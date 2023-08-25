رونالدو وماني يقودان تشكيل النصر المتوقع أمام الفتح

الدوري السعودي، يبحث النصر السعودي اليوم عن تحقيق فوزه الأول في الدوري أمام الفتح على ملعب الأمير عبد الله بنجلوي في الأحساء، ضمن الجولة الثالثة من دوري روشن السعودي.

ومن المتوقع أن يجري البرتغالي لويس كاسترو مدرب النصر، ثلاث تعديلات على التشكيل الأساسي الذي واجه التعاون الأسبوع الماضي على ملعب الأول بارك.

تغييرات في تشكيل النصر أمام الفتح

ومن المقرر أن يدفع كاسترو بالثنائي الجديد المدافع الإسباني إيريك لابورت ولاعب خط الوسط البرتغالي أوتافيو، بجانب عبد الرحمن غريب، وذلك لتعويض الثلاثي المصاب عبد الإله العمري وسيكو فوفانا وأندرسون تاليسكا.

Advertisements

تشكيل النصر المتوقع أمام الفتح





حراسة المرمى: نواف العقيدي

خط الدفاع: كونان، لابورت، محمد آل فتيل، سلطان الغنام

خط الوسط: عبد الله الخبيري، بروزفيتش، أوتافيو، عبد الرحمن غريب، ساديو ماني

خط الهجوم: كريستيانو رونالدو

يذكر أن النصر استهل مشواره في الدوري السعودي للمحترفين بالخسارة أمام الاتفاق 1-2 والتعاون 0-2.

وتستأنف اليوم الجمعة مباريات الأسبوع الثالث من الدوري السعودي، للموسم الحالي 2023/2024.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري السعودي



ومن المقرر أن تقام اليوم المباريات التالية:

الفيحاء × الحزم - 6 مساء

الشباب × ضمك - 9 مساء

الفتح × النصر - 9 مساء

التعاون × أبها - 9 مساء

تصدر فريق الاتحاد جدول ترتيب الدوري السعودي بـ9 نقاط، بعد ختام مباريات أمس الخميس في الأسبوع الثالث.

وجاء ترتيب الدوري السعودي بعد ختام مباريات اليوم كالتالي:



وفاز نادي اتحاد جدة على نظيره الرياض بنتيجة 4-0، في المباراة التي جمعتهما على استاد الملك فيصل بن فهد في الجولة الثالثة من بطولة الدوري السعودي.

أهداف مباراة الاتحاد والرياض



سجل النجم الفرنسي كريم بنزيما الهدف الأول لاتحاد جدة في الدقيقة 17 عن طريق تصويبة قوية بقدمه اليمنى بعد صناعة رائعة من البرازيلي رومارينيو، بينما سجل الهدف الثاني اللاعب المغربي حمدالله في الدقيقة 27 عن طريق ركلة جزاء، وأضاف حمدالله الثنائية الخاصة له والهدف الثالث لفريقه في الدقيقة 9 من الوقت بدل الضائع للشوط الأول عن طريق مقصية رائعة وأضاف صالح العمري الهدف الرابع في الدقيقة 96.

وتصدر اتحاد جدة جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 9 نقاط، بعدما فاز في 3 مباريات متتالية، حيث انتصر على الطائي بهدفين دون رد، وقبلها الرائد بثلاثية نظيفة ثم الفوز على الرياض بثلاثية.

بينما يتواجد الرياض في المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري السعودي، ويملك في رصيده 4 نقاط، حيث فاز في مباراة وتعادل في أخرى وخسر المباراة الثالثة.

تشكيل اتحاد جدة أمام الرياض



وكان نونو سانتوس المدير الفني لنادي اتحاد جدة، أعلن تشكيل فريقه لمواجهة نظيره الرياض على استاد الملك فيصل بن فهد في الجولة الثالثة من بطولة الدوري السعودي.

في حراسة المرمى: مارسيلو جروهي

في خط الدفاع: مدالله العليان – أحمد شراحيلي – عمر هوساوي – زكريا هوساوي

في خط الوسط: رومارينيو - فابينيو – نجولو كانتي – إيجور كورنادو

في خط الهجوم: عبد الرازق حمد الله – كريم بنزيما.