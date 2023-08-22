الثلاثاء 22 أغسطس 2023
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حوادث

انتهاء التحقيق مع ٨٥ منظمة حقوقية في قضية التمويل الأجنبي

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو

صرح قاضي التحقيق المنتدب حديثًا من محكمة استئناف القاهرة، في قضية التمويل الأجنبي، أن عدد المنظمات التي يشملها التحقيق 85 منظمة، تم الانتهاء من التحقيق لـ٧٥ منظمة، وصدرت لها أوامر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية (أوامر حفظ).

وتابع القاضي في بيان صادر من وزارة العدل، أنه بالنسبة للمنظمات الباقية فبعضها على وشك الانتهاء منها، والبعض الأخر جاريالتحقيق بشأنها.
 

وتجدر الإشارة إلى أن " على صدور أوامر الحفظ إلغاء كافة قرارات المنع من السفر أو الوضع على قوائم ترقب الوصول أو التحفظ على الأموال الصادرة في هذه التحقيقات.

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وتتابع وزارة العدل عن كثب ما يصدر من قرارات عن قاضي التحقيق، وتعمل على تنفيذ هذه القرارات وما يترتب عليها من آثار قانونية بكل دقة حرصًا على ترسيخ مبدأ سيادة القانون.

 

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محكمة استئناف القاهرة قضية التمويل الأجنبي وزارة العدل

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