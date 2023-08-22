الثلاثاء 22 أغسطس 2023
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أخبار مصر

الوطنية للانتخابات: ندرس كيفية اقتراع المصريين بالخارج في الانتخابات الرئاسية

الهيئة الوطنية للانتخابات
الهيئة الوطنية للانتخابات

الانتخابات الرئاسية 2024، أكد المستشار وليد حمزة  رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يتم دراسة كافة المقترحات الخاصة باقتراع المصريين في الخارج، موضحا أنه كان يسمح في السابق باستخدام البريد السريع في اقتراع الخارج. 

وأضاف أنه حاليا يتم دراسة كافة العقبات التي ظهرت وقت التطبيق واتخاذ الطريقة الأفضل لتصويت الخارج . 

 

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ويأتي ذلك خلال توقيع " الوطنية للانتخابات " بروتوكول تعاون مع الهيئة القومية للبريد المصرى لتقديم الخدمات اللوجستية لنقل مستلزمات العملية الانتخابية الخاصة بانتخابات رئاسة الجمهورية المقبلة إلى جميع محافظات الجمهورية. 

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وقد مثل الهيئة القومية للبريد فى التوقيع على البروتوكول الدكتور شريف فاروق رئيس الهيئة. 

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من جانبه،  قال الدكتور شريف فاروق، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد: “إن هذا البروتوكول يأتي في إطار تعزيز التعاون بين الهيئة القومية للبريد والهيئة الوطنية للانتخابات بما يسهم في تسهيل مهام الهيئة الوطنية للانتخابات في توزيع مستلزمات الانتخابات على مستوى الجمهورية”. 

وأشار إلى أن الهيئة القومية للبريد تمتلك أسطول نقل مجهزًا بأحدث الوسائل التكنولوجية ومزودًا بأجهزة تتبع لمتابعة خطوط السير على مدار الساعة بما يضمن تسهيل عملية نقل وتسليم الأجهزة والمطبوعات الخاصة بالعمليات الانتخابية في الأماكن والمقرات التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات في جميع أنحاء الجمهورية بشكل آمن وميسر".

وأشار الدكتور شريف فاروق إلى أن هناك أكثر 4 آلاف مكتب بريد منتشرة على مستوى الجمهورية في النجوع والقرى والتي سيتم استخدامها في نقل مستلزمات العملية الانتخابية. 

المادة 141 من الدستور

ويشترط فيمن يترشح رئيسًا للجمهورية أن يكون مصريًا من أبوين مصريين، وألا يكون قد حمل، أو أي من والديه أو زوجه جنسية دولة أخرى، وأن يكون متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية، وأن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفي منها قانونًا، وألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن أربعين سنة ميلادية، ويحدد القانون شروط الترشح الأخرى.

المادة 210 من الدستور

ويتولى إدارة الاقتراع، والفرز فى الاستفتاءات، والانتخابات أعضاء تابعون للهيئة تحت إشراف مجلس إدارتها، ولها أن تستعين بأعضاء من الهيئات القضائية. 

ويتم الاقتراع، والفرز في الانتخابات، والاستفتاءات التي تجرى في السنوات العشر التالية لتاريخ العمل بهذا الدستور، تحت إشراف كامل من أعضاء الجهات والهيئات القضائية، وذلك على النحو المبين بالقانون. 

وتختص المحكمة الإدارية العليا بالفصل في الطعون على قرارات الهيئة المتعلقة بالاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية ونتائجها، ويكون الطعن على انتخابات المحليات أمام محكمة القضاء الإداري. ويحدد القانون مواعيد الطعن على هذه القرارات على أن يتم الفصل فيه بحكم نهائي خلال عشرة أيام من تاريخ قيد الطعن.

المادة 241 مكررا (مضافة)

وتنتهى مدة رئيس الجمهورية الحالى بانقضاء ست سنوات من تاريخ إعلان انتخابه رئيسًا للجمهورية فى 2018، ويجوز إعادة انتخابه لمرة تالية.

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