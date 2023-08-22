أخبار مصر اليوم: السياحة تقرر عودة العمرة البرية.. وطوارئ بمترو الأنفاق والسكة الحديد لمواجهة متحور كورونا

نشر قسم أخبار مصر على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة التي تهم القراء والمتابعين وأبرزها:

السياحة تقرر عودة العمرة البرية

قررت وزارة السياحة والآثار عودة العمرة البرية من خلال النقل البحري، وذلك بعد توقفها منذ عام 2016 وذلك لخدمة المواطنين الراغبين في عمل العمرة.

وتستهدف وزارة السياحة والآثار من خلال عودة العمرة البحرية تنويع المصادر المتاحة أمام المواطنين الراغبين في عمل مناسك العمرة، منا يؤدي الي تنوع أسعار برامج العمرة باختلاف المواطنين ووسائل السفر.

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تنسيق معهد خدمة اجتماعية 2023

تنسيق معهد خدمة اجتماعية 2023، تعد كليات خدمة اجتماعية من الكليات المتاحة في تنسيق المرحلة الثالثة 2023 أمام الطلاب، حيث تمنح الطالب شهادة البكالوريوس وتؤهله للعمل كأخصائي اجتماعي في مؤسسات عديدة مثل المدارس أو المستشفيات أو دور الأيتام ودور المسنين، فضلا عن مؤسسات ذوي الاحتياجات الخاصة، وغيرها من مجالات العمل لخريجي كلية خدمة اجتماعية.

قرار جمهوري بتعيين قيادات جامعية جديدة

أعلن الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، صدور عدة قرارات جمهورية بتعيين قيادات جديدة في الجامعات الحكومية.

وجاءت التعيينات على النحو التالي: د. حسان حمدي عبدالرحمن نعماني رئيسًا لجامعة سوهاج د. محمود السعيد محمود عبدالرحمن نائبًا لرئيس جامعة القاهرة لشئون الدراسات العليا والبحوث.

حريق محدود بالواجهة الأمامية لمعهد الأورام

قال الدكتور محمد منصور هيبة المستشار الإعلامي لرئيس جامعة القاهرة، إن حريقًا محدودًا نشب أسفل الواجهة الأمامية للمستشفى الشمالي للمعهد القومي للأورام بمنطقة فم الخليج.

وأكد أنه تم السيطرة عليه بواسطة إدارة الدفاع المدني فى معهد الأورام، وتم إطفاء الحريق وتأمين المكان بالكامل.

تحاليل متحور كورونا الجديد

قال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث بإسم وزارة الصحة: "حالتا الإصابة بالمتحور الجديد لكورونا لمصريين كانا يعانيان من أعراض تنفسية خفيفة وضيق في التنفس".

وأوضح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “حضرة المواطن” الذي يقدمه الكاتب الصحفي سيد علي بقناة “الحدث اليوم”: "لما عملنا تحاليل تبين إصابة شخصين بالمتحور الجديد لكورونا".

زراعة تبدأ أولى خطوات تطبيق الدورة الزراعية

بدأت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضياتخاذ الخطوات التحضيرية لبدء تطبيق الدورة الزراعية بداية من الموسم المقبل، حيث تخطط الحكومة لتحقيق أعلى نسب الاكتفاء الذاتي من الحبوب الاستراتيجية خاصة القمح والذرة لخفض فاتورة الاستيراد وزيادة نسبة المكون المحلي في الخبز والأعلاف.

الأوقاف تحدد موعد إجراءات التعاقد على وظيفة إمام وخطيب

وظائف الأئمة الجديدة، طالبت وزارة الأوقاف من على الآتية أسماؤهم الحضور إلى مقر ديوان عام وزارة الأوقاف بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك يوم الإثنين الموافق 28 أغسطس 2023م في تمام الساعة التاسعة صباحًا؛ لإتمام إجراءات التعاقد بوظيفة إمام وخطيب لاستلام العمل.

وأكدت الأوقاف على إحضار بطاقة الرقم القومي والختم الشخصي بالنسبة لذوي الهمم من متحدي الإعاقة البصرية، علمًا بأن جميع ذوي الهمم سيتسلمون العمل بمحافظاتهم.

نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023 أدبي

نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023، يبحث طلاب المرحلة الثانية بالقسم الأدبي عن نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023 للقبول بالجامعات بعد إعلانها من قبل وزارة التعليم العالي.

ويمكن لطلاب الشعبة الأدبية الحصول على نتيجة المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2023 باستخدام رقم الجلوس من خلال الرابط التالي هنا

الانتخابات الرئاسية 2024

أكد المستشار وليد حمزة رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يتم دراسة كافة المقترحات الخاصة باقتراع المصريين في الخارج، موضحا أنه كان يسمح في السابق باستخدام البريد السريع في اقتراع الخارج وأضاف أنه حاليا يتم دراسة كافة العقبات التي ظهرت وقت التطبيق واتخاذ الطريقة الأفضل لتصويت الخارج .

الجدول الزمني للانتخابات الرئاسية

تعكف الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار وليد حمزة دراسة المواعيد القانونية للانتخابات الرئاسية لإجرائها تحت إشراف قضائي كامل، لـ انتخاب الرئيس الجديد مع وضع رؤية للجدول الزمني المتوقع الإعلان عنه فور الانتهاء منه مع مراعاة أحكام المواد ( 140، 210، 241 مكرر ) من الدستور المصري.

وتواصل هيئة الانتخابات تحديث قاعدة بيانات الناخبين وقيد الطلبات بقاعدتي بيانات منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام المحلية والأجنبية لاستخراج التصاريح اللازمة وفقًا للقرارات المنظمة من الهيئة في هذا الشأن.

