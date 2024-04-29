الإثنين 29 أبريل 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

منوعات

الشرطة البريطانية تكشف تفاصيل العثور على بقايا بشرية ملفوفة في أوراق

الشرطة البريطانية،
الشرطة البريطانية، فيتو

تكثر حوادث القتل حول العالم وتتنوع في بشاعتها، وفي حادثة مؤلمة عثرت الشرطة البريطانية على بقايا بشرية ملفوفة في أوراق السيلوفان في كيرسال ديل.

  العثور على بقايا بشرية في بريطانيا

وعثرت الشرطة على المزيد من الرفات البشرية في إحدى مناطق التجميل في مانشستر الكبرى لرجل يُعتقد أنه من سالفورد ويبلغ من العمر 60 عامًا وفق صحيفة ميرور.

وذكرت  الشرطة في بيان صادر عنها أنه بدأ تحقيق كبير  بعد أن عثر أحد المارة على أسفل الظهر والأرداف والفخذ ملفوفة في عدة أوراق من السيلوفان في كيرسال ديل، سالفورد حيث بدأت عملية بحث في المنطقة لمدة 12 يومًا، مع فرض طوق ضخم في المكان في محاولة للتعرف على الضحية.

Advertisements

وبعد أن قامت الشرطة بفرض طوق أمني خلال  على مجموعة من المناطق  تم الكشف عن "معلومات استخباراتية جديدة" وتحقيق "اختراقات" كبيرة في التحقيق.

ولا يزال رجلان يبلغان من العمر 42 و68 عامًا، تم القبض عليهما في وقت سابق من هذا الأسبوع، رهن الاحتجاز ويعتقد أنهما معروفان لبعضهما البعض. 
وقال مشرف المباحث لويس هيوز في إيجاز صحفي من مكان الحادث أمس بشأن الحادثة إنه تم اكتشاف المزيد من الرفات البشرية.

وعثر الغواصون على أجزاء من جسم  الضحية في خزان بمنطقة التجميل، كما تم اكتشاف بقايا أخرى بواسطة كلاب  في "طرد".

وكشفت الشرطة أيضًا أن الضحية يُعتقد أنه رجل في الستينيات من عمره من سالفورد، وعلى الرغم من عدم الحصول على بطاقة هوية رسمية بعد، فقد تم إبلاغ عائلته بالاكتشاف، ومن المتوقع أن يتم تحديد الهوية خلال الأسبوع المقبل.

وقال هيوز إنه يعتقد أن الضحية كان يقيم في نفس المنزل الذي يعيش فيه المشتبه بهما، كما تم الكشف أيضًا عن أن الضحية قد مات على الأرجح في عقار يقع على طريق وورسلي، وينتون، في أواخر مارس.

 

txt

الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين تحذر بريطانيا من نشر قواتها بقطاع غزة

txt

الكشف عن بقايا استراحة ملكية محصنة بتل حبوة في شمال سيناء

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

بريطانيا بقايا بشرية الشرطة البريطانية أوراق السيلوفان

مواد متعلقة

تظاهرة حاشدة في بريطانيا لدعم وقف العدوان الإسرائيلي على غزة ( فيديو)

أشار بذراعيه على شكل جناح طائرة، حكاية مشجع كرة اعتقلته الشرطة البريطانية
ads

الأكثر قراءة

بتخفيضات تصل لـ 26%، أسعار الثلاجات في الأسواق

استفزت مصر فوقعت في شر أعمالها، سرقة أبراج الكهرباء أزمة جديدة تواجه إثيوبيا

سبب توقيع الأهلي غرامة مالية على أفشة

التفاصيل الكاملة لحفل زفاف الملياردير الهندي بالأهرامات.. عشاء في المتحف الكبير.. وساري هندي بلمسة كليوباترا (صور)

نص كلمة السيسي خلال مؤتمر صحفي مع رئيس البوسنة والهرسك بالاتحادية، رسائل غزة الأبرز

تحرك سريع، ليفربول يحدد بديل محمد صلاح

السر في آرني سلوت، مفاجأة بشأن مستقبل محمد صلاح مع ليفربول

أسعار الذهب صباح اليوم الإثنين 29 أبريل 2024

منوعات

المزيد

تلسكوب جيمس ويب يرصد إشارة عن حياة في كوكب آخر (فيديو)

الشرطة البريطانية تكشف تفاصيل العثور على بقايا بشرية ملفوفة في أوراق

متحف لعرض سيارات قادة روسيا في مختلف مراحلها التاريخية (صور)

ظاهرة لم تحدث منذ عام 1803، مليارات الزيزان تستعد لغزو أمريكا

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر الأرز في السوق اليوم الإثنين 29 أبريل 2024

سعر الدينار الكويتي بالبنك المركزي خلال التعاملات الصباحية اليوم الإثنين 29-4-2024

سعر اليورو أمام الجنيه المصري بالبنك المركزي مستهل تعاملات اليوم الإثنين 29-4-2024

انخفاض سعر الدينار الكويتي بالبنك المركزي نهاية تعاملات اليوم الأحد 28 - 4 - 2024

المزيد
ads

انفوجراف

أبرز تصريحات رئيس الوزراء عن الأزمة الفلسطينية من السعودية (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الإفتاء توضح أراء المذاهب الفقهية في معنى الاستطاعة في الحج والعمرة

تفسير حلم أكل البرقوق في المنام وعلاقته بمشاكل صحية ومادية وعاطفية

ما حكم الحج بتأشيرة مزورة؟ الإفتاء تجيب

المزيد
الجريدة الرسمية
ads