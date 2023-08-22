حكاية مذبحة الوراق.. المتهم أمطر أسرته بالرصاص.. وشهود العيان يكشفون تفاصيل ساعات الرعب (فيديو)

الأب هو منبع الحنان وبدون الأب يغيب الأمن والأمان، ولكن عندما يتحول السند ورب الأسرة لقاتل فنحن أمام جريمة بشعة من أبشع الجرائم التي نشهدها الفترة الأخيرة.

تفاصيل مذبحة الوراق بإطلاق أب الرصاص على أبنائه وزوجته

جريمة جديدة من جرائم القتل الأسرية التي ازدادت وتيرتها خلال الفترة الماضية، وبأنماط مختلفة لدماء شباب وأطفال كان ضحاياها لأقرب الناس للقتلة، لتضاف لسجل المذابح الأسرية.. أنها "مذبحة الوراق" التي أصبحت حديثًا للجيران وشهود العيان على تنفيذ الجريمة.

انتقل محرر "فيتو" إلى مسرح الجريمة لرصد تفاصيل الواقعة التي أصبحت "مادة خام" يتناولها الجيران خلال الساعات القليلة الماضية، وسرد الأحداث كما رواها شهود العيان على الجريمة.

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في تمام الساعة الثامنة مساء بين ضوضاء السيارات، وانشغال الجميع بأحواله، وارتفاع أصوات دومنة الشباب علي المقاهي، ارتفعت أصوات ٥ طلقات نيران، قبضت قلوب الأهالي والجيران، لحقتها أصوات صراخ السيدات وعويل الكبار، هرول الجميع متسائلين من اين يأتي مركز الصوت، أنها عمارة رقم ٢٢.

دخل الأهالي المنزل مسرعين فوجدوا الأب يمسك بيده مسدس ناري، وأبناءه الخمسة غارقين في دمائهم، فقد انتهي الأب من ارتكاب جريمته وجلس لتستريح أعصابه حتي تصل الشرطة، فاسرعوا بنقل المصابين للمستشفي، ولكن قضاء الله قد نفذ ولقي الابن الأكبر والطفلة الصغري مصرعهما، ومازالت الأم وأبناؤها الثلاثة الآخرين يصارعون الموت في المستشفى.

وقف الجميع في ذهول والكثير من علامات الاستفهام تدور في أذهانهم، فتلك الأسرة تعيش هنا منذ أكثر من ٢٠ سنه، يعرفهم الجميع بالأخلاق الحسنة والأدب والالتزام الديني، كما أن الأسرة ليس بها أي مدمن مخدرات.

بدأت الأحداث بمشادة كلامية لخلافٍ بسيط بين الزوج وزوجته، ولكن الأب اشتد غضبه وحاول التعدي على زوجته بالضرب، لم يتحمل أبناء الأسرة رؤية والدهم يتعدي علي والدتهم بالضرب، فتدخل الابن الأكبر لمحاولة كف والده عن إلحاق الاذي بوالدته، فاشتد الأب غضبا، وهرع إلى غرفه نومه وسحب سلاحه وامطر الزوجة وأبناءها جميعا بالرصاص، وجلس ينتظر وصول الشرطة، وفق ما كشفه شهود العيان لـ "فيتو".

شهود العيان يروون تفاصيل ارتكاب الجريمة

وقال شاهد عيان: سمعنا صوت ضرب نار وصريخ، أهل المنطقة كلهم جريوا دخلنا البيت وجدنا الأب يمسك في يده سلاحا ناريا وأبناؤه وزوجته غارقون في دمائهم على الأرض.

وأضاف: علمنا أن الزوج كان يتعدى على زوجته بشومة على إثر خلاف بينهما، أن الابن الأكبر حاول الدفاع عن والدته ومنع والده من التعدي عليها بالضرب، فدخل الأب غرفة نومه وسحب سلاحه وأطلق النيران على الزوجة وأبنائها.

كشف صديق المجني عليه (الابن الأكبر) في مذبحة الوراق: أن الابن الأكبر “محمد”- الضحية كان يستعد لزفافه بعد شهر، قائلًا: “كنا معزومين على فرحه”، وأضاف أن المجني عليه معروف بحسن سيره وسلوكه، واحتفل بخطوبته منذ عدة شهور، وكان يستعد لزفافه بعد شهر، كما أن والده عامل في ورشة وليس لديه أي خلافات مع أحد، وكان معروف عنه حبه الكبير لأبنائه.

