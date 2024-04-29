تقارير إنجليزية تكشف قرار ليفربول بشأن مستقبل محمد صلاح

محمد صلاح وكلوب، كشف تقارير انجليزية عن مصير محمد صلاح لاعب ليفربول، مع الريدز بعد مشادته مع يورجن كلوب المدير الفني للفريق، والتي كانت حديث العالم في الأيام الماضية.

وقال الصحفي الإنجليزي الموثوق ديفيد أورنستون، في مقال نشرته صحيفة ذا أثليتيك الإنجليزية: “ليفربول يخطط لبقاء محمد صلاح، هم يريدون أن يكون اللاعب جزءًا من القوام الأساسي داخل الفريق في الفترة المقبلة، محمد صلاح لا يعطي أي دليل عن رغبته في الرحيل عن الفريق في الفترة المقبلة، وهو ما يتماشى مع إدارة نادي ليفربول”.

واضاف الصحفي ديفيد أورنستون: "لن يكون هناك قلقا في إدارة نادي ليفربول من الخلاف الأخير الذي دار بين كلوب مع صلاح في المواجهة الأخيرة، كما أن رحيل يورجن كلوب عن ليفربول سيجعل الأمر يمر سريعًا.

فيما كشفت تقارير صحفية إنجليزية أن نادي ليفربول وضع الهولندي كريسينسيو سامرفيل لاعب فريق ليدز يونايتد، بديلا لتعويض محمد صلاح لاعب الريدز، حال رحيله عن صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ودخل محمد صلاح فى مشادة كلامية مع الألماني يورجن كلوب خلال مواجهة وست هام وليفربول، وتشير التقارير الإنجليزية إلى إمكانية رحيله عن الريدز نهاية الموسم الجاري.

وذكرت صحيفة "ديلي إكسبريس" أن ليفربول حدد أحد الأسماء من أجل تعويض محمد صلاح الصيف القادم حال رحيله، وهو الهولندي كريسينسيو سامرفيل لاعب نادي ليدز يونايتد.

وأشارت الصحيفة إلى أن فريق التحليل الفني بنادي ليفربول أبدوا إعجابهم بقدرات صاحب الـ22 عامًا بعد المستوى الذى قدمه مع ليدز يونايتد على مدار الموسم الحالي.

وساهم سامرفيل في 30 هدفًا خلال الموسم الحالي مع ليدز يونايتد في مختلف البطولات، بعدما سجل 20 هدفًا وصنع 10 أهداف أخرى، مما جعله محط أنظار عديد الأندية.

وبحسب ما ذكر الصحفي المقرب من ليفربول، بن جاكبوس، فإن آرني سلوت، مدرب ليفربول المرتقب، حريص على استمرار محمد صلاح.

يأتي هذا في أعقاب التقارير التي تشير لعرض ليفربول محمد صلاح للبيع، في نهاية الموسم الجاري، وسط اهتمام أندية الدوري السعودي للتعاقد معه، وكذلك عقب أزمة النجم المصري مع مدربه يورجن كلوب، خلال مواجهة ليفربول ووست هام، في الجولة الـ35 من الدوري الإنجليزي، أمس الأول السبت.

وكشف تقرير صحفي إنجليزي، اليوم الإثنين، عن السبب الحقيقي وراء أزمة محمد صلاح، نجم ليفربول، ومدربه الألماني يورجن كلوب.

ودخل صلاح في مشادة لفظية حامية مع كلوب، لحظة الدفع به كبديل في الدقيقة 81 من مباراة وست هام، يوم السبت الماضي، والتي انتهت بالتعادل 2-2.

ونقلت صحيفة "ذا صن" البريطانية، تصريحات لمصدر لم تكشف عن اسمه، حول سبب الخلاف بين صلاح وكلوب.

وأشار المصدر إلى أن عدم مصافحة النجم المصري لكلوب في البداية هو ما تسبب في الأزمة.

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وقال المصدر: "عادة ما يتفاعل يورجن مع اللاعبين البدلاء قبل دخولهم لملعب المباراة، وشعر أن ذلك لم يحدث في البداية مع صلاح".

وأضاف: "من الواضح أن صلاح كان منزعجا من استبعاده من التشكيل الأساسي، ولم يكن في حالة مزاجية جيدة، بينما لم يكن كلوب سعيدا بسلوكه".

وتابع: "تم منح اللاعبين إجازة لمدة يومين بعد المباراة وسيجتمعون مرة أخرى غدا الثلاثاء، ونأمل أن تهدأ التوترات بحلول ذلك الوقت".

وتجاهل صلاح أيضا تحية كلوب في نهاية المباراة خلال خروجه من الملعب، وصافح مدرب وست هام ديفيد مويس.

وأصبح ليفربول أكثر استعدادا لبيع النجم المصري محمد صلاح في نهاية الموسم الحالي بعد الأزمة الأخيرة مع مدربه يورجن كلوب.

وينتهي عقد محمد صلاح مع ليفربول، بنهاية الموسم المقبل، وبالتالي فإن صيف 2024، هو آخر فرصة لبيعه بمبلغ جيد.