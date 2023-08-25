الجمعة 25 أغسطس 2023
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رياضة

مواعيد مباريات اليوم في الدوري السعودي

النصر ، فيتو
النصر ، فيتو

الدوري السعودي، تستأنف اليوم الجمعة مباريات الأسبوع الثالث من الدوري السعودي، للموسم الحالي 2023/2024.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري السعودي

ومن المقرر أن تقام اليوم المباريات التالية:

الفيحاء × الحزم - 6 مساء

الشباب × ضمك - 9 مساء

الفتح × النصر - 9 مساء

التعاون × أبها - 9 مساء

تصدر فريق الاتحاد جدول ترتيب الدوري السعودي بـ9 نقاط، بعد ختام مباريات أمس الخميس في الأسبوع الثالث.

وجاء ترتيب الدوري السعودي بعد ختام مباريات اليوم كالتالي:

وفاز نادي اتحاد جدة على نظيره الرياض بنتيجة 4-0، في المباراة التي تجمعهما على استاد الملك فيصل بن فهد في الجولة الثالثة من بطولة الدوري السعودي.

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أهداف مباراة الاتحاد والرياض

سجل النجم الفرنسي كريم بنزيما الهدف الأول لاتحاد جدة في الدقيقة 17 عن طريق تصويبة قوية بقدمه اليمنى بعد صناعة رائعة من البرازيلي رومارينيو، بينما سجل الهدف الثاني اللاعب المغربي حمدالله في الدقيقة 27 عن طريق ركلة جزاء، وأضاف حمدالله الثنائية الخاصة له والهدف الثالث لفريقه في الدقيقة 9 من الوقت بدل الضائع للشوط الأول عن طريق مقصية رائعة وأضاف صالح العمري الهدف الرابع في الدقيقة 96.

وتصدر اتحاد جدة جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 9 نقاط، بعدما فاز في 3 مباريات متتالية، حيث انتصر على الطائي بهدفين دون رد، وقبلها الرائد بثلاثية نظيفة واليوم فاز على الرياض بثلاثية. 

بينما يتواجد الرياض في المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري السعودي، ويملك في رصيده 4 نقاط، حيث فاز في مباراة وتعادل في أخرى وخسر المباراة الثالثة. 

تشكيل اتحاد جدة أمام الرياض

وكان نونو سانتوس المدير الفني لنادي اتحاد جدة، أعلن تشكيل فريقه لمواجهة نظيره الرياض على استاد الملك فيصل بن فهد في الجولة الثالثة من بطولة الدوري السعودي.

في حراسة المرمى: مارسيلو جروهي

في خط الدفاع: مدالله العليان – أحمد شراحيلي – عمر هوساوي – زكريا هوساوي

في خط الوسط: رومارينيو - فابينيو – نجولو كانتي – إيجور كورنادو

في خط الهجوم: عبد الرازق حمد الله – كريم بنزيما.

موسم الانتقالات الصيفية الحالية

ومن ناحية أخرى أكدت قناة بي إن سبورت القطرية موافقة النجم المصري محمد صلاح على عرض الانضمام لنادي الاتحاد السعودي في موسم الانتقالات الصيفية الحالية.

وينتظر اللاعب المصري الاتفاق بين إدارة نادي ليفربول واتحاد جدة لحسم كافة الأمور الخاصة بانتقال اللاعب والمبلغ المالي الذي سيتقاضاه ليفربول نظير الاستغناء عن محمد صلاح.

وأضاف مراسل بي إن عن حصول اللاعب المصري على عقد مالي ضخم يفوق راتب كريستيانو رونالدو لاعب النصر السعودي فيما سيحصل محمد صلاح على مزايا أخرى.

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