الخميس 24 أغسطس 2023
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رياضة

كاكا الصغير يوافق على الانتقال إلى الدوري السعودي

أهلي جدة السعودي
أهلي جدة السعودي ؛ فيتو

الدوري السعودي، حسم أهلي جدة السعودي، التعاقد مع أحد مواهب بطولة الدوري الإسباني "الليجا" خلال الساعات الماضية.

وبحسب خبير الانتقالات الشهير فابريزيو رومانو، عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر فإن جابرييل فيجا لاعب سيلتا فيجو وافق على الانتقال لصفوف أهلي جدة، بعدما تقدم النادي السعودي بعرض لناديه وتمت الموافقة عليه.

 
وأشار رومانو، إلى أن الألماني ماتياس يايسله المدير الفني لأهلي جدة كان عامل حسم في التعاقد مع جابرييل فيجا.

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وأفاد أن الجانب السعودي يريد الاستثمار في أفضل مواهب العالم.

وكان فيجا على رادار العديد من أندية أوروبا، مثل ريال مدريد وليفربول ومانشستر سيتي وأرسنال وباريس، وتوصل لاتفاق مع نابولي قبل أيام، لكن تحولت وجهته في النهاية صوب أهلي جدة.

وتألق فيجا، الذي يطلق عليه لقب "كاكا الصغير"، مؤخرًا مع المنتخب الإسباني في بطولة أوروبا تحت 21 عامًا.

وسجل اللاعب البالغ من العمر 21 عامًا 11 هدفًا وصنع 4 أهداف في 40 مباراة مع سيلتا فيجو الموسم الماضي.

 

وتخطت القيمة السوقية لـ دوري روشن السعودي للمحترفين حاجز المليار يورو بعد الصفقات القوية التي عقدتها الأندية في فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

القيمة السوقية للدوري السعودي
 

ووفقا لموقع "ترانسفر ماركت" المتخصص في هذا الشأن، فإن القيمة السوقية للدوري السعودي كسرت حاجز المليار يورو، لتصل تحديدا إلى 1.02 مليار يورو حتى الآن، وقد ترتفع أكثر بالفترة المقبلة ليتواجد في المركز العاشر بين الدوريات الكبرى في الأعلى قيمة سوقية.

 

وكانت القيمة السوقية للدوري السعودي تبلغ 349 مليون يورو في الموسم الماضي 2022-2023.

 

الهلال الأعلى
 

ويعتبر الهلال النادي الأعلى قيمة سوقية في الدوري السعودي، حيث يحتل المركز الأول في القائمة بواقع 258.95 مليون يورو، بعدما كانت قيمته السابقة 44 مليون يورو.

وأبرم الهلال 8 صفقات خلال الميركاتو الصيفي الجاري، وهم:"ياسين بونو، كاليدو كوليبالي، سافيتش، روبن نيفيز، مالكوم، نيمار دا سيلفا، ألكسندر ميتروفيتش، حسان تمبكتي".

 

ويأتي النصر في المركز الثاني خلف الهلال، حيث تبلغ قيمته السوقية 186.08 مليون يورو، بعدما كانت سابقًا 78 مليون يورو.

وتمكن إدارة النصر من التعاقد مع كريستيانو رونالدو في الميركاتو الشتوي الماضي، بالإضافة إلى الصفقات القوية التي أبرمتها خلال هذا الصيف، وهي:"ساديو ماني، مارسيلو بروزوفيتش، وسيكو فوفانا، وأليكس تيليس".

 

كما ارتفعت القيمة السوقية للأهلي السعودي من 14 مليون يورو سابقا إلى 170.13 مليون يورو حاليًا، ليحتل المركز الثالث خلف الهلال والنصر.

وتعاقد الأهلي مع كل من:"روبرتو فيرمينو، رياض محرز، ماكسيمين، إدوارد ميندي، فرانك كيسيه، روجر إيبانيز، ديميرال، سميحان النابت، فهد الرشيدي، عبد الله عطيف".

ويأتي الاتحاد حامل لقب الدوري السعودي في المركز الرابع بقيمة سوقية بلغت 118.93 مليون يورو، بعدما كانت سابقا تقدر بنحو 30 مليون يورو.

وتعاقد نادي الاتحاد مع كل من:"كريم بنزيما، ونجولو كانتي، وجوتا، وفابينيو، وصالح العمري، وسلطان الفرحان".

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