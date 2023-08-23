الأربعاء 23 أغسطس 2023
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محافظات

قصة كفاح عمرها أكتر من 60 سنة.. حكاية عم سيد أقدم صنايعي بوابير جاز في الدقهلية (فيديو)

عم السيد أقدم سمكري
عم السيد أقدم سمكري بوابير بالدقهلية، فيتو

أجرت فيتو بثًّا مباشرًا تحت عنوان “قصة كفاح عمرها أكتر من 60 سنة.. حكاية عم سيد أقدم صنايعي بوابير جاز في الدقهلية”.

عم السيد أقدم سمكري بوابير بالدقهلية، فيتو

التقت فيتو السيد عبد الغني أقدم سمكري بوابير في السنبلاوين يعمل بالمهنة من ٦٠ سنة وربى أولاده منها، مؤكدًا أن المهنة  كانت لها شنة ورنة قبل ظهور البوتجاز، وكان الأغنياء من الناس الذين يمتلكون ٢ بابور وكان التصليح البابور بـ ١٠ قروش.

عم السيد أقدم سمكري بوابير بالدقهلية، فيتو

ولفت انتباهنا أثناء المرور دندنة عم السيد سمكري البوابير أنغام وألحان عبد الحليم حافظ وسمعنا منه 
“أحلم بيك أنا بحلم بيك وبأشواقي مستنيك وإن ما سألنش فيَّ يبقي كفاية عليَّ عشت ليالي هنية أحلم بيك أنا بحلم بيك”.

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عم السيد أقدم سمكري بوابير بالدقهلية، فيتو

وذلك داخل زقاق من أزقة مدينة السنبلاوين في محافظة الدقهلية تجد رجلًا ثمانينيًّا تظهر عليه علامات كبر السن ولكنه متمسك بعمله سمكري بوابير لأكثر من 60 عامًا.


وأشار إلى أن مهنة سمكري البوابير مهددة بالانقراض مع التطور وظهور البتوجاز، مشيرًا إلى أنه قبل البابور كان الكانون والفرن الطيني وكانت أحسن أيام.

وواصل عم السيد اقدم سمكري بوابير بالدقهلية غناءه بـ "أول مرة تحب يا قلبي وأول يوم أتهنى".

عم السيد أقدم سمكري بوابير بالدقهلية، فيتو

حيث يذهب عم «سيد» إلى عمله يوميًّا مستندًا إلى عكازه رفيقه في الطريق، ويبدأ يوم عمله في السابعة صباحًا وحتى الخامسة مساءً، مشيرًا إلى أن سعر تصليح البابور بلغ من 20 جنيهًا إلى 50 جنيهًا بعد أن كان يحصل على 20 قرشًا أيام الزمن الجميل.


ويقوم عم السيد  بتصليح بوابير الجاز والشيشة، مستمرًّا في ذلك العمل طيلة 60 عامًا، حتى أصبح الوحيد الذي يعمل بها في مدينته السنبلاوين قائلًا: أنا لو مُت البلد مش هيكون فيها ولا واحد بيشتغل المهنة دي.

ورغم أن عم السيد عاشق لمهنته إلا أنه رفض يورثها لأحد من ابنائه الأربعة، لأنها مهنة انقرضت ومن الصعب أن تكون مصدر رزق لهم، لكنه لم يستطع تركها: «هي شغلتي من يوم ما بدأت وبحبها وما فكرتش أسيبها".

عم السيد أقدم سمكري بوابير بالدقهلية، فيتو

ويخشى «عم سيد» من الأيام المقبلة: قائلًا: «كل يوم بيعدي أحس إن المهنة بتختفي أكتر، وأنا اتطردت من أماكن كتير كنت واقف قدامها، دلوقتِ واقف بصلح في الشارع، ما ليش دكان والمحل اللي ورايا لو اتفتح هتضطر أطلع من هنا هروح أنا فين مش معقول هقعد كدا» متمنيًا أن يمتلك محلًّا يضع فيه معداته بدلًا من احتياجه إلى شخص يحملها له.

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الجاز البابور الانقراض الدقهلية السنبلاوين عبد الحليم حافظ محافظة الدقهلية مذبحة الوراق محافظة الدقهلية

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