الثلاثاء 22 أغسطس 2023
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أخبار مصر

الوطنية للانتخابات: قاض على كل صندوق في الانتخابات الرئاسية

انتخابات رئاسة الجمهورية،
انتخابات رئاسة الجمهورية، فيتو

قال  المستشار وليد حمزة رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات إن القضاة على استعداد كامل للإشراف على الانتخابات الرئاسية. 

وأكد في تصريحات صحفية أنه لا يوجد اي نقص في عدد القضاة المشرفين على الانتخابات، موضحا أن الإشراف القضائى يعزز من نزاهة وشفافية الانتخابات حيث سيتم وضع قاضي على كل صندوق.

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وجاء ذلك خلال توقيع "الوطنية للانتخابات" بروتوكول تعاون مع الهيئة القومية للبريد المصرى لتقديم الخدمات اللوجستية لنقل مستلزمات العملية الانتخابية الخاصة بانتخابات رئاسة الجمهورية المقبلة إلى جميع جميع محافظات الجمهورية. 

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وقال رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات إن بروتوكول التعاون مع هيئة البريد المصرية يأتى فى إطار تعاون أجهزة الدولة المختلفة مع الهيئة الوطنية للانتخابات لإتمام الانتخابات الرئاسية.

وأكد المستشار وليد حمزة أن البريد المصري يمتلك إمكانيات كبيرة، لذلك قررت الهيئة ان تستفيد من هذه الإمكانيات فى نقل الأوراق الانتخابية عبر البريد المصرى إلى محافظات وقرى مصر.

وتقدم المستشار وليد حمزة بالشكر والتقدير إلى أعضاء مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات والجهاز التنفيذى للهيئة الذى يترأسه المستشار أحمد بندارى للجهود الكبيرة المبذولة من أجل إتمام عملية الانتخابات الرئاسية من خلال وضع القرارات والإجراءات التنظيمية الأزمة. 

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وتعكف الهيئة الوطنية للانتخابات  برئاسة المستشار وليد حمزة دراسة المواعيد القانونية للانتخابات الرئاسية لإجرائها تحت إشراف قضائي كامل مع وضع رؤية للجدول الزمنى المتوقع الإعلان عنه فور الانتهاء منه مع مراعاة أحكام المواد ( 140، 210، 241 مكرر ) من الدستور المصري.

وتواصل الهيئة الوطنية للانتخابات تحديث وقيد الطلبات بقاعدتي بيانات منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام المحلية والأجنبية لاستخراج التصاريح اللازمة وفقًا للقرارات المنظمة من الهيئة في هذا الشأن. 

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