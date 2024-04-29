الشرطة البريطانية تكشف تفاصيل العثور على بقايا بشرية ملفوفة في أوراق

تكثر حوادث القتل حول العالم وتتنوع في بشاعتها، وفي حادثة مؤلمة عثرت الشرطة البريطانية على بقايا بشرية ملفوفة في أوراق السيلوفان في كيرسال ديل.

العثور على بقايا بشرية في بريطانيا

وعثرت الشرطة على المزيد من الرفات البشرية في إحدى مناطق التجميل في مانشستر الكبرى لرجل يُعتقد أنه من سالفورد ويبلغ من العمر 60 عامًا وفق صحيفة ميرور.

وذكرت الشرطة في بيان صادر عنها أنه بدأ تحقيق كبير بعد أن عثر أحد المارة على أسفل الظهر والأرداف والفخذ ملفوفة في عدة أوراق من السيلوفان في كيرسال ديل، سالفورد حيث بدأت عملية بحث في المنطقة لمدة 12 يومًا، مع فرض طوق ضخم في المكان في محاولة للتعرف على الضحية.

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وبعد أن قامت الشرطة بفرض طوق أمني خلال على مجموعة من المناطق تم الكشف عن "معلومات استخباراتية جديدة" وتحقيق "اختراقات" كبيرة في التحقيق.

ولا يزال رجلان يبلغان من العمر 42 و68 عامًا، تم القبض عليهما في وقت سابق من هذا الأسبوع، رهن الاحتجاز ويعتقد أنهما معروفان لبعضهما البعض.

وقال مشرف المباحث لويس هيوز في إيجاز صحفي من مكان الحادث أمس بشأن الحادثة إنه تم اكتشاف المزيد من الرفات البشرية.



وعثر الغواصون على أجزاء من جسم الضحية في خزان بمنطقة التجميل، كما تم اكتشاف بقايا أخرى بواسطة كلاب في "طرد".

وكشفت الشرطة أيضًا أن الضحية يُعتقد أنه رجل في الستينيات من عمره من سالفورد، وعلى الرغم من عدم الحصول على بطاقة هوية رسمية بعد، فقد تم إبلاغ عائلته بالاكتشاف، ومن المتوقع أن يتم تحديد الهوية خلال الأسبوع المقبل.

وقال هيوز إنه يعتقد أن الضحية كان يقيم في نفس المنزل الذي يعيش فيه المشتبه بهما، كما تم الكشف أيضًا عن أن الضحية قد مات على الأرجح في عقار يقع على طريق وورسلي، وينتون، في أواخر مارس.

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