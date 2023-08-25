الجمعة 25 أغسطس 2023
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خارج الحدود

نتنياهو يجري جولة خارجية تشمل عدة دول من بينها تركيا وأمريكا والمغرب

نتنياهو، فيتو
نتنياهو، فيتو

كشفت تقارير إعلامية، اليوم الجمعة، أن نتنياهو رئيس الحكومة الإسرائيلية من المقرر أن يغادر البلاد يوم 3 من شهر سبتمبر المقبل، في جولة خارجية تشمل عددا من الدول من بينها تركيا وقبرص واليونان والمغرب والولايات المتحدة الأمريكية.


جولة خارجية لنتنياهو تشمل عددا كبيرا من الدول 


ومن المقرر أن يشارك رئيس الحكومة الإسرائيلية في اجتماع ثلاثي مع قادة قبرص واليونان، وذلك خلال زيارته للبلدين حيث كانت تلك  الجولة مقررة في أواخر شهر يوليو الماضي، ولكن تم تأجيلها  بسبب الحالة الصحية لنتنياهو.

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وستكون هذه أول رحلة لنتنياهو إلى خارج إسرائيل بعد 5 أشهر من رحلته إلى لندن نهاية مارس الماضي، والتي رافقتها مظاهرات عاصفة احتجاجا على مخطط "الإصلاح القضائي" الذي تقوده الحكومة.

وفي السياق ذاته من المقرر أن يتوجه نتنياهو بعد احتفالات  رأس السنة العبرية مباشرة إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك وعلى الرغم من وصول نتنياهو المقرر إلى الولايات المتحدة الشهر المقبل، إلا أنه لم يتم تحديد موعد للقاء الرئيس جو بايدن بعد.


ومن جانبه ذكر مسؤول أمريكي كبير إنه لا يزال من غير الواضح ما إذا كان مثل هذا الاجتماع سيعقد، وإذا كان الأمر كذلك، فسيتم على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة أو في البيت الأبيض. ولن يتمكن نتنياهو من البقاء في نيويورك بسبب "يوم الغفران"، لذا فمن المرجح أن يعود إلى إسرائيل في اليوم التالي لخطابه المقرر.

 

وفي وقت لاحق، من المتوقع أن يتوجه نتنياهو إلى جمهورية التشيك، لحضور اجتماع بين الحكومتين، ومن ثم إلى تركيا للقاء الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وإلى المغرب بدعوة من الملك محمد السادس، ومن ثم إلى الصين وكذلك إلى مؤتمر المناخ في دبي.

 

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