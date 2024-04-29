الإثنين 29 أبريل 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

الأرخص بـ 84 جنيهًا، انخفاض أسعار البيض في السلاسل الغذائية

سعر البيض في السلاسل
سعر البيض في السلاسل الغذائية والهايبر ماركت، فيتو

أسعار البيض في السلاسل الغذائية والهايبر ماركت، يترقب المواطنون انخفاض أسعار البيض في المحال التجارية والسلاسل الغذائية، وذلك بعد التراجعات الكبيرة التي شهدتها أسعار البيض في المزارع أي سعر الجملة.

أسعار البيض في السلاسل الغذائية والهايبر ماركت

فهل انخفضت أسعار البيض في السلاسل الغذائية والهايبر ماركت، أم مازال سعر البيض عند معدلاته المرتفعة؟

جولة فيتو لرصد أسعار البيض

لإجابة عن هذا السؤال، أجرت «فيتو» جولة ميدانية في عدد من السلاسل الغذائية والهايبر ماركت لرصد أسعار البيض، تفاصيل الجولة والأسعار نستعرضها في السطور الآتية: 

Advertisements

سعر البيض في السلاسل الغذائية والهايبر ماركت، فيتو

 تراجع سعر كرتونة البيض في السلاسل الغذائية

في البداية؛ رصدت «فيتو» تراجع أسعار البيض المنتج من بعض الشركات، والمعروض في بعض السلاسل الغذائية والهايبر ماركت.

 

بانخفاضات تصل لـ 31 جنيهًا،  تراجع سعر كرتونة البيض في السلاسل الغذائية

وانخفضت أسعار البيض أحمر / أبيض إلى 166 جنيهًا في الكرتونة عدد 30 بيضة مقابل 197 جنيهًا سعره في تعاملات أمس، اي بانخفاضات تصل لـ 31 جنيهًا عن سعر الكرتونة أمس.

 

 أسعار البيض في السلاسل الغذائية والهايبر ماركت

وعن أسعار البيض في السلاسل الغذائية والهايبر ماركت، فجاءت كالأتي: 

سعر البيض في السلاسل الغذائية والهايبر ماركت، فيتو

 أسعار البيض في السلاسل الغذائية والهايبر ماركت

بلغ سعر كرتونة بيض أبيض خطاب لعدد 30 بيضة نحو 166 جنيهًا.

بلغ سعر كرتونة بيض أحمر خطاب لعدد 30 بيضة نحو 166 جنيهًا.

بلغ سعر بيض بلدي لعدد 30 بيضة نحو 146 جنيهًا.

بلغ سعر بيض أبيض لعدد 30 بيضة نحو 156 جنيهًا.

 

 أسعار البيض في السلاسل الغذائية والهايبر ماركت

بلغ سعر بيض أحمر جو مارت للكرتونة عدد 30 بيضة نحو 156 جنيهًا.

بلغ سعر بيض أبيض جو مارت للكرتونة عدد 30 بيضة نحو 156 جنيهًا.

بلغ سعر بيض بلدي جو مارت للكرتونة عدد 30 بيضة نحو 146 جنيهًا.

بلغ سعر بيض أبيض توب فاليو للكرتونة عدد 30 بيضة نحو 156 جنيهًا.

بلغ سعر بيض أبيض توب فاليو للكرتونة عدد 30 بيضة نحو 156 جنيهًا.

سعر البيض في السلاسل الغذائية والهايبر ماركت، فيتو

 أسعار البيض في السلاسل الغذائية والهايبر ماركت

بلغ سعر بيض بلدي توب فاليو للكرتونة عدد 30 بيضة نحو 146 جنيهًا.

بلغ سعر بيض أبيض توب البنا للكرتونة عدد 30 بيضة نحو 145 جنيهًا.

بلغ سعر بيض أبيض الواحة للكرتونة عدد 30 بيضة نحو 84 جنيهًا.

بلغ سعر بيض أبيض ماي تشويس للكرتونة عدد 30 بيضة نحو 159 جنيهًا.

 

 أسعار البيض في السلاسل الغذائية والهايبر ماركت

بلغ سعر بيض أحمر ماي تشويس للكرتونة عدد 30 بيضة نحو 159 جنيهًا.

بلغ سعر بيض أبيض بريميوم للكرتونة عدد 30 بيضة نحو 157 جنيهًا.

بلغ سعر بيض أحمر بريميوم للكرتونة عدد 30 بيضة نحو 157 جنيهًا.

سعر البيض في السلاسل الغذائية والهايبر ماركت، فيتو

 أسعار البيض في السلاسل الغذائية والهايبر ماركت

بلغ سعر بيض أحمر المزارعون المصريون للكرتونة عدد 18 بيضة نحو 111 جنيهًا.

