السبت 19 أغسطس 2023
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صحة ومرأة

الجرعة المنشطة، الصحة تنصح هؤلاء بتناول تطعيم كورونا للحماية من متحور Eg.5

تطعيم فيروس كورونا،
تطعيم فيروس كورونا، فيتو

الجرعة المنشطة، حثت وزارة الصحة المواطنين بضرورة الحرص علي تناول الجرعة المنشطة من لقاح فيروس كورونا لمن فات علي تناولهم التطعيم مدة ٦ شهور سابقة.

 

تناول الجرعة المنشطة

وكشفت وزارة الصحة عن الفئات الواجب عليها تناول جرعة منشطة من تطعيم فيروس كورونا وهم كبار السن والحوامل وأصحاب الأمراض المزمنة وأصحاب المناعة الضعيفة.

 

وشددت وزارة الصحة علي ضرورة الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة المتحور الجديد من فيروس كورونا حال دخوله مصر.

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عودة ارتداء الكمامة للفئات الأكثر عرضة للإصابة

ونصحت وزارة الصحة بعودة ارتداء الكمامة للفئات الأكثر عرضة للإصابة بجانب عدم التهاون في تطبيق إجراءات الحماية من المتحور.

متحور فيروس كورونا 

 

كان الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة وجه  نصائح للحماية من متحور فيروس كورونا الجديد Eg.5

 

وتضمنت أهم تلك النصائح ضرورة الإلتزام بالاتى:

١- التهوية الجيدة

٢- ارتداء الكمامات في الأماكن المزدححة سيئة التهوية

٣- تطعيم الجرعات المنشطة للفئات الأكثر تضررا من الإصابة

٤- التطهير المستمر للأيدي والأسطح.

وأكد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة  أنه لم يتم رصد أي حالات إصابة بمتحور 5. EG الجديد داخل مصر حتى الآن.

 

فيروس كورونا 

جدير بالذكر أن وزارة الصحة كشفت عن الموقف الوبائي في مصر بالنسبة لاصابات فيروس كورونا، فإنه بداية من شهر أبريل وحتى الآن، بدأت حالات الإصابة بمرض كوفيد-19 تتناقص بشكل ملحوظ، حيث وصلت إلى أقل المعدلات مقارنة بالسنوات السابقة، كما أنه لا توجد حالات وفاة منذ آخر حالة تم تسجيلها في 16 مارس 2023 حتى الآن، وجميع المتحورات المنتشرة حاليًّا تنتمي إلى المتحور أوميكرون ولا تتسبب في حدوث حالات مرضية شديدة.

 

وأكدت الوزارة انها تتابع الموقف الوبائى للفيروسات التنفسية، بما فيها كوفيد-19، من خلال منظومة ترصد قوية تشمل الترصد الروتيني للأمراض التنفسية الحادة للحالات المترددة على العيادات الخارجية أو المحجوزة في المستشفيات، ومن خلال المواقع المختارة لترصد الأمراض التنفسية الحادة والأمراض الشبيهة بالإنفلونزا، ويتم فحص التسلسل الجيني للعينات المؤكدة معمليًّا لمرض كوفيد-19 بمعامل الصحة العامة المركزية بشكل مستمر، لمتابعة ظهور المتحورات الجديدة  داخل جمهورية مصر العربية.

فيما أعلنت منظمة الصحة العالمية  أنها تراقب حاليًا العديد من متحورات فيروس كوفيد-19، منها 3 متحورات مصنفة على أنها مثيرة للاهتمام وهي (XBB.1.16، XBB.1.5، EG.5) بجانب 6 متحورات أخرى مصنفة أنها تحت المراقبة.

أوضحت منظمة الصحة العالمية أنه على المستوى العالمي، لا يزال XBB.1.16 هو المتحور الأعلى انتشارًا.

أوضحت أنه تم الإبلاغ عنه من إجمالي 101 دولة منذ ظهوره، وتمثل نسبة انتشاره 25,2% من بين جميع المتحورات الأخرى خلال الأسبوع الوبائي 29 في الفترة من 17 إلى 23 يوليو 2023، أما المتحور XBB.1.5، فتم الإبلاغ عنه من 121 دولة على مستوى العالم، وتمثل نسبة انتشاره 12,7% خلال نفس الفترة الزمنية.


أوضحت الصحة العالمية أن المتحور (EG.5) إنه إحدى السلالات الفرعية من المتحور XBB 1.9.2 (خليط من سلالات فرعية للمتحور أوميكرون)، تم الإبلاغ عنه لأول مرة في 17 فبراير 2023، وتم تصنيفه على أنه متحور تحت المراقبة في 19 يوليو 2023، ثم تم بعدها تصنيفه كمتحور مثير للاهتمام، حيث إنه يحتوي على سمات وراثية مشابهة للمتحور XBB.1.5 مع وجود طفرات إضافية.

 

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