الأربعاء 23 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
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خارج الحدود

مراجعة حالة المباني التعليمية بعد تعليق الدراسة في مكة المكرمة

مكة المكرمة، فيتو
مكة المكرمة، فيتو

بسبب الطقس السيئ، أعلنت وكالة الأنباء السعودية، أن إدارة تعليم مكة المكرمة علّقت الدراسة الحضورية في جميع مدارسها اليوم الأربعاء، كما سيتم مراجعة حالة المباني المدرسية.

جاء ذلك ‏بناءً على ما ورد من المركز الوطني للأرصاد حول الحالة الجوية غير المستقرة، وحرصًا من الإدارة على سلامة الجميع من خلال التأكد من سلامة المباني المدرسية بعد حالة الأمطار الغزيرة والعواصف التي حدثت خلال الساعات الماضية.

 تحويل الدراسة عبر منصة "مدرستي"

وقالت الوكالة إنه تقرّر تحويل الدراسة عبر منصة "مدرستي" في جميع مدارس العاصمة المقدسة، والجموم، وبحرة، والكامل الصباحية والمسائية.

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وعلى مدار الأيام الماضية، تتعرض السعودية لموجة من الطقس السيئ، إذ تأثرت المرتفعات الجنوبية الغربية بعاصفة شديدة، نتج عنها هطول أمطار متفاوتة الغزارة.

عواصف رعدية وتساقط للأمطار

كما شهدت مكة المكرمة عواصف رعدية وتساقطا للأمطار.

من جانبه، أرجع الدكتور سمير طنطاوي، استشاري التغيرات المناخية بالأمم المتحدة وعضو الهيئة الدولية لتغير المناخ أن ما تشهده العديد من دول العالم من تطرف في الطقس وأحوال المناخ في الأساس، إلى الأحداث المناخية الجامعة الناتجة عن التغيرات المناخية، نتيجة زيادة تركيزات غازات الاحتباس الحراري وتركيزاتها في الغلاف الجوي التي وصلت إلى 424 جزء في المليون حسب قياسات ناسا، ووصولها إلى 450 جزء من المليون أي إرتفاع درجة حرارة الغلاف الجوي إلى درجتين، ما أنشئ على أساسه اتفاق باريس للمناخ ليحيل دون الوصول إلى هذا الحد.

الزيادة المفرطة في استخدام الوقود الأحفوري

وأوضح طنطاوي أن التركيزات بالغلاف الجوي هي نتاج الزيادة المفرطة في استخدام الوقود الأحفوري كالغاز والبترول والفحم من أجل الحصول على مصادر طاقة رخيصة ولكنها غير نظيفة، مشيرًا إلى أهمية اللجوء إلى الطاقات الجديدة والمتجددة مثل الرياح والشمس والهيدروجين والطاقة النووية، والتوجه نحو إنشاء المدن الذكية ومنع قطع الغابات وإنشاء مزارع الرياح.

فيما يرى الدكتور مهندس السيد صبري خبير تغير المناخ والتنمية المستدامة أن السيول بالمملكة العربية السعودية في فصل الصيف تعود بنسبة كبيرة للتغيرات المناخية، خاصة أن هذه التطرفات المناخية كانت لا تحدث إلا نادرًا في مثل هذا التوقيت، مشيرًا إلى أن التغيرات المناخية المقصود بها حدوث خلل في الطقس، ينتج عنها قلة الأمطار كميًا ومكانيًا أو ندرته في أوقات كان يعتاد أن ينزل بها، ما يؤثر على الزراعة والرعي بهذه المناطق وقد تتحول إلى أرض جافة، مضيفًا أن القادم أسوأ مالم يتعاون العالم أجمع لاتخاذ إجراءات تحد من التغيرات المناخية.

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وكالة الانباء السعودية إدارة تعليم مكة المكرمة الدراسة الحضورية المركز الوطني للأرصاد حول الحالة الجوية منصة مدرستي تغير المناخ المملكة العربية السعودية

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