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رياضة

أمريكا تهدد بقاء كريستيانو رونالدو بالدوري السعودي

كريستيانو رونالدو،
كريستيانو رونالدو، فيتو

أعرب المدرب البرتغالي لويس ماتيوس، مالك نادي روكفورد رابتورز، والمقيم في الولايات المتحدة الأمريكية لأكثر من أربعة عقود، عن رغبته في رؤية مواطنه كريستيانو رونالدو، قائد النصر السعودي، يلعب في الدوري الأمريكي قريبًا؛ ما يهدد أحلام "العالمي" في استمرار "الدون" مع الفريق.

وانضم كريستيانو رونالدو إلى النصر في شتاء 2023 بعقد لموسمين ونصف الموسم، في صفقة انتقال حر عقب فسخ عقده مع مانشستر يونايتد الإنجليزي.

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وقال ماتيوس، في تصريحات لصحيفة "أبولا" البرتغالية: "كنت أتمنى أن يأتي رونالدو إلى الولايات المتحدة، لطالما قلت إن رونالدو سينتهي به المطاف هنا في أمريكا".

وأضاف: "لقد فازت كرة القدم برؤية ميسي ورونالدو يلعبان في الوقت ذاته، والولايات المتحدة لديها الكثير من الفرص للاعبين، لقد رأينا ذلك بالفعل مع ديفيد بيكهام، والآن مع ميسي في إنتر ميامي، إذا جاء رونالدو إلى بوسطن أو ذهب إلى لوس أنجلوس، فإن الدوري الأمريكي لكرة القدم سيحقق شيئًا مذهلًا، لطالما أحببت رونالدو".


وكان رونالدو انتقد مؤخرًا الدوري الأمريكي، مؤكدًا أن الدوري السعودي أفضل منه، قائلًا: "بنسبة 100% لن أعود إلى أي فريق أوروبي، الدوري السعودي أفضل من الأمريكي، الآن يأتي كل اللاعبين إلى هنا، خلال عام واحد سيحضر المزيد من اللاعبين الكبار إلى السعودية".

وخلال الموسم الحالي، لعب رونالدو برفقة النصر 56 مباراة رسمية عبر كل المسابقات، وأحرز 50 هدفًا، وصنع 14 تمريرة حاسمة.

عزز كريستيانو رونالدو، قائد النصر، صدارته لقائمة سلبية في الدوري السعودي للمحترفين، بعد نهاية الجولة 29 من المسابقة.

وعاد رونالدو للمشاركة مع النصر ضد الخليج أمس السبت بعد انتهاء إيقافه، ليقوده لانتزاع فوز صعب بنتيجة 1-0.

رقم سلبي لرونالدو


لكن الدون أهدر 3 فرص تهديفية كبرى خلال المباراة، ليعزز رصيده من الفرص المهدرة على مدار الموسم.

وبعد مباراة الخليج، ابتعد رونالدو بصدارة قائمة أكثر اللاعبين إهدارا للفرص ب26 فرصة، حسب شبكة "سوفا سكور" المتخصصة.

ويأتي ألكسندر ميتروفيتش، مهاجم الهلال، الغائب بسبب الإصابة، في المركز الثاني ب19 فرصة كبرى مهدرة، ويحتل موسى ديمبيلي، نجم الاتفاق، المركز الثالث، ب18 فرصة.

يذكر أن رونالدو يحتل صدارة هدافي الدوري ب29 هدفا، متقدما على ميتروفيتش، الذي سجل 22 هدفا، ويأتي في المركز الثالث عبدالرزاق حمدالله، مهاجم اتحاد جدة، ب19 هدفا.

 

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