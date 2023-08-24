الخميس 24 أغسطس 2023
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رياضة

الدوري السعودي، ميتروفيتش وبونو يقودان تشكيل الهلال المتوقع أمام الرائد

الهلال السعودي، فيتو
الهلال السعودي، فيتو

الدوري السعودي، استقر البرتغالي خورخي جيسوس المدير الفني لفريق الهلال السعودي على التشكيل الأساسي لفريقه بمواجهة الرائد  مساء اليوم على ملعب مدينة الملك عبدالله في بريدة ضمن الجولة الثالثة لدوري روشن للمحترفين.

ويقود المهاجم الصربي أليكساندر ميتروفيتش التشكيل المتوقع للهلال مع تواجد الحارس المغربي ياسين بونو في التشكيل.

التشكيل المتوقع للهلال ضد الرائد

ومن المتوقع أن يدخل الهلال السعودي المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: ياسين بونو

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خط الدفاع: ياسر الشهراني، علي البليهي، محمد جحفلي، سعود عبدالحميد

خط الوسط: برونو نيفيز، سافيتش، سالم الدوسري، مالكوم، ميشيال

خط الهجوم: ميتروفيتش

ويغيب عن التشكيل النجم البرازيلي نيمار لعدم اكتمال جاهزيته  بسبب عدم تعافيه من الإصابة بجانب المدافع السنغالي كوليبالي للإصابة كما سيغيب أحدث الوافدين حسان تمبكتي للإصابة أيضًا.

موعد مباراة الرائد ضد الهلال
 

ويسعى الهلال إلي مصالحة جماهيره بثلاث نقاط جديدة عندما يواجه الرائد مساء اليوم الخميس على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية وذلك في إطار الجولة الثالثة من الدوري السعودي 2024.

ويحتضن ملعب استاد مدينة الملك عبد الله الرياضية  مواجهة الرائد ضد الهلال في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.

الرائد ضد الهلال


ويحتل الهلال المركز الرابع في جدول ترتيب الدورى السعودي للمحترفين برصيد 4 نقاط جمعها من فوز وتعادل حيث اكتفى الزعيم  بتعادل مخيب للآمال أمام الفيحاء في الجولة الماضية بهدف لمثله.

ويتذيل الرائد ترتيب الدوري السعودي، حيث فشل في تحقيق ولو نقطة من أول مواجهتين وتلقى هزيمة ثقيلة من الاتحاد بثلاثية نظيفة ثم هزيمة أخرى من أبها بهدف دون رد.

ترتيب الدوري السعودي

ويتصدر الثلاثى اتحاد جدة والأهلي والاتفاق  جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 6 نقاط، قبل  بالعلامة الكاملة  حيث حقق كل منهما أيضا الفوز فى أول جولتين من البطولة مواجهات الجولة الثالثة من عمر المسابقة.

 

مواعيد مباريات الدوري السعودي والقنوات الناقلة


الطائي X الوحدة – 6 مساء - SSC HD

الرياض X الإتحاد – 9 مساء - SSC HD        

الرائد X الهلال – 9 مساء - SSC HD

الاتفاق X الخليج – 9 مساء - SSC HD

الأهلي X الأخدود – 9 مساء - SSC HD      

 

موعد مباراة الهلال والرائد اليوم في الدوري السعودي

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