الإثنين 29 أبريل 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

تريند

استفزت مصر فوقعت في شر أعمالها، سرقة أبراج الكهرباء أزمة جديدة تواجه إثيوبيا

إبراج كهرباء إثيوبيا
إبراج كهرباء إثيوبيا تتعرض للسرقة 8 مرات، فيتو

أزمة كهرباء إثيوبيا، كشف الباحث في الشأن الإفريقي وحوض النيل، هاني إبراهيم، عن أزمة تحدث داخل إثيوبيا، مؤكدًا على واقعة غريبة تحدث بشأن شبكة الكهرباء في إثيوبيا، بسبب سقوط برجين للكهرباء، أثناء سرقة هذه الأبراج، التي تعرضت للسرقة 8 مرات، بعد استفزازاتها المتكررة لمصر، وخاصة بشأن الكهرباء.

أزمة سرقة أبراج الكهرباء تواجه إثيوبيا

وعن أزمة كهرباء إثيوبيا، كشف هاني إبراهيم عن وجود أزمة حقيقية في وجود شبكة كهرباء في إثيوبيا والحفاظ عليها، مؤكدًا أن الحفاظ على شبكة الكهرباء أفضل من توفير طاقة ليس لها شبكة ربط، وخاصة بعد تعرض خطوط ربط الكهرباء في إثيوبيا للسرقة.

Advertisements

 

سرقة ابراج الكهرباء في إثيوبيا، فيتو


وقال هاني إبراهيم عن أزمة كهرباء إثيوبيا: "دي صور نشرتها شركة الكهرباء الإثيوبية عن سقوط برجين بسبب محاولة سرقتهما."
وأضاف الباحث في الشأن الإفريقي هاني إبراهيم عن أزمة كهرباء إثيوبيا: "حسب شركة الكهرباء الإثيوبية أن هناك 3500 حالة سرقة تمت للابراج خلال 9 شهور وفي برج واحد لمحاولات السرقة 8 مرات." 

أزمة إثيوبيا الحقيقية الحفاظ على شبكة كهرباء


وعن الأزمة الحقيقية التي تعاني إثيوبيا بشأن الطاقة الكهربائية، قال هاني إبراهيم: "والحقيقة أزمة اثيوبيا الحقيقية في وجود شبكة والحفاظ عليها أفضل من توفير طاقة ليس لها خطوط ربط."


وكان هاني إبراهيم، كشف زيف المزاعم التي تروجها إثيوبيا بشأن مساهمة سد النهضة في حل أزمة الكهرباء لدول حوض النيل وخاصة مصر، مؤكدًا أن إثيوبيا اهتمت بتخزين الماء في سد النهضة وتشغيل التوربينات فقط.
وفند هاني إبراهيم عدم صدق ما تقوم إثيوبيا بالترويج له من إنتاج الكهرباء من سد النهضة، أو حتى وجود خط كهربائي للربط مع دول حوض النيل، وأن غرض إثيوبيا على الأرض ليس الكهرباء، ولكن منع مياه النيل عن دول المصب.  

غرض إثيوبيا على الأرض ليس الكهرباء

وقال هاني إبراهيم عن أزمة سد النهضة وما تروج له إثيوبيا عن مساهمة السد في توليد الكهرباء وحل أزمة الدول: "أولا لا يوجد خط ربط كهربي.. ثانيًا غرض إثيوبيا على الأرض ليس الكهرباء (محبس على النهر). ثالثًا أثيوبيا انتهت من أعمال حجز المياه، ولم تنته من أعمال التوربينات، (2 فقط من أصل 13 توربين) وده بيأكد انه محبس..."

أثيوبية تعاني من أزمة شبكات الكهرباء، فيتو


وأضاف هاني إبراهيم: "لو الـ 42 مليار متر مكعب، اللي في السد الكارثي سد النهضة، وصلوا لمصر هنضاعف ساعات تشغيل السد العالي، كونك تستغلها وتقول طاقة نظيفة بالتبعية هتخفض من قدرة السد العالي (طاقة نظيفة أيضًا) وبالتالي لكي نسد العجز في الطاقة نعتمد على طاقة غير نظيفة لتعويض العجز وده من أضرار السد الإثيوبي"
كما كشف خبير الموارد المائية بجامعة القاهرة، الدكتور عباس شراقي، أنه سيتم نقل الكهرباء من سد جيبي 3، الذي يبعد 300 كم في حين أن سد النهضة يبعد أكثر من 800 كم من الحدود الكينية، وتبلغ السعة التخزينية لسد جيبي 3 حوالي 12 مليار م3، لإنتاج 1870 ميجاوات وافتتح في نهاية 2016 على نهر أومو (خارج حوض النيل) وهو الأقرب لكينيا.

كهرباء سد النهضة بالكامل لا تساوي محطة كهرباء مصرية


وعن مزاعم إثيوبيا بشأن الكهرباء، أشار شراقي إلى طول خط الربط الكهربائي يبلغ حوالي 1045 كم يبدأ من ولاياتا سودو Wolayta-Sodo في إثيوبيا عند سد جيبي 3 (جنوب سد النهضة بأكثر من 500 كم) إلى سوسوا Suswa جنوب كينيا، منها حوالي 438 كم فى إثيوبيا و612 كم في كينيا. 

