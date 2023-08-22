بعد أزمة بوبو، المصري يجدد طلبه لمستحقاته المتأخرة لدى فيوتشر

جدد مسؤولو النادي المصري البورسعيدي طلبهم لدي اتحاد الكرة بالحصول على مستحقاتهم المتأخرة لدي نادي فيوتشر.

ويتبقى للمصري الحصول على 8 ملايين جنيه لم يتم سدادها حتى الآن والمتبقية من قيمة صفقة أحمد رفعت.

وانتقل أحمد رفعت من المصري إلى فيوتشر في صيف 2021 بمقابل مالي لم يتم الإعلان عن قيمته وقتها.

وكان المصري البورسعيدي تقدم بشكوى ضد فيوتشر باتحاد الكرة منذ الموسم الماضي وكرر مطالباته بمستحقاته لكن دون جدوى.

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محمد رضا بوبو يفتح النار على فيوتشر

وفتح محمد رضا "بوبو"، لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي فيوتشر السابق، وبيراميدز الحالي، النار على إدارة نادي فيوتشر، بسبب عدم حصوله على مستحقاته المتأخرة.

وكتب "بوبو"، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": " خلاص مبقتش قادر أصبر أكتر من كده بصراحة، حتى لو العواقب كتير ولو هيحصل إيه، المهم اهدي النار اللي جوايا شويه عشان أكون حتى ارتحت من جوايا وكده كده ربنا موجود وهيجبلي حقي".

: "أنا كنت خلصت وجالي اتصال تعالى ضروري النادي عشان تمضي الاستغناء بتاعك عشان خلاص انت مشيت قولت حاضر وركبت عربيتى وطلعت علي النادي".

وأضاف: "الساعه 11 بليل الناس قبلتنى في النادي وقالولي عامل إيه يارضا عايزينك تمضي ورقتين ورقة مخالصة والاستغناء قولتلهم الاستغناء حاضر همضي مفيش مشكله امال إيه اللي يخليني امضي مخلصه وانا ليا4 مليون 200 الف جنيه، في واحد لاداعي لذكر اسمه لأنه ده ميعرفش ربنا طبعا قعد يكلمني ولازم تمضي ولازم تمضي اقوله ازاي ياكابتن امضي مخالصة وانا ليا فلوس قولت مش همضي ومشيت ومضيت علي الاستغناء جالي اتصال امضي وانت فلوسك عندي ومتقلقش امضي وانت وزملائك اللي ماشييين هنيجي ونسلم عليكم وتاخدو الشيك بالدولار زي باقي الفرقة ونشكركم اكيد يعني قال اه امضى بس اتفقت مع الاتنين الي كانو معايا عشان كنا متفقين اننا هنعمل كل حاجه بالإتفاق مع بعض فقالوا هنضمي كلنا ونروح التلات ناخد الفلوس مضينا علي الورقه ومكناش مدين اي خوانه لحاجه جه يوم التلات لقينا اللعيبه كلها صحبنا اللي في الفرقه طلعلهم فلوس وكل واحد شيك ماعدا احنا التلاته والتلاته المعاريين اللي مشيو من النادي".

بيان محمد رضا بوبو

بيراميدز يعلن ضم بوبو

وأعلن نادي بيراميدز حصوله على خدمات لاعب الوسط الدولي محمد رضا بوبو قادما من صفوف نادي فيوتشر، ضمن خطة التعاون المشترك لتعزيز العلاقات بين الناديين اللذين يمثلان مصر في بطولات الأندية الأفريقية خلال الموسم المقبل، وذلك بما يخدم مصلحة الكرة المصرية ويساهم في تطويرها وفق علاقة جيدة تجمع إدارة الناديين.

ويعد محمد رضا بوبو واحدا من أهم لاعبي الوسط في الكرة المصرية خلال الفترة الماضية، وإضافة هائلة لفريق بيراميدز، الذي يستعد لبدء مشواره في منتصف شهر سبتمبر المقبل، في بطولة دوري أبطال أفريقيا، بجانب المشاركة في الدوري والسوبر المصري للأبطال، وكذلك نسختي كأس مصر القديم والجديد.

وبوبو من مواليد ١٠ نوفمبر عام ٢٠٠٠، وبدأ مشواره في صفوف نادي وادي دجلة قبل أن ينتقل إلى صفوف فيوتشر، وأتم مؤخرا انتقاله إلى نادي بيراميدز ليبدأ فصلا جديدا في مشواره مع كرة القدم.

ولعب بوبو ١٣٩ مباراة في الدوري الممتاز سجل خلالها ١٤ هدفا وصنع ٩ أهداف أخرى، وكذلك ٧ لقاءات في بطولة كأس مصر سجل خلالها ٣ أهداف وصنع هدفين آخرين، كما لعب ٨ مباريات في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وسجل بوبو مشاركته الدولية الأولى يوم ١٨ يونيو الماضي بقميص المنتخب المصري الأول بعدما شارك في ودية جنوب السودان والتي انتهت بفوز الفراعنة بثلاثة أهداف دون مقابل.