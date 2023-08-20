طبيب مناعة يكشف تأثير المتحور الجديد لفيروس كورونا Eg.5 على الأطفال

كشف الدكتور أمجد الحداد، استشاري أمراض الحساسية والمناعة عن تأثير المتحور الجديد لفيروس كورونا Eg.5 على الأطفال.

متحور فيروس كورونا الجديد

وقال استشاري الحساسية والمناعة في تصريحات خاصة لـ"فيتو" إن الأطفال مثل الكبار معرضين للإصابة بمتحور فيروس كورونا الجديد.

وأوضح أن الأطفال يتمتعون بجهاز مناعة قوي يمكن مقاومة الإصابة بالمتحور الجديد، مشيرا إلى أن أهم الأعراض لمتحور فيروس كورونا على الأطفال تشمل الرشح والزكام حيث يصيب الجهاز التنفسي العلوي.

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ضيق التنفس لدى الأطفال

وأكد أن مشكلات ضيق التنفس لدى الأطفال قليلة مقارنة بالمتحورات السابقة لفيروس كورونا.

وتابع استشاري الحساسية والمناعة حديثه بأن الأطفال المصابين بحساسية صدر وأمراض مزمنة هم أكثر عرضة للمضاعفات من المتحور الجديد لفيروس كورونا.

جدير بالذكر أن وزارة الصحة والسكان، أكدت اتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية لمرض كورونا «كوفيد 19» بصفة عامة باعتباره أحد الأمراض التنفسية الحادة مثل الإنفلونزا الموسمية.

فيروس كورونا

وكشفت وزارة الصحة عن الموقف الوبائي في مصر، من شهر أبريل وحتى الآن

تناقص أعداد المصابين بفيروس كورونا

اوضحت انه بدأت حالات الإصابة بمرض كوفيد-19 تتناقص بشكل ملحوظ، حيث وصلت إلى أقل المعدلات مقارنة بالسنوات السابقة، كما أنه لا توجد حالات وفاة منذ آخر حالة تم تسجيلها في 16 مارس 2023 حتى الآن، وجميع المتحورات المنتشرة حاليًّا تنتمي إلى المتحور أوميكرون ولا تتسبب في حدوث حالات مرضية شديدة.

وتتابع وزارة الصحة الموقف الوبائى للفيروسات التنفسية، بما فيها كوفيد-19، من خلال منظومة ترصد قوية تشمل الترصد الروتيني للأمراض التنفسية الحادة للحالات المترددة على العيادات الخارجية أو المحجوزة في المستشفيات، ومن خلال المواقع المختارة لترصد الأمراض التنفسية الحادة والأمراض الشبيهة بالإنفلونزا، ويتم فحص التسلسل الجيني للعينات المؤكدة معمليًّا لمرض كوفيد-19 بمعامل الصحة العامة المركزية بشكل مستمر، لمتابعة ظهور المتحورات الجديدة داخل جمهورية مصر العربية.

فيما أعلنت منظمة الصحة العالمية، انتهاء حالة الطوارئ الصحية لمرض كوفيد-19 على مستوى العالم، في 5 مايو 2023.

المتحور السائد حاليًا في العالم أوميكرون

ومنذ ذلك التاريخ، أصبح فيروس كوفيد-19 متوطنًا بجميع دول العالم ويتم التعامل معه كباقي الأمراض التنفسية الحادة الأخرى

وأكدت منظمة الصحة العالمية أن المتحور السائد حاليًا في العالم هو المتحور أوميكرون وهو سريع الانتشار ولكنه أقل حدة وأقل خطورة من المتحورات الأخرى.

وتابعت انه مازالت تظهر متحورات فرعية جديدة من المتحور أوميكرون وجميعها تتسبب في حدوث حالات بسيطة ولم تظهر أي دلائل على زيادة في شدة المراضة أو الخطورة.