بريطانيا تنظم مسابقة لـ مربى البرتقال

في ظل اهتمام العالم بالطعام وجودته تنظم بريطانيا خلال أبريل من كل عام مسابقة لـ مربّى البرتقال، تهتم لجنة التحكيم فيها بكل التفاصيل، من اللون إلى الوعاء، مرورًا بنكهة هذا النوع من الفواكه المعقودة بالسكّر.

مسابقة مربى البرتقال في بريطانيا

تجدر الإشارة إلى أن المسابقة تعقد في قصر بُني قبل قرون في منطقة البحيرات الإنجليزية «ليك ديستريكت».

ويعطي أعضاء لجنة التحكيم الذين يختارون الفائزين ملاحظات في غاية الدقة، فهذا المربّى في نظرهم «ذو لون جميل»، وذاك الوعاء «يجب أن يكون ممتلئًا».

Advertisements

وترشّح للمسابقة هذه السنة نحو ثلاثة آلاف جهة، ويعكس عدد المشاركين التطور الكبير خلال قرابة العشرين عامًا لهذه المسابقة، التي أطلقتها ربّة القصر في دالمين عام 2005، إذ لم يكن عدد المتنافسين في بدايتها يتعدى الستين، وكانت تقتصر على أوعية من إنتاج المنطقة.

وحصل الفائز الأكبر في نسخة 2024 من المسابقة، وهو ستفين سنيد، على الشرف الأعلى المتمثل في بيع مربى البرتقال الذي يعدّه لمدة عام في متاجر «فورتنوم أند ميسن» الفاخرة.

وفاز هذا المحاسب البالغ 52 عامًا بالمسابقة عن نكهتين مختلفتين، إذ مزج البرتقال والليمون الحامض الأخضر والفلفل الحار في وعاء، وفي الآخر جمع بين الليمون الحامض الأخضر وكريما الكاكاو.