أسعار برامج عمرة 2023، السياحة تلجأ لحيلة السقف المفتوح لخفض أسعار الرحلات

اسعار برامج عمرة 2023، اعتمد أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، الضوابط والقواعد المنظمة لتنفيذ رحلات العمرة لموسم 1445 هجرية، وذلك عقب قيام اللجنة العليا للعمرة والحج بالانتهاء منها.

أكد أحمد وحيد عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة بوسط الدلتا، أن وزارة السياحة والآثار قررت فتح موسم العمرة مبكرًا عكس ما كان يتم العمل به في المواسم السابقة والتي شهدت فتح باب العمرة عقب انتهاء التحذيرات التي أقرتها الدولة المصرية ممثلة فى وزارات الصحة والسكان والخارجية، والتي تم فيها السماح بخروج المصريين لعمل مناسك الحج والعمرة، وذلك تماشيا مع قرارات السعودية بفتح باب العمرة اعتبارا من اليوم الأول لشهر محرم الجاري.

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السقف العددي المفتوح لتأشيرات العمرة

وأضاف لـ «فيتو»، أن وزارة السياحة والآثار قررت فتح باب توثيق عقود شركات السياحة الراغبة في العمل بموسم العمرة اعتبارا من منتصف شهر أغسطس الجاري، على أن يتم بدء العمل فى تفويج رحلات العمرة مباشرة فور انتهاء الشركة من توثيق أوراقها للعمل بالموسم، وذلك بنفس الضوابط المنظمة لرحلات العمرة للموسم الماضي دون أي تعديلات، وذلك في ظل استقرار الأوضاع التي تشهدها مصر وخاصة فيما يتعلق بتوفير العملة الأجنبية ممثلة في الريال السعودي للمعتمرين المصريين.

وأشار إلى أنه سيتم العمل خلال موسم العمرة الجديد بنظام الحصص المفتوحة أو السقف المفتوح أمام شركات السياحة العاملة في موسم العمرة مما سيؤدي الي خفض اسعار البرامج أمام المواطنين، بحيث تستطيع تلك الشركات الحصول على أي أعداد من التأشيرات مما يضمن للشركات تنظيم برامج العمرة بحرية، مما يسهم في القضاء على السوق السوداء وخروج المواطنين بتأشيرات مخالفة لتأشيرات العمرة لعمل المناسك، مما يضمن للمواطنين الخروج بتأشيرات عمرة سليمة تحفظ حقوقهم فى الحصول على كافة الخدمات المتاحة لهم، ويحفظ حقوق الدولة المصرية في الحصول على الضرائب المستحقة ورسوم بوابة العمرة المصرية، ويحفظ حقوق الشركات في تنظيم برامج العمرة والتي كفلها لها القانون.

بنود ضوابط العمرة للموسم الجديد

وتضمنت هذه الضوابط قواعد وإجراءات عامة واشتراطات خاصة بالمعتمرين قبل أداء مناسك العمرة وبعدها، وكذلك قواعد وإجراءات خاصة بالشركة السياحية المنفذة لرحلات العمرة، وقواعد وإجراءات خاصة بالإقامة بمكة المكرمة والمدينة المنورة.

كما تضمنت الضوابط القواعد الخاصة بالوكلاء وشركات الطيران الخاصة، وكذلك القواعد الخاصة بالوكيل الملاحي السياحي، وأخرى خاصة بالتعاقدات مع المؤسسات السعودية الوكيلة، بالإضافة إلى الإجراءات التنفيذية الخاصة بالتعامل على البوابة المصرية للعمرة وفقا لأحكام القانون رقم 72 لسنة 2021 بشأن البوابة المصرية للعمرة والمنظم لأعمالها.

وورد بالضوابط أيضًا ضرورة التزام شركة السياحة بالإجراءات والضوابط الصحية الصادرة عن وزارة الصحة المصرية وكذا المملكة العربية السعودية، وتقديم كافة الإقرارات والشهادات الصحية الخاصة بالمعتمرين بشأن موسم العمرة لهذا العام.

مواعيد بدء سفر أولى أفواج المعتمرين

وتضمنت الضوابط أيضًا بأنه يجب على شركة السياحة حجز تذاكر سفر مؤكدة الذهاب والعودة للمعتمرين، مع التأكد من وجودها بحوزتهم قبل التوجه للمطارات، وعدم تفويج المعتمرين إليها قبل الميعاد المُحدد مسبقًا للرحلة والمُبين بالبرنامج المُدرج على البوابة المصرية للعمرة بأكثر من 4 ساعات، وإنهاء كافة الإجراءات اللازمة لسفر المعتمرين فرادى أو مجموعات قبل تفويجهم إلى المنافذ بوقت كافي.