محمد بن زايد في زيارة لـ أديس أبابا.. توقيع 18 مذكرة تفاهم واتفاقيات تعاون بين الإمارات وإثيوبيا.. وملف سد النهضة على رأس المباحثات

وصل الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان إلى العاصمة أديس أبابا، في زيارة رسمية لإثيوبيا تهدف لتعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين.

وأجريت مراسم استقبال رسمية، حيث عزف السلام الوطني لكل من دولة الإمارات وإثيوبيا، فيما أُطلقت المدفعية، واصطفت مجموعة من حرس الشرف ترحيبًا بالزيارة.

ورافقت طائرة الرئيس الإماراتي محمد بن زايد لدى دخولها أجواء إثيوبيا طائرات حربية احتفاء بزيارته وترحيبًا به.

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كما رافق موكبه عدد من الخيالة على صهوات الخيول، ورددت مجموعة من الأطفال العبارات الترحيبية ملوّحين بأعلام البلدين، وفق ما ذكرت وكالة أنباء الإمارات "وام".

مباحثات محمد بن زايد مع رئيس وزراء إثيوبيا

وعقد محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، جلسة محادثات مع رئيس وزراء إثيوبيا، آبي أحمد على، اليوم الجمعة، تناولت مختلف جوانب العلاقات الثنائية بين البلدين، إضافة إلى مجمل القضايا الإقليمية والدولية شملت أزمة سد النهضة.

وبحث محمد بن زايد ورئيس وزراء إثيوبيا مختلف مسارات التعاون في الجوانب الاقتصادية والاستثمارية والتنموية الحيوية، وإمكانات تنميتها في جميع القطاعات بما يخدم تطلعات البلدين المستقبلية، لتوسيع آفاق التعاون والعمل المشترك بينهما ويسهم في دعم التنمية والازدهار لشعبي البلدين.

كما بحث الجانبان التطورات والمستجدات الإقليمية والدولية وعددًا من القضايا التي تهم البلدين، وتبادلا وجهات النظر بشأنها، مؤكدين في هذا السياق أهمية بناء جسور التعاون وشراكات فاعلة تسهم في تحسين جودة حياة الشعوب وازدهارها.

وأكد محمد بن زايد آل نهيان، حرص دولة الإمارات على تنمية علاقات التعاون مع إثيوبيا، في إطار سعي الدولة إلى تعزيز علاقاتها الخارجية مع الدول الصديقة التي ترتكز على الشراكة والتعاون المشترك في جميع المجالات.

قطاعات الزراعة والأمن الغذائي والطاقة والتجارة والاستثمار والتكنولوجيا

وقال رئيس الإمارات: إن العلاقات بين دولة الإمارات وإثيوبيا متنامية، وشهدت خلال السنوات الأخيرة تقدمًا نوعيًا خاصة في المجالات التي تخدم الاستدامة والتنمية في البلدين.. مؤكدا حرص الدولة على دفع علاقاتها مع إثيوبيا الصديقة إلى الأمام، خاصة في قطاعات الزراعة والأمن الغذائي والطاقة والتجارة والاستثمار والتكنولوجيا وغيرها.

وأشار بن زايد، إلى أن إثيوبيا تعد شريكًا تجاريًا مهمًا للدولة في إفريقيا حيث وصل حجم التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين إلى 1.4 مليار دولار في 2022 و"نعمل على زيادة هذا الرقم خلال السنوات المقبلة.. كما نعمل على تعزيز الاستثمار المشترك وتوسيع آفاقه.. خاصة في ظل الفرص الاستثمارية الكثيرة والواعدة بين البلدين بجانب تعاون البلدين في مجال الطاقة المتجددة خاصة الطاقة الشمسية".

وقال الشيخ محمد بن زايد، إن إثيوبيا تحظى بأهمية خاصة لدى دولة الإمارات في إطار توجهها الإستراتيجي لتعزيز العلاقات مع إفريقيا خاصة في المجالات التنموية خاصة إنها تستضيف مقر منظمة الوحدة الإفريقية.. ولها ثقل كبير في القارة، كما أن لها دورا مهما وأساسيا في معادلة الأمن الإقليمي في شرق أفريقيا والقرن الأفريقي.

