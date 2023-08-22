الثلاثاء 22 أغسطس 2023
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أخبار مصر

الوطنية للانتخابات توقع بروتوكول تعاون مع هيئة البريد

الانتخابات الرئاسية،فيتو
الانتخابات الرئاسية،فيتو

وقعت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار وليد حمزة، اليوم الثلاثاء بروتوكول تعاون مع هيئة البريد المصرية بالقرية الذكية ضمن الإجراءات والاستعدادات للانتخابات الرئاسية المقبلة. 

وقال المستشار وليد حمزة رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات إن بروتوكول التعاون مع هيئة البريد المصرية يأتى فى إطار تعاون أجهزة الدولة المختلفة مع الهيئة الوطنية للانتخابات لإتمام الانتخابات الرئاسية.

وأكد المستشار وليد حمزة في كلمته خلال توقيع بروتوكول التعاون أن البريد المصري يمتلك إمكانيات كبيرة،  لذلك قررت الهيئة ان تستفاد من هذه الإمكانيات فى نقل الاوراق الانتخابية عبر البريد المصرى إلى محافظات وقرى مصر.

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وتقدم المستشار وليد حمزة بالشكر والتقدير إلى أعضاء مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات والجهاز التنفيذى للهيئة الذى يترأسه المستشار أحمد بندارى للجهود الكبيرة المبذولة من أجل إتمام عملية الانتخابات الرئاسية من خلال وضع القرارات والإجراءات التنظيمية الأزمة.

يذكر أن مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات عقدت اليوم اجتماعا لاستكمال الاستعدادات اللوجيستية والترتيبات الخاصة بإجراء الاستحقاق الدستوري للانتخابات الرئاسية المقبلة.

واستعرضت الهيئة الوطنية للانتخابات نماذج المحررات الخاصة بجميع محاضر إجراءات العملية الانتخابية وكشوفها، منذ بداية الاقتراع وحتى نهايته، وتسلسل الإجراءات الخاصة بكل منها، سواء المحاضر داخل لجان الاقتراع الفرعية أو العامة، وكذا بداخل الهيئة الوطنية للانتخابات.

وناقش أعضاء مجلس ادارة الهيئة مسألة "الحبر الفوسفوري" الذي سيُستخدم خلال العملية الانتخابية، من حيث الكميات المطلوب توفيرها منه، وأهم المواصفات الفنية الواجب توافرها فيه، باعتباره من بين الضمانات المتعددة لسلامة عملية الاقتراع، إلى جانب ضرورة الالتزام الكامل بالشروط الصحية لكافة مكوناته حرصا من الهيئة على الناخبين.

كما استكمل المجلس مناقشاته في شأن القرارات المنظمة الواجب إصدارها أو تفعيلها استعدادا للاستحقاق الانتخابي المقبل، وكذا التصورات الخاصة بالجدول الزمني للانتخابات في ضوء أحكام الدستور والمواقيت التي حددها في هذا الشأن. 

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الانتخابات الرئاسية الهيئة الوطنية للانتخابات هيئة البريد المصرية

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