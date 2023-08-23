رياح عاتية في مكة المكرمة تطيح بالعمال والمعتمرين وتثير خوف النشطاء (فيديو)
أمطار ورياح في مكة، تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي فيديوهات لأمطار ورياح وصفت بـ "العاتية" داخل الحرم المكي، وتظهر مقاطع الفيديو شدة الرياح والأمطار، التي هطلت، أمس الثلاثاء، في مكة المكرمة، وأدت شدة الرياح إلى تطاير العمال والمتواجدين في الحرم المكي.
أمطار غزيرة ورياح عاتية في مكة المكرمة
وعن الأمطار والرياح في مكة، يظهر أحد مقاطع الفيديو، المتداول، تطاير الحواجز الأمنية داخل الحرم المكي بسبب شدة الرياح وهطول الأمطار الغزيرة في الحرم، وتسبب الأمطار والرياح في تطاير عمال النظافة داخل الحرم المكي.
كما يظهر مقطع فيديو آخر، الرياح الشديدة داخل أحد الأنفاق، التي يستخدمها المعتمرون في السعي، وكانت الرياح الشديدة تطير الحواجز وعدد من المعتمرين، وتلقي بهم على الأرض.
وأثارت شدة الأمطار والرياح في مكة ردود أفعال واسعة بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، ودشن النشطاء هاشتاج بعنوان "أمطار ورياح مكة"، عبروا فيها عن اندهاشهم وخوفهم من شدة الرياح التي اجتاحت مكة المكرمة أمس الثلاثاء.
رياح عاصفة قوية في مكة المكرمة
وعلق جورجيس قائلًا: "رياح عاصفة قوية في مكة المكرمة"
وقال الملهم الفلكي "من #أمطار_مكة #مكة رياح قوية جدا شرقية وعاصفة بروق شديدة رغم الافق الغربي ليس مغطى بالغيوم والشمس ظاهرة، برق يضرب #برج_الساعة بمكة"
وردت آيه علول قائلة: "كانه اعصار بسم الله رعب"
وقالت شهد: "سبحان ربي والمنظر جميل ومخيف بنفس الوقت"
وعلق أحمد المطيري "عاصفة شديدة تضرب مكة المكرمة.. رياح تقتلع اللوحات الإعلانية وسيول تغمر الشوارع"
وردت سلوى بن راشد: " هكذا كانت الاجواء في #الحرم_المكي سبحان الله العظيم العمال في مهب الريح"
وقالت عائشة زيني: "نفس الاجواء يوم سقوط الرافعة الله يحفظ مكة وأهلها"
العواصف تقلب السيارات وتطرح الرافعات
أما محمد بن مويسان فقال: "العواصف التي تقلب السيارات وتطرح الرافعات الانسان امامها ولا حاجه تذكر تطيره في الجو وكانه طاير وهذه تسمى عاتيه لشدتها وسرعتها"
وقال عبد العزيز بن محمد الحصيني " أسباب تشكل الغبار وسرعتها على مكة وجدة في هذه الفترة
هو نشاط للرياح السطحية نتيجة السحب الرعدية بعضها كان من النوع العملاق التي اجتاحت المرتفعات الجبلية التي تقع شرقي مكة وجدة وامتد آثارها عليهما هي رياح هابطة من تلك السحب وتتفاوت سرعتها من 40 كم إلى 80 كم وأحيانا تزيد عن ذلك
وبسبب طبيعة محافظة مكة المكرمة الجبلية هذا يجعل الرياح وقعها أقوى وبالتالي الرياح أشد بسبب تجمعها بين تلك الجبال والله أعلم - في السناب متابعة خاصة ومباشرة".
أمطار غزيرة تهطل على مكة المكرمة
جدير بالذكر أن أمطار غزيرة هطلت على مكة المكرمة، أمس الثلاثاء، مصحوبة برياح وصواعق رعدية مع جريان السيول والمياه في الشوارع، حيث أصدر المركز الوطني للأرصاد إنذارًا أحمر، بشأن هطول الأمطار على المنطقة.
وكان المركز الوطني للأرصاد السعودية ذكر في تقرير له أن الفرصة ما تزال مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق تبوك، المدينة المنورة، الرياض، الشرقية والقصيم.
ويستمر توقع هطول الأمطار الرعدية فى السعودية، من متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة.
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