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كما كشف أحد أهالي منطقة الوراق أن المتهم كان كثير التردد على المسجد، ومعظم الفروض يقضيها في الجامع، كما أن علاقته بأبنائه كانت جيدة جدا، مضيفة: كل أهالي المنطقة في حالة ذهول مما حدث، وغير مدركين لسبب ذلك، واستكمل قائلا في تصريح خاص لـ فيتو: إن الأب غير مدمن للمخدرات، وغير مدخن للسجائر، وليس لديه أي أصدقاء سوء، دائما ما أراه يقضي معظم وقته بين عمله وورشته.

فيما قال عامل من منطقة الوراق أنه كان يعمل مع المتهم بقتل ابنه الأكبر وابنته الصغرى والشروع في قتل زوجته وأبنائه الآخرين، وأن المتهم كان يعالج من مرض نفسي منذ أكثر من ١٢ سنة، ولكن في الوقت الحالي طبيعي وصاحب ورشة يعمل تحت يده أكثر من صناعي، مضيفا: حتى بعد ترك العمل معهم، كنت اتعامل مع المتهم وابناءه بشكل يوميا، بحكم عملنا في نفس المجال، وخاصة أن ورشتي بجوار ورشتهم ومنزلهم.

وأفاد عم سامي، أحد أهالي منطقة الوراق، بأن المتهم حالته المادية ميسرة إلى حد كبير، قائلا: “لديه منزل ملك مع شقيقه، ويملك أكثر من ورشة لصناعة الأخشاب، كما يملك سيارة ملاكي، لذلك من الصعب أن يكون مروره بضائقة مالية السبب في ارتكابه الجريمة”.

وتابع في تصريح خاص لـ"فيتو": أن الأب وأبناءه معروفون في المنطقة منذ أكثر من ٣٠ عامًا، بالأدب والأخلاق الرفيعة، ومسالمون جدًّا مع أهل المنطقة.

وأضاف أن الابن الأكبر الذي راح ضحية الحادث كان ذراع والده اليمنى في العمل، وكان الأب يعتمد عليه بشكل كبير خلال عمله في الورشة الخاصة به، الموجودة أسفل المنزل.

تفاصيل التحقيق في إتهام عامل بقتل نجله والشروع في قتل زوجته وأبنائه

وكانت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن الجيزة، تلقت بلاغا بقيام رجل بإطلاق النيران على زوجته وأبنائه في منطقة الوراق، وانتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف لمحل البلاغ.

وتبين إصابة ربة منزل و٣ من أبنائها "فتاتين وشاب"، ومصرع شقيقتهم الصغرى وشقيقهم الأكبر بطلق ناري، وبإجراء التحريات تبين أن الأب وراء ارتكاب الواقعة، لمروره بضائقة مالية، وتمكنت القوات من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة.

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تحقيقات النيابة في اتهام عامل بقتل أسرته

وتباشر نيابة الجيزة التحقيقات مع المتهم بقتل ابنه الأكبر وابنته الصغرى وإصابة زوجته وأولاده الثلاثة الآخرين رميًا بالرصاص، بسبب خلافات أسرية في منطقة الوراق.

واستعلمت النيابة عن الحالة الصحية لأفراد الأسرة تمهيدًا لسماع أقوالهم حول الحادث، كما استدعت عدد من شهود العيان، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.

وكشفت التحقيقات أن المتهم يدعى "أحمد.ا" عامل يبلغ من العمر 45 عاما عامل، وبدأت الواقعة في تمام الساعة الثامنة مساء الأحد عندما حدثت مشادة كلامية بين المتهم وباقي أفراد الأسرة بسبب خلافات متعلقة ببعض الديون المالية، على إثرها حاول الابن الأكبر ويدعى "م" 21 عاما، فض الاشتباك بين والده ووالدته ولكن دون جدوى.

وتبين من التحقيقات أن المتهم دخل إلى غرفة نومه، وأحضر سلاحا أطلق منه النيران صوب نجله الأكبر فسكنت الطلقة في صدر الضحية ولقى مصرعه في الحال، ثم أطلق النيران تجاه زوجته وباقي أفراد أسرته الأربعة وأصابهم في أماكن مختلفة في جسدهم وسقطا جميعًا على الأرض وجلس بجوارهم حتى جاءت رجال المباحث وتم القبض عليه.