بلغ سعر بيض أحمر المزارعون المصريون للكرتونة عدد 15 بيضة نحو 94.5 جنيه.

بلغ سعر بيض أحمر المزارعون المصريون للكرتونة عدد 10 بيضات نحو 66.6 جنيه.

 

سعر البيض في المزارع 

ووفقًا للسعر المعلن في بورصة الدواجن، تراوح سعر كرتونة البيض الأبيض من 114 جنيهًا إلى 115 جنيهًا، سعر كرتونة البيض الأحمر في المزرعة من 114 إلى 115 جنيهًا، سعر كرتونة البيض بلدي ما بين 119 إلى 120 جنيهًا.

سعر البيض في السلاسل الغذائية والهايبر ماركت، فيتو

تطبيق مبادرة خفض أسعار الدواجن والبيض في الأسواق

وكان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أعلن أنه تم الاتفاق مع الاتحاد العام لمنتجى الدواجن على خفض أسعار الدواجن والبيض بنسبة تتراوح من 10 إلى 15 %، بداية من يوم 2 أبريل الجاري.

 

أسعار البيض ضمن مبادرة خفض الأسعار

وعن سعر البيض ضمن مبادرة خفض الأسعار المعلنة؛ بلغ سعر كرتونة بيض المائدة في المزرعة نحو 135 جنيهًا، وللمستهلك بحد أقصى 145 جنيهًا.

txt

الكرتونة بـ 95 جنيهًا، رد صادم من شعبة الثروة الداجنة على اتحاد المنتجين بشأن أسعار البيض

txt

بانخفاض 15 جنيهًا، انهيار سعر البيض بالأسواق وهذه أسعار الدواجن اليوم الأحد

ونقدم لكم من خلال موقع "فيتو"، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

اسعار البيض سعر البيض الاتحاد العام لمنتجي الدواجن انخفاض أسعار البيض بورصة الدواجن سعر كرتونة البيض سعر بيض كرتونة البيض منتجي الدواجن كرتونة البيض بكام

مواد متعلقة

صدق أو لا تصدق، سعر كرتونة البيض بالقليوبية تنخفض إلى 60 جنيها بعد دعوة المقاطعة (صور)

البيض يتراجع 7 جنيهات، وهذه أسعار الدواجن اليوم الجمعة

انخفاض طفيف في البيض، وهذه أسعار الدواجن بالأسواق اليوم الإثنين

انخفاض سعر البيض اليوم الأحد، وهذه أسعار الدواجن بالأسواق

ارتفاع الدواجن، وهذا سعر البيض في الأسواق اليوم الخميس

زيادة جديدة، أسعار البيض في المحال التجارية والسلاسل الغذائية
ads

الأكثر قراءة

استفزت مصر فوقعت في شر أعمالها، سرقة أبراج الكهرباء أزمة جديدة تواجه إثيوبيا

الأرخص بـ 84 جنيهًا، انخفاض أسعار البيض في السلاسل الغذائية

بتخفيضات تصل لـ 26%، أسعار الثلاجات في الأسواق

يسبب ذبحة صدرية وارتشاحا بالمخ، تحذير من تناول الفسيخ في شم النسيم

الفيفا يخطر الزمالك بقرار جديد بشأن وقف القيد

سبب توقيع الأهلي غرامة مالية على أفشة

الصور الأولى لقاتلة صديقتها بطنطا أثناء صدور حكم الإعدام عليها

تقارير إنجليزية تكشف قرار ليفربول بشأن مستقبل محمد صلاح

منوعات

المزيد

بريطانيا تنظم مسابقة لـ مربى البرتقال

تلسكوب جيمس ويب يرصد إشارة عن حياة في كوكب آخر (فيديو)

الشرطة البريطانية تكشف تفاصيل العثور على بقايا بشرية ملفوفة في أوراق

متحف لعرض سيارات قادة روسيا في مختلف مراحلها التاريخية (صور)

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر الأرز في السوق اليوم الإثنين 29 أبريل 2024

سعر الدينار الكويتي بالبنك المركزي خلال التعاملات الصباحية اليوم الإثنين 29-4-2024

سعر اليورو أمام الجنيه المصري بالبنك المركزي مستهل تعاملات اليوم الإثنين 29-4-2024

انخفاض سعر الدينار الكويتي بالبنك المركزي نهاية تعاملات اليوم الأحد 28 - 4 - 2024

المزيد
ads

انفوجراف

القوى الفاعلة في احتجاجات الطلاب داخل الجامعات الأمريكية (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم خلع الضرس في المنام وعلاقته بالمرض والموت

الإفتاء توضح أراء المذاهب الفقهية في معنى الاستطاعة في الحج والعمرة

تفسير حلم أكل البرقوق في المنام وعلاقته بمشاكل صحية ومادية وعاطفية

المزيد
الجريدة الرسمية
ads