الأرخص بـ 84 جنيهًا، انخفاض أسعار البيض في السلاسل الغذائية

أسعار البيض في السلاسل الغذائية والهايبر ماركت، يترقب المواطنون انخفاض أسعار البيض في المحال التجارية والسلاسل الغذائية، وذلك بعد التراجعات الكبيرة التي شهدتها أسعار البيض في المزارع أي سعر الجملة.

أسعار البيض في السلاسل الغذائية والهايبر ماركت

فهل انخفضت أسعار البيض في السلاسل الغذائية والهايبر ماركت، أم مازال سعر البيض عند معدلاته المرتفعة؟

جولة فيتو لرصد أسعار البيض

لإجابة عن هذا السؤال، أجرت «فيتو» جولة ميدانية في عدد من السلاسل الغذائية والهايبر ماركت لرصد أسعار البيض، تفاصيل الجولة والأسعار نستعرضها في السطور الآتية:

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سعر البيض في السلاسل الغذائية والهايبر ماركت، فيتو

تراجع سعر كرتونة البيض في السلاسل الغذائية

في البداية؛ رصدت «فيتو» تراجع أسعار البيض المنتج من بعض الشركات، والمعروض في بعض السلاسل الغذائية والهايبر ماركت.

بانخفاضات تصل لـ 31 جنيهًا، تراجع سعر كرتونة البيض في السلاسل الغذائية

وانخفضت أسعار البيض أحمر / أبيض إلى 166 جنيهًا في الكرتونة عدد 30 بيضة مقابل 197 جنيهًا سعره في تعاملات أمس، اي بانخفاضات تصل لـ 31 جنيهًا عن سعر الكرتونة أمس.

أسعار البيض في السلاسل الغذائية والهايبر ماركت

وعن أسعار البيض في السلاسل الغذائية والهايبر ماركت، فجاءت كالأتي:

سعر البيض في السلاسل الغذائية والهايبر ماركت، فيتو

أسعار البيض في السلاسل الغذائية والهايبر ماركت

بلغ سعر كرتونة بيض أبيض خطاب لعدد 30 بيضة نحو 166 جنيهًا.

بلغ سعر كرتونة بيض أحمر خطاب لعدد 30 بيضة نحو 166 جنيهًا.

بلغ سعر بيض بلدي لعدد 30 بيضة نحو 146 جنيهًا.

بلغ سعر بيض أبيض لعدد 30 بيضة نحو 156 جنيهًا.

أسعار البيض في السلاسل الغذائية والهايبر ماركت

بلغ سعر بيض أحمر جو مارت للكرتونة عدد 30 بيضة نحو 156 جنيهًا.

بلغ سعر بيض أبيض جو مارت للكرتونة عدد 30 بيضة نحو 156 جنيهًا.

بلغ سعر بيض بلدي جو مارت للكرتونة عدد 30 بيضة نحو 146 جنيهًا.

بلغ سعر بيض أبيض توب فاليو للكرتونة عدد 30 بيضة نحو 156 جنيهًا.

بلغ سعر بيض أبيض توب فاليو للكرتونة عدد 30 بيضة نحو 156 جنيهًا.

سعر البيض في السلاسل الغذائية والهايبر ماركت، فيتو

أسعار البيض في السلاسل الغذائية والهايبر ماركت

بلغ سعر بيض بلدي توب فاليو للكرتونة عدد 30 بيضة نحو 146 جنيهًا.

بلغ سعر بيض أبيض توب البنا للكرتونة عدد 30 بيضة نحو 145 جنيهًا.

بلغ سعر بيض أبيض الواحة للكرتونة عدد 30 بيضة نحو 84 جنيهًا.

بلغ سعر بيض أبيض ماي تشويس للكرتونة عدد 30 بيضة نحو 159 جنيهًا.

أسعار البيض في السلاسل الغذائية والهايبر ماركت

بلغ سعر بيض أحمر ماي تشويس للكرتونة عدد 30 بيضة نحو 159 جنيهًا.

بلغ سعر بيض أبيض بريميوم للكرتونة عدد 30 بيضة نحو 157 جنيهًا.

بلغ سعر بيض أحمر بريميوم للكرتونة عدد 30 بيضة نحو 157 جنيهًا.

سعر البيض في السلاسل الغذائية والهايبر ماركت، فيتو

أسعار البيض في السلاسل الغذائية والهايبر ماركت

بلغ سعر بيض أحمر المزارعون المصريون للكرتونة عدد 18 بيضة نحو 111 جنيهًا.

بلغ سعر بيض أحمر المزارعون المصريون للكرتونة عدد 15 بيضة نحو 94.5 جنيه.

بلغ سعر بيض أحمر المزارعون المصريون للكرتونة عدد 10 بيضات نحو 66.6 جنيه.

سعر البيض في المزارع

ووفقًا للسعر المعلن في بورصة الدواجن، تراوح سعر كرتونة البيض الأبيض من 114 جنيهًا إلى 115 جنيهًا، سعر كرتونة البيض الأحمر في المزرعة من 114 إلى 115 جنيهًا، سعر كرتونة البيض بلدي ما بين 119 إلى 120 جنيهًا.

سعر البيض في السلاسل الغذائية والهايبر ماركت، فيتو

تطبيق مبادرة خفض أسعار الدواجن والبيض في الأسواق

وكان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أعلن أنه تم الاتفاق مع الاتحاد العام لمنتجى الدواجن على خفض أسعار الدواجن والبيض بنسبة تتراوح من 10 إلى 15 %، بداية من يوم 2 أبريل الجاري.

أسعار البيض ضمن مبادرة خفض الأسعار

وعن سعر البيض ضمن مبادرة خفض الأسعار المعلنة؛ بلغ سعر كرتونة بيض المائدة في المزرعة نحو 135 جنيهًا، وللمستهلك بحد أقصى 145 جنيهًا.