تنقيح قاعدة بيانات الناخبين استعدادا للانتخابات الرئاسية

أكد المستشار وليد حمزة رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات أهمية الدور الذي تضطلع به الهيئة وفق أحكام الدستور والقوانين، بإدارة كافة الاستحقاقات الانتخابية والإشراف عليها بصورة كاملة كهيئة مستقلة تعبر عن إرادة جموع الناخبين.

وأوضح رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات الاستمرار في إجراءات تنقيح قاعدة بيانات الناخبين وتحديثها، فضلا عن وضع التصورات المتعلقة بالاستحقاقات الانتخابية، وكذلك العمل على بلورة استراتيجية واضحة لإدارة الاستحقاقات المقبلة بما ينعكس إيجابا على مسار مختلف العمليات الانتخابية ويحقق أهدافها ويتلافى أية مشاكل كانت قد طرأت في السابق.

"التموين" تعلن عن ممارسة جديدة لتوريد 1500 طن زيت

أعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية عن ممارسة رقم 6 لسنة ٢٠٢٤/٢٠٢٣ لتوريد زيت خام محلي بالجنيه لصالح الشركة القابضة للصناعات الغذائية ( 1000 طن زيت صويا، 500 طن زيت عباد) ، لتعزيز المخزون الإستيراتيجي.

وأكدت الهيئة العامة للسلع التموينية أنه من المقرر تسليم الكميات المتعاقد عليها خلال الفترة من 5 إلى 20 أكتوبر 2023 ومن 25 أكتوبر إلى 10 نوفمبر 2023.

طوارئ في مترو الأنفاق والسكة الحديد لمواجهة متحور كورونا

استعدت قطاعات وزارة النقل لمواجهة ظهور متحور كورونا الجديد Eg.5 وذلك بعد أن كشفت وزارة الصحة والسكان، عن نتائج التحاليل من مراكز ترصد حالات الأمراض الشبيهة بالإنفلونزا والأمراض التنفسية الحادة والالتهاب الرئوي والتي تؤكد إيجابية حالتين لفيروس كوفيد-19 من سلالة المتحور أوميكرون EG-5.2 والأعراض الإكلينيكية التي ظهرت عليهم هي أعراض خفيفة ويتماثلون للشفاء.

نشرت الصفحة الرسمية لوزارة العدل بيانا حول قضية التمويل الأجنبي والتي تشمل 85 منظمة.

وصرح قاضي التحقيق المنتدب حديثًا من محكمة استئناف القاهرة في قضية التمويل الأجنبي، بأنه تم الانتهاء من التحقيق لـ٧٥ منظمة، وصدرت لها أوامر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية (أوامر حفظ)، موضحا أن عدد المنظمات التي يشملها التحقيق 85 منظمة.

وقال قاضي التحقيق في بيان صادر من وزارة العدل: إنه بالنسبة للمنظمات الباقية فبعضها على وشك الانتهاء منها، والبعض الأخر جاري التحقيق بشأنها.

مجلس الوزراء يناقش خطة تطوير مصر للطيران

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا، اليوم؛ لمتابعة جهود تطوير شركة "مصر للطيران"، وذلك بحضور الدكتور محمد معيط، وزير المالية، والفريق محمد عباس حلمي، وزير الطيران المدني، وعلى السيسي، مساعد وزير المالية لشئون الموازنة العامة للدولة، والمهندس يحيي زكريا، رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران.

مصر تتوسع في تركيب العدادات المنزلية

شارك الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري ورئيس مجلس وزراء المياه الأفارقة (الأمكاو) في جلسة "آليات تمويل مبتكرة لتحقيق الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة"، والتي ينظمها البنك الإفريقي للتنمية بالتعاون مع مجلس وزراء المياه الأفارقة (الأمكاو).

وفي كلمته بالجلسة أشار الدكتور سويلم لأهمية هذه الجلسة كمنصة لتحليل الآليات المالية لقطاع المياه والصرف الصحي في أفريقيا، خاصة ونحن في منتصف الطريق لتحقيق أهداف التنمية المستدامة التي دخلت حيز التنفيذ في عام ٢٠١٦، ولم يتبق سوى سبع سنوات وصولًا لعام ٢٠٣٠ وهو العام المستهدف لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

رارات نقابة المهندسين بشأن شروط القيد

التقى المهندس طارق النبراوي- نقيب المهندسين، برئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، الدكتور علاء عشماوي، اليوم الثلاثاء الموافق 22 أغسطس 2023، بمقر الهيئة، وذلك بحضور الدكتور تامر الكوراني - رئيس النقابة الفرعية للمهندسين بالغربية، ومقرر لجنة التعليم الهندسي بنقابة المهندسين، وذلك في إطار التعاون وتنسيق الجهود بخصوص ملف جودة التعليم الهندسي بين النقابة والهيئة.



وشهد اللقاء مناقشة آليات تنفيد قرارات النقابة العامة للمهندسين فيما يخص تطبيق معايير الجودة على المعاهد الهندسية والضوابط التي وضعتها النقابة لقيد خريجي تلك المعاهد.

نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023 علمي بالدرجات

يبحث عدد كبير من طلاب الثانوية العامة 2023 بشعبتيها العلمية عن تنسيق المرحلة الثانية 2023 لـ كلية العلوم بجميع محافظات الجمهورية، وذلك بعدما أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، نتيجة تنسيق المرحلة الثانية للثانوية العامة 2023، صباح اليوم الثلاثاء.

وجاء تنسيق كلية العلوم بجميع محافظات الجمهورية للشعبة العلمية بعد الانتهاء من إعلان تنسيق المرحلة الثانية وهو كالتالي:

علوم البترول والتعدين مطروح - علوم 358



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