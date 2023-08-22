رسميا، التعليم العالي تعلن نتيجة المرحلة الثانية 2023 من تنسيق الجامعات

نتيجة تنسيق الجامعات 2023 المرحلة الثانية، أعلنت وزارة التعليم العالي نتيجة تنسيق المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2023، حيث بدأ تسجيل رغبات الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة بالمرحلة الثانية من خلال موقع التنسيق الإلكتروني على شبكة الإنترنت في الفترة من يوم الثلاثاء الموافق 15/8/2023 ولمدة ستة أيام انتهت يوم الأحد الموافق 20/8/2023.



وكان الحد الأدنى والأعداد المقررة لهذه المرحلة كما يلي:

الشعب العلمية

250 درجة فأكثر أي بنسبة 60.98%.

259445

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الشعبة الأدبية

238 درجة فأكثر أي بنسبة 58.05%.

90688

الإجمالي

350133

وقد أنهى مكتب التنسيق أعماله في المواعيد المحددة، وكانت نتائج قبول طلاب المرحلة الثانية من الحاصلين على الثانوية العامة على الوجه التالي:



عدد الطلاب المتقدمين



البيان

علمي 254168

أدبي 90218

الإجمالي: 350133

لم يتقدم: 5747

علمي 5277

أدبي 470

وبذلك يتضح تخلف (5747) طالبًا عن التقدم برغباتهم عن طريق شبكة الإنترنت من طلاب هذه المرحلة

عدد الطلاب المرشحين في المرحلة الثانية

الشعب العلمية 73054

الشعبة الأدبية 209226

الإجمالي

282280

حالات الاستنفاذ

استنفذ عدد (14972) طالبًا وطالبة رغباتهم من طلاب الشعب العلمية والأدبية وذلك لتضمينهم رغبات لكليات لا تتناسب مع مجموع درجاتهم وسيتم اتاحة الفرصة لإبداء رغبات جديدة.

تم العمل في هذه المرحلة وفقا لما يلي:

التزم المكتب عند الترشيح برغبات الطلاب المسجلة علي الموقع وفقًا لآخر تسجيل قام به الطلاب وفي حدود القواعد والشروط.



بإعلان نتيجة هذه المرحلة يكون مكتب التنسيق الإلكتروني قد أتم توزيع عدد (453949) طالبًا في المرحلتين الأولى والثانية خلال أسبوعين فقط من بدء العمل.



يمكن للطالب طباعة بطاقة الترشيح من الموقع بعد إعلان نتيجة مرحلة تقليل الاغتراب لطلاب المرحلتين الأولي والثانية.



سوف يتم إرسال كشوف الترشيحات النهائية للكليات بعد إعلان نتيجة مرحلة تقليل الاغتراب لطلاب المرحلتين الأولي والثانية.

مرحلة تقليل الاغتراب (التحويلات)

أولًا: التحويل بين الكليات الجامعية

تيسيرا على أبنائنا الطلاب سيتم فتح مرحلة تقليل الاغتراب (التحويلات) من خلال موقع التنسيق الإلكتروني أمام الطلاب المرشحين في المرحلتين الأولى والثانية لإجراء التحويلات لتقليل الاغتراب المناظر وغير المناظر وفى حدود النسبة المقررة (10%) وذلك خلال الفترة من يوم الخميس الموافق 24/8/2023 حتى يوم الاثنين الموافق 28/8/2023 وذلك عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني على شبكة الإنترنت ووفقًا للشروط والقواعد المنظمة والصادرة من المجلس الأعلى للجامعات بهذا الشأن والمتضمنة الآتي:

التحويل المناظر يكون في حدود الحد الأدنى للقطاع.



التحويل غير المناظر باستيفاء الحد الأدنى للكلية المراد التحويل إليها.

الالتزام بقواعد التوزيع الجغرافي.



التحويل عن طريق موقع التنسيق الالكتروني فقط.

لا توجد تحويلات ورقية.



التحويل يكون لمرة واحدة فقط.

استيفاء الشروط الإضافية للكلية المراد التحويل إليها (مثل اجتياز اختبار القدرات التي أُجريت قبل ظهور نتيجة الثانوية العامة).



تكون المفاضلة بين الطلاب على أساس مجموع درجات الطالب في شهادة الثانوية العامة.



ثانيًا: التحويلات بين المعاهد العالية الخاصة والمتوسطة.



يسمح للطالب الذي تم ترشيحه في عملية التنسيق إلي إحدى المعاهد العالية الخاصة أو المتوسطة بالتقدم للتحويل إلى معهد أخر في ذات التخصص أو تخصص أخر غير مناظر بشرط استيفاء الطالب للحد الأدنى المعلن للمعهد المراد التحويل إليه وفي ضوء النسبة المقررة والطاقة الاستيعابية وبأسبقية المجموع.