنفاق والسكة الحديد لمواجهة متحور كورونا الجديد EG.5

بدأ بتبرعات 300 مليون جنيه، صندوق مالي جديد مخصص لحل أزمات الزمالك

Advertisements

منوعات

المزيد

وفاة طفلة داخل سيارة بسبب ارتفاع درجة الحرارة

شاب سعودي: مصر هزمت نسل يأجوج ومأجوج والعالم مطالب بحفظ جميلها (فيديو)

في أول حديث بعد الانفصال عن زوجته، رئيس الوزراء الكندي: أركز على أبنائي والمستقبل

السجن 42 عاما لعراقي متهم في سرقة 9 مليارات دينار

المزيد

خدمات

المزيد

آخر تطورات أسعار الشوفان مساء اليوم الثلاثاء 22-08-2023 بالأسواق

استقرار أسعار العدس مساء اليوم الثلاثاء 22-8-2023 في الأسواق

آخر تطورات أسعار الزيت مساء اليوم الثلاثاء 22-8-2023 في السوق المحلي

أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري بختام تعاملات اليوم الثلاثاء

المزيد

انفوجراف

نصائح وزارة الصحة للحماية من متحور فيروس كورونا الجديد Eg.5 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الكي بالنار في المنام وعلاقته بالغيبة والنميمة ومنع الزكاة

ما حكم القنوت فى صلاة الصبح؟.. أمين الفتوى يجيب

عالم أزهري يقدم حلا خاصا لمنع إدمان الأطفال للسوشيال ميديا

المزيد
الجريدة الرسمية