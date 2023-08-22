حكاية الحاجة انتصار، باعت ذهبها وأرضها وأنشأت مسجدا ومجمعا طبيا بالمنوفية (فيديو)

لم ترد أن تدخر شيئًا للدنيا وقررت ادخار كل شىء للآخرة.. باعت كل ما تملك من أجل أهل قريتها البسطاء، لتدشن مشوارًا من الخير بدأ قبل أكثر من 15 عامًا ولا يزال مستمرًا حتى الآن.

الحاجة انتصار سعد فى العقد السابع من عمرها، تقيم فى قرية ميت موسى التابعة لعاصمة المنوفية “شبين الكوم”، تزوجت قبل أكثر من أربعين عامًا وبذلت العديد من المحاولات لتصبح أمًا لكن لم يكتب لها النجاح لتقرر أن تكون أما لشباب قريتها.

"لمن سأترك إرثى وأموالى؟" سؤال دائما ما كان يجول بخاطر الحاجة انتصار لتفاجأ بطرق على باب منزلها وإذ بمجموعة من أهالى قريتها يطلبون منها المساهمة فى إنشاء محطة عامة لتحلية المياه لتقرر تحمل كافة تكاليف إنشائها وصيانتها فى حالة تعرضها للأعطال.

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مر عامان على إنشاء محطة التحلية وإذا برؤية ليلية تجعلها تقرر إنشاء مسجد وإهدائه لوزارة الأوقاف، حيث قامت ببيع قطعة أرض كانت تملكها من أجل بنائه الذى لم يستغرق سوى ستة أشهر فقط، وتتولى هى صيانته ونظافته حتى اليوم.

وفى إحدى ليالى الشتاء الممطرة مرض زوجها واستغرقت وقتًا حتى تمكنت من المرور فى شوارع القرية وإيجاد وسيلة مواصلات لنقله للمستشفى الجامعى بشبين الكوم لتشعر حينها باحتياج القرية لمجمع طبى خدمى ينقذهم إذا أصاب أحدهم الإعياء.

لم يمر سوى عدة أيام وتوفى الزوج لتقرر تحقيق أمنيته فى ذات المنزل الذي كان يجمعهما لتقوم بهدمه وبيع كل ما تملك من مشغولات ذهبية وأراضى من أجل بناء مجمع طبى شامل لخدمة أهالى القرية.