عمال الزمالك المفصولون يطالبون اللجنة الثلاثية بالعودة لوظائفهم

كشفت مصادر داخل نادي الزمالك أن هناك عددا كبيرا من العمال الذين تم فصلهم أثناء مجلس مرتضى منصور، توجهوا إلى اللجنة الثلاثية التي تدير القلعة البيضاء في الوقت الحالي من أجل حل أزمتهم.

وقالت المصادر إنه عند فوز مرتضى منصور ومجلسه في الانتخابات الماضية قام بفصل 31 عاملا مؤمنا عليهم وذلك بسبب أنهم استمروا في العمل مع اللجنة الثلاثية الماضية بقيادة حسين لبيب وذلك بعد رحيله.

وتابع المصدر: كما تم فصل 350 عاملا غير مؤمن عليهم وذلك بشكل تعسفي.

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وقال المصدر إن مرتضى منصور عند عودته لرئاسة الزمالك في الانتخابات الماضية قام بفصل الـ 31 عاملا والـ 350 الآخرين بشكل تعسفي ولم يبدي أسبابا حقيقية للفصل.

وتابع المصدر أن بعض الأعضاء الذين تم فصلهم من المؤمن عليهم ذهبوا للواء حسن موسى رئيس اللجنة المؤقتة بنادي الزمالك، وطلبوا منه عودتهم مرة أخرى للعمل خاصة أنه تم فصلهم بشكل ظالم.

وقال المصدر إن اللواء حسن موسى وعدهم بحل مشكلتهم في أسرع وقت وعودتهم للعمل مرة أخرى داخل نادي الزمالك.

اللجنة الثلاثية لإدارة نادي الزمالك تتسلم عملها رسميا

ومن ناحية أخرى توجهت لجنة من مديرية الشباب والرياضة بالجيزة برئاسة الدكتور أحمد عبد الوكيل وكيل الوزارة -مدير المديرية إلى نادي الزمالك للقيام بعملية تسليم وتسلم لشؤون نادي الزمالك الرياضي إلى اللجنة الثلاثية.

جاء ذلك في ضوء قرار الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والذي ترتب عليه إصدار بيان من المديرية باعتبارها الجهة الإدارية المختصة بقرار يتضمن تكليف مدير تنفيذي، ومدير مالي ومدير للنشاط الرياضي وذلك لتسيير شئون النادي وفق اللوائح والنظم القانونية حيث تسلم اللجنة إدارة شئون النادي والمكونة من اللواء حسن موسى حسن عبد الكافي المدير التنفيذي، أحمد فؤاد الوطن المدير المالي، أيمن عبد المنعم أبو سريع مدير النشاط الرياضي.

وتابع الدكتور أحمد عبد الوكيل عملية التسليم والتسلم الى اللجنة الثلاثية بحضور إيهاب فاوي وكيل المديريه لشؤون الرياضة، إيمان رمضان مدير إدارة الهيئات ومحمد عراقي مدير إدارة المراجعة الداخلية والحوكمة، ومحمد كمال مدير إدارة الشئون القانونية وباقي أعضاء اللجنة المشكلة.

أسماء لجنة الزمالك المؤقتة

وأصدرت مديرية الشباب والرياضة بالجيزة (باعتبارها الجهة الإدارية المختصة) قرارًا يتضمن تكليف مدير تنفيذي ومدير مالي ومدير للنشاط الرياضي لإدارة النادي، حيث ضمت كلًّا من:

- اللواء حسن موسي حسن عبد الكافي مديرًا تنفيذيًّا.

- أحمد فؤاد الوطن مديرًا ماليًّا.

- أيمن عبد المنعم أبو سريع مديرًا للنشاط الرياضي.