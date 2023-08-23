محمد بن زايد يصدر قانونا جديدا بشأن إمارة أبو ظبي

أصدر الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات، بصفته حاكمًا لإمارة أبوظبي، قانونًا بشأن المنشآت العقابية والإصلاحية في إمارة أبوظبي.

اختصاصات إدارة المنشآت العقابية والإصلاحية

وجاء في القنون أن تُنقَل بموجبه اختصاصات إدارة المنشآت العقابية والإصلاحية، ومؤسَّسات الأحداث في الإمارة، من القيادة العامة لشرطة أبوظبي إلى دائرة القضاء في أبوظبي.

وعلى الجانب الآخر وقعت الإمارات وإثيوبيا اليوم الجمعة بالعاصمة أديس أبابا، 18 مذكرة تفاهم واتفاقيات تعاون.

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توقيع مذكرات التفاهم والاتفاقيات

وحضر الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ورئيس وزراء إثيوبيا أبي أحمد، يوم الجمعة، توقيع مذكرات التفاهم والاتفاقيات.

وذكرت وكالة "وام" أن المذكرات والاتفاقيات التي وقعها الجانبان في مقر رئاسة الوزراء الإثيوبية شملت:

مذكرات تفاهم واتفاقيات تعاون بين الإمارات وإثيوبيا

- اتفاقية التعاون في مجال المساعدة الإدارية المتبادلة في الشؤون الجمركية

- مذكرة تفاهم للتعاون في مجال مكافحة الإرهاب

- مذكرة تفاهم حول تبادل الخبرات في مجال التطوير والتحديث الحكومي

- مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة

- إعلان مشترك بين دولة الامارات وإثيوبيا للتعاون في مجال العمل المناخي

- مذكرة تفاهم بشأن معيار الإمارات للتسليم الجيد للذهب

- مذكرة تفاهم بين شركة عملات الأمنية وبنك إثيوبيا الوطني

- مذكرة تفاهم بين شركة الاتحاد لائتمان الصادرات "ش.م.ع" وشركة التأمين الإثيوبية

- مذكرة تفاهم بين شركة الاتحاد لائتمان الصادرات "ش.م.ع" وبنك إثيوبيا التجاري

- مذكرة تفاهم بين شركة الاتحاد لائتمان الصادرات وبنك إثيوبيا للتنمية

- مذكرة تفاهم للتعاون بين غرفة تجارة وصناعة أبوظبي وهيئة الاستثمارات الإثيوبية

- مذكرة تفاهم بين اتحاد غرف الشارقة وهيئة الاستثمار الإثيوبية

- مذكرة تفاهم بين موانئ أبوظبي وشركة إثيوبيا القابضة للاستثمار

- مذكرة تفاهم بين "موانئ دبي العالمي" ووزارة النقل واللوجستيات الإثيوبية

- خارطة طريق بين مجموعة مصدر ووزارة المالية الإثيوبية

- خطاب نوايا بين شركة أبوظبي الوطنية للنفط "أدنوك" ووزارة الزراعة الإثيوبية

- مذكرة تفاهم بين مجموعة الظاهرة وهيئة الاستثمار الإثيوبية

- مذكرة تفاهم بين شركة تالك الاستثمارية ووزارة الزراعة الإثيوبية