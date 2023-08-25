بعثة بيراميدز تطير إلى تركيا بدون هذا الثنائي (صور)

غادرت بعثة فريق نادي بيراميدز، مطار القاهرة الدولي في طريقها إلى تركيا من أجل خوض معسكر الإعداد الخارجي استعدادا للموسم الجديد.

وينطلق معسكر بيراميدز بداية من اليوم الجمعة ويستمر حتى ٧ سبتمبر المقبل في مدينة أنطاليا على سواحل تركيا.

قائمة بيراميدز لمعسكر تركيا

واختار البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني ٢٤ لاعبا للسفر إلى تركيا حيث جاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - شريف إكرامي - يوسف نادر

خط الدفاع: محمود مرعي - أحمد سامي - علي جبر - أسامة جلال - محمد الشيبي - محمد حمدي - أحمد فتحي - كريم حافظ

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خط الوسط: بلاتي توريه - رمضان صبحي - أحمد توفيق - محمد رضا بوبو - وليد الكرتي - عبد الله السعيد - سيف جعفر - يوسف أسامة نبيه - محمود صابر - إبراهيم عادل

خط الهجوم: دودو الجباس - فيستون ماييلي - فخري لاكاي

ومن المنتظر أن يلحق الثنائي مهند لاشين ومصطفى فتحي بالبعثة خلال ساعات بعد إنهاء بعض الإجراءات.

معسكر بيراميدز بتركيا

وكشف هاني سعيد المدير الرياضي لنادي بيراميدز، أنه في إطار خطة الإدارة التنفيذية ودعمها لفريق الكرة الأول الذي يستعد للموسم الجديد وتنفيذ خطة إعداد مثالية، قرر النادي خوض الفريق لمعسكر إعداد في تركيا خلال المرحلة المقبلة.

أوضح المدير الرياضي أن الفريق سينظم معسكره في مدينة أنطاليا على سواحل تركيا، خلال الفترة من ٢٥ أغسطس وحتى ٧ سبتمبر المقبل.

وأشار المدير الرياضي إلى أن المعسكر سيكون مثاليا لإعداد الفريق للموسم الجديد حيث ستقام التدريبات بشكل مكثف طبقا لبرنامج الإعداد الذي وضعه البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني وجهازه المعاون، على أن يتخلله عدة مباريات ودية مع أندية تركية جاري الاتفاق على أطرافها خلال الأيام المقبلة.

يذكر أن بيراميدز عاد للتدريبات منذ منتصف شهر أغسطس الجاري بتدريبات مكثفة صباحا ومساء تحضيرا للموسم الجديد الذي يتخلله خوض الفريق لعدد كبير من البطولات والبداية منتصف شهر سبتمبر المقبل لمواجهة المتأهل من الجيش الرواندي وجادياكا الصومالي في إطار دور الـ٣٢ من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وتأهل فريق نادي الجيش الرواندي إلى دور الـ٣٢ من بطولة دوري أبطال أفريقيا ليواجه نادي بيراميدز في المرحلة المقبلة.

ونجح الفريق الرواندي في تخطي عقبة جادياكا الصومالي بعد الفوز إيابا بهدفين دون مقابل بعدما انتهت مباراة الذهاب بالتعادل ١-١، علما بأن المباراتين أقيمتا في كيكاتي العاصمة الرواندية.

ومن المنتظر أن تقام مباراة الذهاب بين الجيش الرواندي وبيراميدز في كيجالي أحد يومي ١٥ أو ١٦ سبتمبر المقبل، على أن تقام مباراة الإياب باستاد الدفاع الجوي بالقاهرة أحد يومي ٢٢ أو ٢٣ من نفس الشهر.

فحص طبي شامل للاعبي بيراميدز استعدادا لدوري الأبطال

وخضع لاعبو فريق نادي بيراميدز لفحوصات طبية شاملة استعدادا للموسم الجديد وتمهيدا للمشاركة في النسخة الجديدة من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويشترط الاتحاد الأفريقي لكرة القدم على جميع الأندية المشاركة في البطولات القارية تقديم ملفات طبية شاملة لكل اللاعبين.

وخضع جميع اللاعبين للكشف الطبي الشامل تحت إشراف الجهاز الطبي بالنادي، للاطمئنان على سلامة الجميع.

جدو ينضم لجهاز بيراميدز

وانضم محمد ناجي جدو للجهاز الفني المعاون للبرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لفريق نادي بيراميدز، في إطار بحث الإدارة التنفيذية عن العناصر التي تضيف للفريق في ظل مشاركاته العديدة محليا وقاريا خلال الموسم الجديد.

بيراميدز يعلن التجديد لأحمد فتحي

أعلن نادي بيراميدز تجديد تعاقد الجوكر أحمد فتحي ليستمر مع الفريق خلال الفترة المقبلة بعدما انتهى تعاقده بنهاية الموسم الماضي في إطار خطة الإدارة التنفيذية لنادي بيراميدز في دعم الفريق الأول بأفضل العناصر استعدادا للمرحلة المقبلة، والإبقاء على العناصر المهمة بالفريق وأصحاب الخبرة.