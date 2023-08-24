مواعيد مباريات الدوري السعودي اليوم والقنوات الناقلة

الدوري السعودي، تنطلق اليوم الخميس منافسات الجولة الثالثة من دوري روشن السعودي للمحترفين بخمس مباريات قوية.



مواعيد مباريات الدوري السعودي والقنوات الناقلة

الطائي والوحدة – 6 مساء - SSC HD بتعليق سعد يحيى وعبد العزيز الزيد.

الرياض والإتحاد – 9 مساء - SSC HD بتعليق عبد الله الحربي وأحمد النفيسة.

الرائد والهلال – 9 مساء - SSC HD تعليق بلال علام وخالد المديفر.

الاتفاق والخليج – 9 مساء - SSC HD التعليق مشاري القرني وفهد الدريبي.

الأهلي والأخدود – 9 مساء - SSC HD التعليق المعلقين عبد الله الغامدي وفهد العريشي.

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وتجمع المباراة الأولى الطائي وضيفه الوحدة على ملعب الأمير عبد العزيز بن مساعد بن جلوي بحائل وتعقبها 4 مباريات حيث يستضيف الرائد نظيره الهلال على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في بريدة ويواجه الاتحاد مضيفه الرياض على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض

كما يلتقي أهلي جدة بنظيره الأخدود على ملعب الأمير عبد الله الفيصل بجدة ويلاقي الاتفاق نظيره الخليج في ديربي الشرقية على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام.

الهلال السعودي

الدوري السعودي

استقر البرتغالي خورخي جيسوس المدير الفني لفريق الهلال السعودي على التشكيل الأساسي لفريقه بمواجهة الرائد مساء اليوم على ملعب مدينة الملك عبدالله في بريدة ضمن الجولة الثالثة لدوري روشن للمحترفين.

ويقود المهاجم الصربي أليكساندر ميتروفيتش التشكيل المتوقع للهلال مع تواجد الحارس المغربي ياسين بونو في التشكيل.

التشكيل المتوقع للهلال ضد الرائد

ومن المتوقع أن يدخل الهلال السعودي المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: ياسين بونو.

خط الدفاع: ياسر الشهراني، علي البليهي، محمد جحفلي، سعود عبدالحميد

خط الوسط: برونو نيفيز، سافيتش، سالم الدوسري، مالكوم، ميشيال

خط الهجوم: ميتروفيتش.

ويغيب عن التشكيل النجم البرازيلي نيمار لعدم اكتمال جاهزيته بسبب عدم تعافيه من الإصابة بجانب المدافع السنغالي كوليبالي للإصابة كما سيغيب أحدث الوافدين حسان تمبكتي للإصابة أيضًا.

موعد مباراة الرائد ضد الهلال

ويسعى الهلال إلى مصالحة جماهيره بثلاث نقاط جديدة عندما يواجه الرائد مساء اليوم الخميس على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية وذلك في إطار الجولة الثالثة من الدوري السعودي 2024.

ويحتضن ملعب استاد مدينة الملك عبد الله الرياضية مواجهة الرائد ضد الهلال في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.

الرائد ضد الهلال

ويحتل الهلال المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 4 نقاط جمعها من فوز وتعادل حيث اكتفى الزعيم بتعادل مخيب للآمال أمام الفيحاء في الجولة الماضية بهدف لمثله.

ويتذيل الرائد ترتيب الدوري السعودي، حيث فشل في تحقيق ولو نقطة من أول مواجهتين وتلقى هزيمة ثقيلة من الاتحاد بثلاثية نظيفة ثم هزيمة أخرى من أبها بهدف دون رد.

ترتيب الدوري السعودي

ويتصدر الثلاثى اتحاد جدة والأهلي والاتفاق جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 6 نقاط، قبل بالعلامة الكاملة حيث حقق كل منهما أيضا الفوز فى أول جولتين من البطولة مواجهات الجولة الثالثة من عمر المسابقة.