مفاوضات مصر وإثيوبيا بشأن سد النهضة

كما رحب الشيخ محمد بن زايد، بالخطوة الإيجابية الخاصة بالاتفاق بين مصر وإثيوبيا مؤخرًا على انطلاق مفاوضات للتوصل إلى تسوية بشأن ملف سد النهضة، معربا عن تمنياته أن تصل هذه المفاوضات إلى حل مرضي لجميع الأطراف وبما يعزز التعاون فيما بينها ويدعم الاستقرار في المنطقة

ودعا محمد بن زايد، رئيس الوزراء الإثيوبي إلى حضور مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ “cop28 ” الذي تستضيفه بلاده نهاية العام الجاري، مشيرًا إلى أن إثيوبيا من الدول التي تهتم بقضية الطاقة المتجددة.. وتشترك مع دولة الإمارات في هدف تحقيق الحياد المناخي عام 2050.

من جانبه أعرب رئيس وزراء أثيوبيا عن اعتزازه بمستوى العلاقات المتميزة التي تجمع البلدين، مشيدا بجهود الإمارات الهادفة إلى ترسيخ دعائم الأمن والاستقرار وخدمة القضايا التي تسهم في تعزيز التعاون والسلام والتعايش بين شعوب العالم ودوله.. وتمنى لدولة الإمارات مزيدًا من التقدم والازدهار.

مذكرات تفاهم واتفاقيات تعاون بين الإمارات وإثيوبيا

ووقعت الإمارات وإثيوبيا يوم الجمعة بالعاصمة أديس أبابا، 18 مذكرة تفاهم واتفاقيات تعاون.

وحضر الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ورئيس وزراء إثيوبيا أبي أحمد، يوم الجمعة، توقيع مذكرات التفاهم والاتفاقيات.

وذكرت وكالة "وام" أن المذكرات والاتفاقيات التي وقعها الجانبان في مقر رئاسة الوزراء الإثيوبية شملت:

- اتفاقية التعاون في مجال المساعدة الإدارية المتبادلة في الشؤون الجمركية

- مذكرة تفاهم للتعاون في مجال مكافحة الإرهاب

- مذكرة تفاهم حول تبادل الخبرات في مجال التطوير والتحديث الحكومي

- مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة

- إعلان مشترك بين دولة الامارات وإثيوبيا للتعاون في مجال العمل المناخي

- مذكرة تفاهم بشأن معيار الإمارات للتسليم الجيد للذهب

- مذكرة تفاهم بين شركة عملات الأمنية وبنك إثيوبيا الوطني

- مذكرة تفاهم بين شركة الاتحاد لائتمان الصادرات "ش.م.ع" وشركة التأمين الإثيوبية

- مذكرة تفاهم بين شركة الاتحاد لائتمان الصادرات "ش.م.ع" وبنك إثيوبيا التجاري

- مذكرة تفاهم بين شركة الاتحاد لائتمان الصادرات وبنك إثيوبيا للتنمية

- مذكرة تفاهم للتعاون بين غرفة تجارة وصناعة أبوظبي وهيئة الاستثمارات الإثيوبية

- مذكرة تفاهم بين اتحاد غرف الشارقة وهيئة الاستثمار الإثيوبية

- مذكرة تفاهم بين موانئ أبوظبي وشركة إثيوبيا القابضة للاستثمار

- مذكرة تفاهم بين "موانئ دبي العالمي" ووزارة النقل واللوجستيات الإثيوبية

- خارطة طريق بين مجموعة مصدر ووزارة المالية الإثيوبية

- خطاب نوايا بين شركة أبوظبي الوطنية للنفط "أدنوك" ووزارة الزراعة الإثيوبية

- مذكرة تفاهم بين مجموعة الظاهرة وهيئة الاستثمار الإثيوبية

- مذكرة تفاهم بين شركة تالك الاستثمارية ووزارة الزراعة الإثيوبية

تعزيز التعاون بين الإمارات وإثيوبيا فى كافة المجالات

وأكد الجانبان في ختام اللقاء حرصهما على دفع العلاقات الثنائية في مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والتنموية وغيرها من أوجه التعاون التي تخدم مصالحهما المشتركة وتسهم في جهود تحقيق التنمية المستدامة والأمن والاستقرار في القارة الإفريقية.

كما قام محمد بن زايد برفقة آبي أحمد بغرس شجرة في حديقة مقر رئاسة الوزراء الإثيوبية.

وتعد الإمارات ثاني أكبر شريك تجاري لإثيوبيا، وتضاعف التبادل التجاري بين البلدين أكثر من سبع مرات منذ العام 2008 ليصل حجم التجارة غير النفطية بين البلدين إلى مليار و400 مليون دولار العام الماضي، منها صادرات إماراتية لإثيوبيا بقيمة 565 مليون دولار وواردات من إثيوبيا بقيمة 628 مليون دولار في حين بلغت قيمة إعادة التصدير الإماراتية إلى الدولة الإفريقية 553 مليون دولار.