مظاهرات في سوريا احتجاجا على ارتفاع الأسعار

استمرت الاحتجاجات في بعض المدن السورية على ارتفاع أسعار السلع الأساسية والوقود.. وفي مدينة السويداء بسوريا صعد الآلاف، اليوم الثلاثاء، احتجاجاتهم ضد الحكومة، بعد ارتفاع كبير في أسعار كثير من السلع الغذائية، والوقود.

وفي السياق، قال ناشطون ومراقبون، إن حشودا أطلقت هتافات مناهضة للحكومة السورية في نحو 10 بلدات وقرى بمحافظة السويداء جنوب البلاد، مع انتشار الاحتجاجات على الإجراءات الاقتصادية الجديدة التي تتخذها السلطات.

Advertisements

مظاهرة كبيرة بمدينة السويداء

وحسب موقع (السويداء 24)، وهو منصة للناشطين تسعى إلى توفير تغطية إعلامية للمحافظة، فإن الهتافات المنددة بارتفاع الأسعار تعالت في مظاهرة كبيرة بمدينة السويداء.

ساحة السير/الكرامة وسط السويداء الآن: يسقط يسقط اللي مجوعنا.. يسقط يسقط اللي مهجّرنا. pic.twitter.com/tliIKaPLqB — السويداء 24 (@suwayda24) August 22, 2023

فيما حمل صبي في بلدة أخرى لافتة تساءل عليها عن سبب رفع سعر رقائق البطاطس، في إشارة إلى ارتفاع أسعار الغذاء.

أزمة اقتصادية في سوريا

يشار إلى أن سوريا تعيش أزمة اقتصادية خانقة أدت إلى انخفاض قيمة عملتها إلى مستوى قياسي بلغ 15500 ليرة للدولار الأسبوع الماضي، في انهيار متسارع. وكانت العملة تُتداول بسعر 47 ليرة للدولار في بداية الصراع قبل 12 عاما.

واستمرت السويداء التي يقطنها معظم دروز سوريا تحت سيطرة الحكومة منذ بداية الصراع، ونجت إلى حد بعيد من الاضطرابات التي شهدتها مناطق أخرى. ولا تزال المعارضة الصريحة للحكومة نادرة في المناطق التي تسيطر عليها.

ارتفاع أسعار البنزين

وقد اندلعت مسيرات مناهضة للحكومة في المحافظة الأسبوع الماضي، بسبب ارتفاع أسعار البنزين، الذي زاد من الضغط على الأسر التي تكابد بالفعل من أجل توفير الغذاء.

وبدوره، قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، الذي يراقب تطورات الحرب في سوريا، إن المسيرات امتدت على مدار أسبوع حتى الآن لتشمل 11 مدينة وبلدة وقرية في المحافظة.

وأكد المرصد أن جميع الدوائر الحكومية والمحلات التجارية تشهد إغلاقًا تامًا في عدة مناطق.

من جانبها، لم تعلق السلطات السورية علنًا ​​على الاحتجاجات، وذكرت صحيفة الوطن الموالية للحكومة، اليوم، أن المتظاهرين عطلوا عمل البنوك والمؤسسات الحكومية والمخابز.

عدوان إسرائيلي على دمشق

من جانب آخر، أكدت وسائل إعلام سورية، الليلة الماضية، شن العدو الإسرائيلي غارات استهدفت محيط العاصمة دمشق.

وأكدت الوكالة السورية للأنباء، أن وسائط الدفاع الجوي تتصدى لأهداف معادية في محيط العاصمة دمشق.

وكانت "سانا" أفادت فى وقت سابق من شهر أغسطس، بأن وسائط الدفاع الجوي تصدى لأهداف معادية في سماء محيط دمشق، بعد أن دوت انفجارات في محيط العاصمة.

وطالبت سوريا المجتمع الدولي بالتحرك بجدية لوضع حد للهجمات الإسرائيلية على أراضيها وإلزامها بالقوانين الدولية.

عدوان سافر

وذكر مصدر رسمي في وزارة الخارجية والمغتربين السورية: "في إطار انتهاكاته المستمرة للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، شن العدو الصهيوني عدوانا على بعض النقاط التابعة لقوى الأمن الداخلي في بلدة القحطانية بالقنيطرة، ما أدى إلى وقوع أضرار مادية دون أي إصابات بشرية".

وأوضح المصدر وقتها: "هذا العدوان السافر انتهاك صارخ لاتفاقية فصل القوات، واعتداء خطير على الشرعية الدولية، ودليل جديد على صلف العدو ومحاولاته إشاعة الفوضى وعدم الاستقرار في المنطقة، ومن الواجب على المجتمع الدولي التحرك بكل جدية لوضع حد لهذه الاعتداءات، وإلزام العدو الصهيوني بالقوانين الدولية".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدا مستمرا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.