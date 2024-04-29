الصور الأولى لقاتلة صديقتها بطنطا أثناء صدور حكم الإعدام عليها

ظهرت اليوم الإثنين قاتله صديقتها فرح بمدينة طنطا داخل محكمة الجنايات متماسكة للغاية بعدما قررت الدائرة الرابعة الإعدام اعدامها شنقا وذلك بعد ورود رأي مفتى الحمهورية في القضية التي حملت رقم 2786 لسنة 2023 كلي غرب طنطا.

جثة طالبة تدعى فرح

وصدر القرار برئاسة المستشار جورج راشد سعد متري، وعضوية المستشارين شريف محمد صفوت محمد سلام، ومحمود مصطفى علي السعيد، وأمانة سر محمد قابيل ومصطفى البهلون، وتعود أحداث الواقعة عندما عثر أهالي قرية سبرباي على جثة طالبة تدعى فرح وتبلغ من العمر 18 سنة.

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وتبين أن بها آثار حروق متفرقة في أنحاء الجسم ومقطوعة القدمين داخل شيكارة، وملقاة على حافة أحد المصارف المائية.

تفاصيل الواقعة

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية تلقت في شهر يوليو الماضي إخطارًا بالعثور على جثة فتاة في العقد الثاني من عمرها، تدعى فرح مطعونة ومقطوعة القدم، وملقاة في مصرف بمنطقة سبرباي دائرة مركز طنطا.

وبإجراء التحريات تبين أن الجثة لطالبة في الصف الثاني الثانوي وتدعى فرح تبلغ من العمر 18 عامًا بينما توصلت التحقيقات إلى أن وراء ارتكاب الواقعة أحدهما صديقتها وتدعى "آية. هـ" التي تخلصت منها داخل شقتها، بعد شجار نشب بينهما بسبب خلافات سابقة، وأنها تركتها لمدة 3 أيام، ثم قامت بقطّع قدميها، وألقت جثمانها في مصرف، وذلك بالتعاون مع متهم آخر وهو صاحب المنزل حيث تقيم المتهمة.

ومن خلال التحقيقات أمام النيابة، أدلت المتهمة الأولى باعترافاتها التفصيلية، موضحة كيف أنها عقب محاولتها التخلص من الجثة، وقالت: إنها سكبت البنزين على الجثة التي كانت ملقاة على السرير، ثم "مسكت النار في السجادة وكانت هتولع فيا فخفت وطفيتها بسرعة قبل الحريق ما يكبر، وقفلت الشقة بعدها ومشيت وسابت جثة فرح داخل الشقة لمدة 3 أيام.

خلال هذه الفترة بدأت رائحة الجثة تنتشر وتفوح، فتلقت المتهمة اتصالًا من المتهم الثاني ويدعى "بيشوي" صاحب المنزل قالى الجيران بيشتكوا من الريحة تعالي اتخلصي من المصيبة دي يا إما هبلغ عنك فرحت له وكنت منهارة ومش عارفة أتصرف أنا مكنتش عاوزة أقتلها، أنا كنت بدافع عن نفسي.

وفق اعترافات المتهمة "آية" فإن المتهم الثاني صديقها وقد أخبرته بارتكابها الجريمة، فنصحها بوضع جثمان صديقتها داخل "جوال " وأن تخبر الجيران بأن سبب الرائحة لحم كانت تخزنه "الثلاجة" وفسد وهو السبب في الرائحة المنتشرة.

كانت هذه خطة المتهم الثاني الذي ساعد المتهمة الأولى في التخلص من الجثمان، حيث قررت المتهمة تقطيع الجثة لتسهيل عملية نقله في الجوال.

ونزلت المتهمة من الشقة وقامت بإيقاف توك توك قرابة الساعة 1 صباحًا، لتوصيلها إلى مصرف سبرباي حيث ألقت الجثمان به، ثم عادت إلى المنزل لتتخلص من آثار جريمتها.

وكانت الأجهزة الأمنية قد ألقت القبض على المتهمة وهي طالبة ثانوي، وأحيلت إلى النيابة العامة بقسم ثان طنطا والتي أمرت بحبس المتهمة. على ذمة التحقيقات لاتهامها بقتل صديقتها وتقطيع جثتها والتخلص منها بإلقائها بأحد المصارف بطنطا.