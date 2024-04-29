بتخفيضات تصل لـ 26%، أسعار الثلاجات في الأسواق

أسعار الثلاجات في الأسواق، أعلنت شعبة الأجهزة الكهربائية في الغرف التجارية حدوث انخفاضات متباينة في السوق، مع زيادة المعروض من الأجهزة الأمر الذي أدى إلى تراجعات ملحوظة في الأسعار، ومنها أسعار الثلاجات التي شهدت قفزات سعرية كبيرة خلال عام 2023.

جولة فيتو لرصد أسعار الثلاجات في الأسواق

«فيتو» أجرت جولة ميدانية في عدد من المحال التجارية ومعارض بيع الأجهزة الكهربائية؛ بهدف رصد أسعار الثلاجات في الأسواق، وهل انخفضت أسعار الثلاجات في السوق؟

تفاصيل الجولة وأسعار الثلاجات في الأسواق نستعرضها في السطور الآتية:

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أسعار الثلاجات في الاسواق، فيتو

توافر المعروض من الثلاجات في بعض المحال التجارية

البداية مع مع ما رصدته «فيتو» خلال الجولة، بشان توافر المعروض من الثلاجات في بعض المحال التجارية، بعد فترة من قلة الكميات المعروض منها في هذه المحال.

تخفيضات تصل لـ 26% على أسعار الثلاجات في الأسواق

كما رصدت «فيتو» تقديم تخفيضات على أسعار الثلاجات في الأسواق تراواحت من 5 % إلى 26% مقارنة باسعارها السابقة.

5 آلاف جنيه تفاوت في سعر الثلاجة لنفس العلامة التجارية والإمكانات من محل للآخر

وبالرغم من توافر المعروض من الثلاجات في الأسواق، إلا أنه مازال السوق يعاني من تفاوت في أسعار الثلاجات للماركة الواحدة في عدد من المحلات، وتتفاوت سعر الثلاجة لنفس العلامة التجارية والمقاس والقدم والإمكانات حتى 5 آلاف جينه من محل إلى أخر.

أسعار الثلاجات في الاسواق، فيتو

أسعار الثلاجات في المحال التجارية

وفي نفس السياق، تستعرض أسعار الثلاجات في المحال التجارية ومعارض بيع الأجهزة الكهربائية؛ وهي كالآتي:

بلغ سعر ثلاجة تورنيدو 100 لتر يمني بار أسود نحو 11 ألف جنيه.

بلغ سعر ثلاجة فريش بلوتوث زجاج نبيتي 397 لترًا نحو 29 ألف جنيه.

بلغ سعر ثلاجة فريش 369 لترًا أسود أرفف بايركس نحو 24500 جنيه.

بلغ سعر ثلاجة نوفروست توشيبا 411 لترًا موتور انفرتر نحو 31100 جنيه.

بلغ سعر ثلاجة شارب انفرتر ديجيتال فريرز سفلي 558 لترًا نحو 57 ألف جنيه.

أسعار الثلاجات في المحال التجارية

بلغ سعر ثلاجة نوفروست أل جي فضي 310 لترات نحو 27 جنيهًا.

بلغ سعر ثلاجة نوفروست فريش فضي 363 لترًا نحو 26 ألف جنيه.

بلغ سعر ثلاجة نوفروست وايت ويل 340 لترًا موفر للطاقة ستانلس نحو 30995 جنيهًا.

بلغ سعر ثلاجة نوفروست وايت ويل 450 لترًا فريزر سفلي 4 أبواب نحو 81995 جنيهًا.

بلغ سعر ثلاجة نوفروست بيكو إينوكس 555 لترًا فريزر علوي موزع مياه نحو 75660 جنيهًا.

أسعار الثلاجات في الاسواق، فيتو

أسعار الثلاجات في المحال التجارية

بلغ سعر ثلاجة نوفروست شارب أحمر 396 لترًا فريزر علوي تكنولوجيا الانفرتر نحو 28655 جنيهًا.

بلغ سعر ثلاجة نوفروست تورنيدو أسود 386 لترًا فريزر علوي مزودة بتكنولوجيا التبريد السريع نحو 22 ألف جنيه.

تراوح سعر ثلاجة نوفروست يونيون إير 350 لترًا فريزر علوي إضاءة ليد استانليس من 18500 جنيه إلى 22900 جنيه.

أسعار الثلاجات في المحال التجارية

تراوح سعر ثلاجة نوفروست أي كول يونيون إير أسود 545 لترًا فريزر علوي فلتر من 30 ألف جنيه إلى 35900 جنيه.

تراوح سعر ثلاجة نوفروست أي كول يونيون إير أسود 420 لترًا فريزر علوي خاصية التبريد السريع من 25500 جنيه إلى 29500 جنيه.

تراوح سعر ثلاجة نوفروست وايت بوينت فضي 420 لترًا فريزر علوي تدفق هواء متعدد من 39500 جنيه إلى 44150 جنيهًا.

تراوح سعر ثلاجة نوفروست وايت بوينت 420 لتر أسود فريزر علوي تدفق هواء متعدد من 40 ألف جنيه إلى 44700 جنيه.

أسعار الثلاجات في الاسواق، فيتو

أسعار الثلاجات في المحال التجارية

بلغ سعر ثلاجة نوفروست وايت بوينت فضي 451 لترًا فريزر علوي تدفق هواء متعدد من 43 ألف جنيه إلى 47500 جنيه.

تراواح سعر ثلاجة نوفروست ميراكو توشيبا موراندي جراي 463 لترًا محرك أورجينال انفيرتر من 37 ألف جنيه إلى 47 ألف جنيه.

بلغ سعر ثلاجة نوفروست توشيبا فضي 395 لترًا فريزر علوي مزودة بتكنولوجيا الانفرتر نحو 30345 جنيهًا.

بلغ سعر ثلاجة نوفروست شارب فضي 558 لترًا فريزر سفلي تقنية جي تيك العاكس نحو 56990 جنيهًا.

أسعار الثلاجات في المحال التجارية

بلغ سعر ثلاجة نوفروست شارب أحمر 538 لترًا فريزر علوي تقنية جي تيك العاكس نحو 50460 جنيهًا.

تراوح سعر ثلاجة نوفروست أل جي رمادي 588 لترًا فريزر سفلي التحكم الذكي الضاغط من 57790 جنيهًا إلى 64490 جنيهًا.

تراوح سعر ثلاجة نوفروست بريميم بينك 420 لترًا فريزر علوي إمكانية تغيير مكان الباب من 26500 جنيه إلى 33500 جنيه.

تراوح سعر ثلاجة نوفروست بيكو 509 لترات فريزر سفلي ضاغط برو سمارت انفرتر ستانلس من 75 ألف جنيه إلى 79509 جنيهات.

أسعار الثلاجات في الاسواق، فيتو

أسعار الثلاجات في المحال التجارية

تراوح سعر ثلاجة نوفروست بيكو إينوكس غامق 316 لترًا فريزر سفلي إمكانية تغيير مكان الباب من 38 ألف جنيه إلى 40759 جنيهًا.

بلغ سعر ثلاجة نوفروست بيكو 408 لترات فريزر علوي ضاغط برو سمارت انفرتر ستانلس نحو 42220 جنيهًا.

تراوح سعر ثلاجة نوفروست بيكو 565 لترات فريزر سفلي موزع مياه 4 أكواب أسود من 119479 جنيهًا إلى 125479 جنيهًا.

تراوح سعر ثلاجة نوفروست بيكو سيلفر 565 لترًا فريزر سفلي موزع مياه 4 أبواب من 116 ألف جنيه إلى 123320 جنيهًا.