السبت 26 أغسطس 2023
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خارج الحدود

مراوح السقف، أزمة تهدد بايدن من قبل الجمهوريين وسط تحرك لوزارة الطاقة الأمريكية

مراوح السقف، فيتو
مراوح السقف، فيتو

أزمة جديدة تضرب أجندة الرئيس الأمريكي جو بايدن كخطة معارضة شرسة من قبل الجمهوريين ألا وهي مراوح السقف.


 جاءت بداية الأزمة بعد أن تقدمت وزارة الطاقة الأمريكية بقواعد تشترط أن تكون مراوح السقف أكثر كفاءة في استخدام الطاقة، بحجة أن هذه الخطوة ستوفر على الأسر الأمريكية تكاليف الطاقة، وفقًا لشبكة "فوكس نيوز" الأمريكية.

 
وبحسب تحليل لـ وزارة الطاقة الأمريكية، ستوفر القواعد الجديدة للأسر نحو 39 دولارًا خلال عمر المروحة الجديدة الموفرة للطاقة، وقالت الوزارة إن التكلفة التي سيتحملها مصنعو هذه المراوح ستصل إلى 86.6 مليون دولار سنويًّا.

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لكن الخطة الجديدة لقيت معارضة من أعضاء لجنة الأعمال الصغيرة التي يقودها الجمهوريون في مجلس النواب، لأن دخول القاعدة الجديدة حيز التنفيذ، قد تؤدي إلى توقف الشركات الصغيرة عن العمل، نظرًا للتكاليف التي ستتكبدها  في سبيل الامتثال للتغييرات.

وكتب أعضاء اللجنة من الحزب الجمهوري في رسالة إلى وزيرة الطاقة جنيفر جرانهولم الخميس الماضي،: "ستتطلب هذه القاعدة من العديد من الشركات المصنعة لمراوح السقف الصغيرة إعادة تصميم منتجاتها وقد تؤدي إلى توقف ما بين 10 إلى 30 بالمائة من الشركات المصنعة لمراوح السقف الصغيرة عن العمل".

وأضافت الرسالة: "يبدو أن وزارة الطاقة ربما لم تأخذ في الاعتبار الكيانات الصغيرة خلال عملية وضع هذه القواعد."

ودافع متحدث باسم وزارة الطاقة عن التغييرات الجديدة المحتملة، قائلًا: "هذه المعايير المقترحة التي يطلبها الكونجرس لن تدخل حيز التنفيذ حتى عام 2028، وستمنح الأمريكيين خيارات أكثر كفاءة في استخدام الطاقة للاختيار من بينها".

ولفت إلى أن من شأنها أن توفر على دافعي الضرائب نحو 369 مليون دولار سنويا، وتحد بشكل كبير من تلوث الهواء.

وكانت وزارة الطاقة في طريقها لفرض لوائح أكثر صرامة على الأجهزة المنزلية خلال الأشهر القليلة الماضية، واقترحت معايير جديدة لمواقد الغاز والأفران والغسالات والثلاجات ومكيفات الهواء وغسالات الأطباق وغيرها من المستلزمات كجزء من مهمتها في كفاءة الطاقة والحفاظ عليها.

يشار إلى أن الرئيس بايدن وقع في أول يوم له بمنصبه في يناير 2021، أمرًا تنفيذيًّا يطلب من وزارة الطاقة إجراء  مراجعات رئيسية  لمعايير تنظيم الأجهزة الحالية والمعايير التي وضعتها إدارة سلفه دونالد ترامب.

وبعد شهر، أدرجت الوكالة أكثر من عشرة قواعد تتعلق بكفاءة استخدام الطاقة والتي تؤثر في الأجهزة مثل سخانات المياه ومنتجات الطبخ والمصابيح، والتي ستقوم بمراجعتها.

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