الخميس 10 أغسطس 2023
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أخبار مصر

شروط الالتحاق بوظيفة مضيف جوي بشركة مصر للطيران

مضيفات مصر للطيران،فيتو
مضيفات مصر للطيران،فيتو

أعلنت الشركة القابضة لمصر للطيران عن حاجة شركة مصر للطيران للخطوط الجوية لشغل وظيفة مضيف / مضيفة جوية عن طريق التعاقد بالشروط الآتية:

شروط الشغل


مؤهل عالى لغات أو مؤهل عال مسبوق بثانوية عامة لغات أو ثانوية عامة لغات

الوظيفة

مضيف مضيفة جوية

أسلوب الشغل


السن لا يقل عن ٢٠ عامًا ولا يتعدى ٣٢ عامًا.. إجازة طيران سارية المفعول أو أجنبية بمعادلة سارية على طرازات الشركة.

. اجتياز الاختبارات المقررة.

شروط عامة: -

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أن يكون المتقدم متمتعًا بجنسية جمهورية مصر العربية.

أن يكون المتقدم من أبناء القاهرة الكبرى على أن يكون العنوان مدونًا ببطاقة تحقيق الشخصية البطاقة

سارية المفعول).

الانتهاء من تأدية الخدمة العسكرية والوطنية بدرجة أخلاق لا تقل عن جيدة جدًا أو الإعفاء منها أو لم

يصبه الدور أو تحت الطلب لمدة ثلاث سنوات يتم تقديم الطلبات على موقع الشركة علي شبكة الانترنت (http://hrholding.egyptair.com) وذلك خلال الفترة من ۲۰۲۳/۸/۱۳ حتى ۲۰۲۳/۸/۳ على أن يتم تقديم صورة من المستندات

التالية في أول اختبار تقرره الشركة وهي:

بطاقة الرقم القومي (سارية)

المؤهل الدراسي وفقا لشروط شغل الوظيفة

شهادة الميلاد مميكنة حديثة

الموقف من الخدمة العسكرية كما هو موضح بعاليه صورتان فوتوغرافيتان حديثة مقاس ٦٤

السيرة الذاتية (C.V)

طابع الشهيد / دمغة وقدرها ۱۰۵ قروش

صورة إجازة الطيران سارية المفعول

اجتياز جميع الاختبارات التي تقررها الشركة مع تحمل المتقدم مصاريف إجرائها. - توريد المصروفات الإدارية المقررة بواقع مانه جنيه لخزينة الشركة لا ترد.

لن تقبل أي طلبات غير مستوفية الشروط الواردة بالإعلان ولن يلتفت إلى أى طلبات تقدم قبل أو بعد الميعاد المحدد ويشترط أن يكون المتقدم مستوفيًا لكافة الشروط والمستندات المطلوبة خلال الفترة المحددة بالإعلان.

 

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