الإثنين 29 أبريل 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

سعر الدينار الكويتي بالبنك المركزي خلال التعاملات الصباحية اليوم الإثنين 29-4-2024

سعر الدينار الكويتي
سعر الدينار الكويتي اليوم، فيتو

شهد  سعر الدينار الكويتي  استقرارا مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي، بالتعاملات الصباحية اليوم الإثنين 29 - 4 - 2024.

وثبت سعر الدينار الكويتي اليوم عند 154.76 جنيه للشراء، و155.27 جنيه للبيع، وفقًا للتحديث الأخير الصادر من البنك المركزي المصري.

أسعار العملات الأجنبية والعربية بالتعاملات الصباحية اليوم

أسعار العملات الأجنبية والعربية، فيتو 

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

سجل الدولار في البنك المركزي المصري نحو 47.67 جنيه للشراء، و47.80 جنيه للبيع.

Advertisements

 

سعر الجنيه الإسترليني في البنك المركزي المصري

وسجل الجنيه الإسترليني في البنك المركزي المصري نحو 59.53 جنيه للشراء، و59.72 جنيه للبيع.

 

سعر الفرنك السويسري في البنك المركزي المصري

وسجل الفرنك السويسري في البنك المركزي المصري نحو 52.12 جنيه للشراء، و52.29 جنيه للبيع.

 

سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري

سجل الريال السعودي في البنك المركزي المصري نحو 12.70 جنيه للشراء، و12.74 جنيه للبيع.

 

سعر الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري

سجل الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري نحو 12.97 جنيه للشراء، و13.01 جنيه للبيع.

 

سعر 100 ين ياباني في البنك المركزي المصري

وسجل 100 ين ياباني في البنك المركزي المصري نحو 30.10 جنيه للشراء، و30.19 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار الأسترالي في البنك المركزي المصري

وسجل الدولار الأسترالي في البنك المركزي المصري نحو 31.14 جنيه للشراء، و31.23 جنيه للبيع.

 

سعر الدينار البحريني في البنك المركزي المصري

وسجل الدينار البحريني في البنك المركزي المصري نحو 126.43 جنيه للشراء، و126.80 جنيه للبيع.

 

سعر الريال العماني في البنك المركزي المصري

وسجل الريال العماني في البنك المركزي المصري نحو 123.81 جنيه للشراء، و124.49 جنيه للبيع.

 

سعر الريال القطري في البنك المركزي المصري

وسجل الريال القطري في البنك المركزي المصري نحو 13.06 جنيه للشراء، و13.11 جنيه للبيع.

txt

بنك التعمير والإسكان يفتتح أكاديمية فنية بمدينة السادات في المنوفية

txt

رغم المقاطعة، سعر البلطي يقفز 11 جنيهًا في سوق العبور وهذه أسعار الأسماك الأخرى

سعر الدينار الأردني في البنك المركزي المصري

وسجل الدينار الأردني في البنك المركزي المصري نحو 67.14 جنيه للشراء، و67.52 جنيه للبيع.

 

سعر اليوان الصيني في البنك المركزي المصري

وسجل اليوان الصيني في البنك المركزي المصري نحو 6.57 جنيه للشراء، و6.59 جنيه للبيع.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

سعر الدينار الكويتي الدينار الكويتي اليوم اسعار العملات أسعار العملات الأجنبية والعربية سعر اليوان الصيني البنك المركزى المصرى سعر الدولار الدولار سعر الريال السعودى سعر الدرهم الاماراتي الجنيه الاسترلينى

مواد متعلقة

بنك التعمير والإسكان يفتتح أكاديمية فنية بمدينة السادات في المنوفية

ممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يشيد بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات للمساهمة في الاقتصاد المصري

ads

الأكثر قراءة

سعر الدولار في البنك المركزي اليوم الإثنين 29 أبريل 2024

صحيفة إنجليزية تكشف السبب الحقيقي وراء أزمة محمد صلاح وكلوب

سعر الدينار الكويتي بالبنك المركزي خلال التعاملات الصباحية اليوم الإثنين 29-4-2024

جدول امتحانات النقل بالإعدادية في الأقصر

3 جنيهات انخفاضًا في أسعار الدواجن، وهذا سعر البيض اليوم الإثنين

سعر اليورو أمام الجنيه المصري بالبنك المركزي مستهل تعاملات اليوم الإثنين 29-4-2024

الأرصاد: أجواء ربيعية خلال الأسبوع الجاري على أغلب الأنحاء

نادين لبكي ضمن لجنة تحكيم مهرجان كان في دورته الـ 77

منوعات

المزيد

متحف لعرض سيارات قادة روسيا في مختلف مراحلها التاريخية (صور)

ظاهرة لم تحدث منذ عام 1803، مليارات الزيزان تستعد لغزو أمريكا

تكلفته 35 مليار دولار، حاكم دبي يكشف تصميم مبنى المسافرين الجديد بمطار آل مكتوم الدولي

إمام الحرم المكي الشيخ السديس يطلب "إندومي" من وفد إندونيسي (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الدينار الكويتي بالبنك المركزي خلال التعاملات الصباحية اليوم الإثنين 29-4-2024

سعر اليورو أمام الجنيه المصري بالبنك المركزي مستهل تعاملات اليوم الإثنين 29-4-2024

انخفاض سعر الدينار الكويتي بالبنك المركزي نهاية تعاملات اليوم الأحد 28 - 4 - 2024

تعرف على سعر الألومنيوم اليوم الأحد في السوق المحلي

المزيد
ads

انفوجراف

تفاصيل اعتقال مرشحة في الانتخابات الرئاسية الأمريكية بسبب قطاع غزة (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم الحج بتأشيرة مزورة؟ الإفتاء تجيب

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الإثنين 29 - 4 - 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان المغرب اليوم الإثنين 29 - 4 - 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads