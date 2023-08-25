معسكرات الأندية «على قد لحافك».. الأهلي في النمسا وبيراميدز إلى تركيا والمصري في المغرب.. وتوفير العملة والأزمات المالية «أبرز المعوقات»

“على قد لحافك.. مد رجليك”.. شعار استعانت به أندية الدوري المصري الممتاز فى رحلة الاستعداد للموسم الجديد وتحديدًا فيما يتعلق بمعسكرات الأندية بين مصر والخارج حيث شهد الموسم الجديد 3 أندية فقط لجأت إلى المعسكرات الخارجية في حين ستكتفي باقي الأندية بالتواجد داخل مصر وإقامة معسكرات في بعض المدن الساحلية وفقًا لما نستعرضه في السطور التالية.

البداية مع الأهلي الذي فضل هذه المرة السفر وفقًا لرؤية مدربه السويسري مارسيل كولر الذي عرض إقامة المعسكر الخارجي في النمسا التي سبق وأن تولي قيادة منتخبها الوطني قبل عدة سنوات.

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كولر يرتبط بعلاقات قوية في النمسا ويعي الكثير عنها ومن ثم اختارها لتكون وجهة الأهلي في الصيف من أجل الاستعداد لموسم الدفاع عن البطولات الخمس التي حققها في الموسم المنقضي بعد التتويج بدوري أبطال أفريقيا والدوري المصري وكأس مصر والسوبر المصري مرتين.

معسكر الأهلي في النمسا سيكون خلال الفترة من 28 أغسطس الجاري وحتى 6 سبتمبر المقبل وسوف يتخلله خوض مباراتين وديتين.

وفي بيراميدز فضل مسئولي النادي أن يكون معسكر الفريق هذه المرة في تركيا حيث سبق وأن خاض الأهلي معسكر سابق في تركيا في ولاية حسام البدري قبل عدة مواسم وهذه المرة قرر بيراميدز اختيار تركيا لاحتضان معسكره الإعدادي الذي يأتي استعدادا للدوري وللمشاركة الأولى فى دوري أبطال أفريقيا في النسخة المقبلة.

غادرت بعثة فريق نادي بيراميدز، مطار القاهرة الدولي في طريقها إلى تركيا من أجل خوض معسكر الإعداد الخارجي استعدادا للموسم الجديد.

وينطلق معسكر بيراميدز بداية من اليوم الجمعة ويستمر حتى ٧ سبتمبر المقبل في مدينة أنطاليا على سواحل تركيا.

قائمة بيراميدز لمعسكر تركيا

واختار البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني ٢٤ لاعبا للسفر إلى تركيا حيث جاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - شريف إكرامي - يوسف نادر

خط الدفاع: محمود مرعي - أحمد سامي - علي جبر - أسامة جلال - محمد الشيبي - محمد حمدي - أحمد فتحي - كريم حافظ

خط الوسط: بلاتي توريه - رمضان صبحي - أحمد توفيق - محمد رضا بوبو - وليد الكرتي - عبد الله السعيد - سيف جعفر - يوسف أسامة نبيه - محمود صابر - إبراهيم عادل

خط الهجوم: دودو الجباس - فيستون ماييلي - فخري لاكاي

ومن المنتظر أن يلحق الثنائي مهند لاشين ومصطفى فتحي بالبعثة خلال ساعات بعد إنهاء بعض الإجراءات.

معسكر بيراميدز بتركيا

وكشف هاني سعيد المدير الرياضي لنادي بيراميدز، أنه في إطار خطة الإدارة التنفيذية ودعمها لفريق الكرة الأول الذي يستعد للموسم الجديد وتنفيذ خطة إعداد مثالية، قرر النادي خوض الفريق لمعسكر إعداد في تركيا خلال المرحلة المقبلة.

أوضح المدير الرياضي أن الفريق سينظم معسكره في مدينة أنطاليا على سواحل تركيا، خلال الفترة من ٢٥ أغسطس وحتى ٧ سبتمبر المقبل.

وأشار المدير الرياضي إلى أن المعسكر سيكون مثاليا لإعداد الفريق للموسم الجديد حيث ستقام التدريبات بشكل مكثف طبقا لبرنامج الإعداد الذي وضعه البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني وجهازه المعاون، على أن يتخلله عدة مباريات ودية مع أندية تركية جاري الاتفاق على أطرافها خلال الأيام المقبلة.

المصري الى المغرب

وبالنسبة للنادي المصري فإن كامل ابو على رئيس النادي البورسعيدي اختار المغرب لتكون مكانا لمعسكر الفريق استعدادا للموسم الجديد حيث طلب على ماهر المدير الفني الجديد للفريق البورسعيدي ان يكون معسكر الفريق خارجيًا من اجل الاستعداد بقوة للموسم الجديد.

تطير بعثة فريق المصري البورسعيدي اليوم الجمعة الي المغرب للدخول في معسكر مغلق استعدادا للموسم الجديد لأول مرة منذ سنوات.

وأنهى الجهاز الإداري للنادي المصري البورسعيدي التأشيرات الخاصة ببعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي قبل السفر إلى المغرب الشقيق للدخول في معسكر مغلق.

ويدخل فريق المصري البورسعيدي معسكرا مغلقا بدولة المغرب بداية من بعد غد الجمعة ولمدة أسبوعين.

ومن المنتظر أن يخوض المصري عددا من المباريات الودية بمعسكر الإعداد بالمغرب استعدادا للموسم الجديد.

الزمالك يعسكر فى القاهرة

الزمالك اختار مدينة اكتوبر لتكون وجهته هذه المرة فى ظل الظروف الصعبة التى يمر بها في الوقت الحالي حيث يعاني الزمالك اداريا وماليا بشكل حرمه من إمكانية خوض معسكر إعداد خارجي فى ظل تأخر المستحقات ومع استقالة مجلس إدارته وتشكيل لجنة ثلاثية لإدارة النادي.

أوسوريو المدير الفني للزمالك اختار مدينة اكتوبر داخل القاهرة لتكون مكانا لمعسكر الزمالك هذا الموسم وحرص عبد الواحد السيد مدير الكرة بالأبيض على إنهاء كافة الترتيبات الخاصة بمعسكر الفريق المنتظر في أكتوبر خلال الأيام المقبلة.

توفير العملة الصعبة وتنشيط السياحة

بعض الأندية الأخرى داخل الدوري المصري تمتلك موارد قوية قد تساعدها أيضا على إقامة معسكرات خارجية ولكنها فضلت أن تكون معسكراتها داخل مصر توفيرا للعملة الصعبة وأيضا في ظل معاناة بعض الأندية الأخرى من النواحي المالية التي تحرمها من اقامة معسكرات خارجية.

المؤكد وفقًا لما تم سرده فى السطور التالية أن الأندية اصبحت مطالبة بالتواجد في مصر واختيار مدن ساحلية داخلية من اجل توفير العملة الصعبة وأيضا لتنشيط السياحة في بعض المدن الساحلية من خلال اقامة المباريات التجريبية بها.

كما يبقي ما سبق عامل ايجابي ايضا لتنشيط فكرة حضور بعض الأندية الخارجية للتواجد فى مصر وتنشيط السياحة من خلال إقامة المباريات والدورات الودية فى مصر بدلًا من سفر الأندية إلى الخارج وتحميل مسئولي مجالس إدارتها العملة الصعبة.