برغم سد النهضة شبكات كهرباء إثيوبيا تعاني، فيتو


وقال شراقي إن "خط الكهرباء 500 كيلوفولت بقدرة 2000 ميجاوات، يمكن أن يمتد من كينيا إلى تنزانيا وجنوب أفريقيا، حيث يبلغ إنتاج إثيوبيا حاليا من الكهرباء حوالي 4 آلاف ميجاوات من جميع محطات الكهرباء والسدود، وهي كافية لحوالي 12 مليون مواطن 24 ساعة بالقياس إلى الاستهلاك في مصر إلا أنها توزع على عدد أكبر من ذلك لساعات أقل، وعدد سكان إثيوبيا هذا العام 123.5 مليون، أكثر من %70 منهم بدون كهرباء، يحتاجون إلى أكثر من 35000 ميجاوات، ومع ذلك إثيوبيا تتعاقد لتصديرها إلى الدول المجاورة، وادعت في مجلس الأمن أنها تقيم المشروعات لإنارة الإثيوبيين الذين يعيشون فى الظلام."

شبكات كهرباء سد النهضة لا تعادل محطة كهرباء مصرية، فيتو

وأضاف شراقي: "الإثيوبيون منتظرون الكهرباء على أمل الانتهاء من السد، وأكثرهم لا يعلمون أن معظمها سوف يصدر للخارج لعدم وجود شبكة لتوزيعها لهم والأسهل تصديرها".

وعلق شراقي قائلًا: "إن كهرباء سد النهضة بالكامل عند الانتهاء لا تساوي كهرباء محطة واحدة من المحطات الجديدة في بني سويف أو البرلس أو العاصمة الإدارية الجديدة، ومصر ليست ضد التنمية فى إثيوبيا أو غيرها، وليست ضد سد النهضة بالمواصفات الأصلية، ولكن بشرط عدم الاضرار بالأخرين، واحترام الاتفاقيات السابقة والأعراف الدولية، واحترام حقوق الآخرين على الأنهار الدولية."

انتظروا الأيام القادمة، خبير يكشف كيف ضربت ظاهرة النينيو مخطط إثيوبيا لتعطيش المصريين

باحث بالشأن الإفريقي يتصدى لأكاذيب إثيوبيا عن حصة مصر في نهر النيل

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية. 

أزمة كهرباء إثيوبيا كهرباء إثيوبيا سرقة أبراج الكهرباء في إثيوبيا خطوط ربط الكهرباء في إثيوبيا استفزازات إثيوبيا لمصر خطوط الكهرباء في إثيوبيا

مواد متعلقة

انتظروا الأيام القادمة، خبير يكشف كيف ضربت ظاهرة النينيو مخطط إثيوبيا لتعطيش المصريين

قلق دولي، نزوح 50 ألف شخص بسبب معارك في إثيوبيا

رغم أنف إثيوبيا.. باحث في الشأن الإفريقي يكشف تراجع مياه بحيرة سد النهضة.. صور الأقمار الصناعية تؤكد فقد السد 3 مليارات متر مياه خلال 65 يوما

بسبب استفزازات إثيوبيا، خبير يكشف مخالفة لإعلان المبادئ وكارثة في دراسات سد النهضة

ads

الأكثر قراءة

استفزت مصر فوقعت في شر أعمالها، سرقة أبراج الكهرباء أزمة جديدة تواجه إثيوبيا

سبب توقيع الأهلي غرامة مالية على أفشة

أسعار الذهب صباح اليوم الإثنين 29 أبريل 2024

رئيس الوزراء يكشف تكلفة استضافة اللاجئين في مصر

سعر الدولار في البنك المركزي اليوم الإثنين 29 أبريل 2024

بعد توقيع غرامة مالية جديدة.. أزمات أفشة مسلسل “كل موسم” مع الأهلي

تعرف على سعر الأرز في السوق اليوم الإثنين 29 أبريل 2024

السيسي يستقبل رئيس البوسنة والهرسك

منوعات

المزيد

متحف لعرض سيارات قادة روسيا في مختلف مراحلها التاريخية (صور)

ظاهرة لم تحدث منذ عام 1803، مليارات الزيزان تستعد لغزو أمريكا

تكلفته 35 مليار دولار، حاكم دبي يكشف تصميم مبنى المسافرين الجديد بمطار آل مكتوم الدولي

إمام الحرم المكي الشيخ السديس يطلب "إندومي" من وفد إندونيسي (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر الأرز في السوق اليوم الإثنين 29 أبريل 2024

سعر الدينار الكويتي بالبنك المركزي خلال التعاملات الصباحية اليوم الإثنين 29-4-2024

سعر اليورو أمام الجنيه المصري بالبنك المركزي مستهل تعاملات اليوم الإثنين 29-4-2024

انخفاض سعر الدينار الكويتي بالبنك المركزي نهاية تعاملات اليوم الأحد 28 - 4 - 2024

المزيد
ads

انفوجراف

تفاصيل اعتقال مرشحة في الانتخابات الرئاسية الأمريكية بسبب قطاع غزة (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم أكل البرقوق في المنام وعلاقته بمشاكل صحية ومادية وعاطفية

ما حكم الحج بتأشيرة مزورة؟ الإفتاء تجيب

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الإثنين 29 - 4 - 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads