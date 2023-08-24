النصر السعودي يعلن التعاقد مع لابورت مدافع مانشستر سيتي (صور)

أعلن نادي النصر السعودي عن انضمام المدافع الإسباني لابورت لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي، بعقد يمتد إلي يونيو 2026، ومن المقرر انضمام اللاعب لتدريبات الفريق السعودي استعدادا للمباريات المقبلة.

و سيتقاضي اللاعب الإسباني راتبا قدره 25 مليون يورو في الموسم رفقة فريق النصر، وأتت رغبته حول الرحيل عن فريق مانشستر سيتي بعدما حقق رفقتهم لقب دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.

وخاض اللاعب الإسباني الأصل 180 مباراة مع بطل إنجلترا منذ انضمامه إليه مطلع 2018 قادمًا من أتلتيك بلباو.

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سيلفا يجدد عقده مع مانشستر سيتي

وجدد سيلفا عقده مع السيتي بعدما شارك في 308 مباريات حتى الآن، حيث فاز بخمسة ألقاب في الدوري الإنجليزي الممتاز، وكأسين للاتحاد الإنجليزي، وأربعة كئوس رابطة، ولقبين للدرع الخيرية، ودوري أبطال أوروبا.

وسجل سيلفا 55 هدفًا، أبرزها تسجيل الهدفين الافتتاحيين في الفوز 4-0 على ريال مدريد في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي.

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وقال برناردو لموقع مانشستر سيتي: "أمضيت ستة أعوام رائعة في مانشستر سيتي، وأنا سعيد بتمديد فترة وجودي هنا، الفوز بالثلاثية الموسم الماضي كان أمرًا مميزًا للغاية ومن المثير أن تكون جزءًا من فريق يوجد فيه مثل هذا الجوع والشغف.

وأضاف: "أحب المدير الفني وزملائي والجماهير، وآمل أن نتمكن من مشاركة المزيد من الذكريات الرائعة في السنوات المقبلة".

جوارديولا يخضع لعملية جراحية

وقال مانشستر سيتي، في بيان على موقعه الرسمي: "خضع بيب جوارديولا اليوم لعملية جراحية روتينية على مشكلة في الظهر".

وأضاف: "كان بيب يعاني من آلام شديدة في الظهر منذ فترة طويلة، وسافر إلى برشلونة لإجراء جراحة طارئة بواسطة الدكتورة ميريا إيلويكا، حيث تكللت العملية بالنجاح، وسيتعافى ويتأهل في برشلونة".

وتابع: "في غيابه، سيشرف المدرب المساعد خوانما ليلو على تدريب الفريق الأول، وسيتولى مهامه على خط الملعب في المباريات حتى العودة، ومن المتوقع أن يعود بعد فترة التوقف الدولية المقبلة".

وختم: "نتمنى لبيب جميعًا في مانشستر سيتي الشفاء العاجل، ونتطلع إلى رؤيته في مانشستر قريبًا".

موقف طريف من جوارديولا مدرب السيتي

قام أفراد الشرطة البريطانية بتحرير مخالفة ضد الإسباني بيب جوارديولا مدرب فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، بسبب "الركن الخاطئ لسيارته".

وتلقى المدرب الإسباني مخالفة بسبب قيامه بـ"ركن" سيارته بشكل خاطئ في أحد شوارع مدينة مانشستر الإنجليزية.

​​​​​​وبعدما حرر الموظف المخالفة ضد جوارديولا طلب التقاط صورة مع مدرب مانشستر سيتي، ليفاجئه جوارديولا مازحًا: "ادفع لي 30 جنيهًا إسترلينيًّا من أجل الصورة".

وتبادل جوارديولا والموظف الضحكات بعد هذا الموقف.

وتأتي هذه اللحظة الكوميدية بعد أن شوهد جوارديولا وهو يمزح مع أحد مشجعي مانشستر سيتي خلال مباراتهم ضد نيوكاسل.

وحصل أحد مشجعي مانشستر سيتي على عرض مفاجئ من مدرب الفريق بيب جوارديولا لتولي المسؤولية بعدما رفض المدرب الإسباني إجراء تبديلات في فوز فريقه 1-صفر على نيوكاسل يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وفاز مانشستر سيتي بكأس السوبر الأوروبية يوم الأربعاء الماضي، على حساب إشبيلية الإسباني بركلات الترجيح قبل أن يواجه نيوكاسل مساء السبت على ملعب الاتحاد.

ورغم ضيق وقت التعافي بين المباراتين، فإن جوارديولا لم يجرِ تغييرات على التشكيلة في فوز فريقه بسهولة 1-صفر على نيوكاسل.

وأبلغ جوارديولا شبكة (تي.ان.تي)، التي عرضت لقطات للواقعة، أن المشجع: "أخبرني أن أجري تبديلًا، فقلت تعال واجلس هنا وافعل ذلك.. كان إيقاع المباراة جيدًا.. لم أرَ أن اللاعبين متعبين جدًا.. لم يكن سهلًا إجراء تغييرات، لذا لم أفعل ذلك".