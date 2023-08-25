الجمعة 25 أغسطس 2023
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خارج الحدود

بايدن يسخر من الصورة الجنائية لترامب في السجن: شاهدتها وهو شخص وسيم

الصورة الجنائية لترامب،
الصورة الجنائية لترامب، فيتو

علق الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الجمعة، على الصورة الجنائية للرئيس السابق دونالد ترامب والتي التقطت له عقب دخوله السجن في مقاطعة فولوتون بولاية جورجيا.


حجز الرئيس السابق دونالد ترامب


وسخر بايدن من صورة ترامب قائلا:"شاهدتها وهو شخص وسيم".


وفي وقت سابق من اليوم نشرت وسائل إعلام أمريكية صورة تاريخية لترامب، وهي الصورة الجنائية الأولى لرئيس أميركي سابق.

وتجدر الإشارة إلى أنه تم حجز الرئيس السابق دونالد ترامب في سجن مقاطعة فولتون، الخميس، بتهمة التآمر لقلب نتيجة انتخابات 2020 الرئاسية إضافة إلى تهم أخرى متعلقة بها.

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التقاط صورة جنائية للرئيس السابق


وأكدت السلطات أنه تم أخذ بصمات أصابع ترامب وتم التقاط صورة جنائية للرئيس السابق، المعروفة باسم mugshot، وتم نشرها لاحقا للعامة.

وغرد الرئيس السابق بنشر صورته الجنائية التي التقطت في أتلانتا خلال فترة توقيفه الوجيزة بسجن فولتون، معلقًا بالقول "تدخل انتخابي.. لا استسلام!".حظيت التغريدة بملايين المشاهدات خلال فترة قصيرة جدا من نشرها

 


ووصل الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب الخميس إلى سجن في أتلانتا حيث سلم نفسه إلى سلطات ولاية جورجيا التي اتهمته بمحاولة التلاعب بالانتخابات الرئاسية لعام 2020.


وخلال تسليم نفسه، قال الرئيس الأمريكي السابق: "هذا يوم حزين لأمريكا. يجب أن تكون لديك القدرة على تحدي الانتخابات. كانت انتخابات مزورة ومسروقة. ما حدث هنا هو مهزلة وأنا لم أرتكب أي خطأ في هذه القضية والقضايا الأخرى. ما يحدث هو تدخل في الانتخابات".

ويُرتقب أن يتم توقيف ترامب فترة وجيزة. وتعني إجراءات التوقيف أن تؤخذ بصمات المتّهم وتُلتقط له صور جنائية قبل إطلاق سراحه بكفالة حُدّدت قيمتها في حالة ترامب بـ200 ألف دولار.

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بنشر صورته الجنائية، ترامب يعود إلى منصة إكس لأول مرة منذ تعليق حسابه في 2021

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سابقة تاريخية، الصورة الجنائية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب

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