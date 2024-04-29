متحف لعرض سيارات قادة روسيا في مختلف مراحلها التاريخية (صور)

عرض متحف مرآب المهام الخاصة بموسكو السيارات الأسطورية لقادة روسيا في مختلف الفترات التاريخية من الإمبراطورية الروسية ومرورا بالاتحاد السوفيتي حتى روسيا الاتحادية.

ولأول مرة، تم تخصيص عرض يضم كافة السيارات الاستعراضية من الاتحاد السوفيتي وروسيا الاتحادية، مدعوما بالصور ومعلومات عن عدد المرات التي شاركت فيها في الفعاليات.

ومنذ مايو 1953، كانت السيارات من طرازي "زيس" و"زيل" جزءا من العرض في الساحة الحمراء في موسكو، والآن، تقوم سيارات "أوروس" بهذا الدور البارز.

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وأضاف تأثيرا خاصا لفعالية اليوم في متحف "مرآب المهام الخاصة" عرض سيارة Aurus Senat Cabriolet النادرة، التي كانت جزءا من العرض العسكري بالساحة الحمراء في عام 2019، والدراجة الكهربائية Aurus Merlon.

وألقى ألكسندر نيكولايفيتش غورتشاكوف، المصمم البارز من الاتحاد الروسي ومدير مركز التحليل والتنبؤ لدى المؤسسة الاتحادية "نامي"، محاضرة في المتحف حول تاريخ السيارات الاستعراضية، كما شارك في المحاضرة كمحاضر مشارك، المصمم الروسي المعروف، ألكسندر يوريفيتش تشيستياكوف.