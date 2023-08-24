الخميس 24 أغسطس 2023
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حوادث

تجديد حبس عاطل لترويجه المخدرات في التبين

حبس؛ فيتو
حبس؛ فيتو

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة حبس عاطل، لقيامه بترويج كمية من المواد المخدرة بمنطقة التبين، وذلك ١٥ يوما علي ذمة التحقيقات.

كانت وردت معلومات لضباط مباحث قسم شرطة التبين، مفادها قيام عاطل يدعى "م ص "، بالاتجار في المواد المخدرة، متخذا من دائرة القسم مسرحا لمزاولة نشاطه الإجرامي.

اعترف المتهم بالاتجار بالمواد المخدرة، وترويجها لتحقيق مكاسب طائلة، وأرشد عن مصدر الحصول على المخدر المضبوط بحوزته، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، وتحرر المحضر اللازم، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

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