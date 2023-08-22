أخبار الحوادث اليوم.. محامي الأهلي يتقدم بطلب للنائب العام لتنفيذ حبس مرتضى منصور.. زوج ينشر فيديوهات فاضحة لزوجته على فيس بوك بالبحيرة

أخبار الحوادث اليوم، نشر قسم الحوادث على مدار الساعات الماضية عددًا من الأخبار والقضايا المهمة التي تصدرت قائمة التغطية الإخبارية، ونالت اهتمام القراء، وأبرزها:

كشفت أجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات تداول منشور عبر موقع "فيس بوك" يتضمن استغاثة سيدة من تعرض شقيقها وأحد أصدقائه للتعدي من قبل شخص بالقاهرة.

نشبت مشاجرة بين 5 أشخاص مما أسفر عن اصابة 2 من بينهم بسبب خلافات على أولوية المرور فى الزيتون وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمين.

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تقدم محمد عثمان محامي النادي الأهلي، بطلب تنفيذ حكم صادر ضد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق، تحت رقم 47127 عرائض المكتب الفنى، وذلك في القضية رقم 45 لسنة 2012 جنح اقتصادية القاهرة والمقضي فيها بحبس "منصور" حبس سنة مع إيقاف التنفيذ لمدة ثلاث سنوات.

تمكنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية من ضبط 256 قطعة أثرية ترجع للعصر الرومانى قبل بيعها فى المنيا .

إستقبل قطاع الحماية المجتمعية بوزارة الداخلية وفدًا ضم السفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان وعدد من أعضاء المجلس لزيارة لمركز إصلاح وتأهيل العاشر من رمضان.



قررت محكمة جنح المقطم حجز محاكمة المتهمين في قضية النصب على الفنان صبري عبد المنعم للحكم في جلسة 5 سبتمبر المقبل.

وقع حادث مروع على الطريق الساحلي واشتعلت النيران في 3 سيارات وهرعت سيارات الإسعاف والحماية المدنية إلى مكان البلاغ.

اقدم زوج على نشر فيديوهات فاضحة لزوجته على فيس بوك بقصد التشهير بها وابتزازها إثر خلافات بينهما بالبحيرة وألقى رجال الشرطة القبض على المتهم.

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط 13 تاجر مخدرات من بينهم 3 سيدات لإدارة أوكار لتجارة المخدرات وتقدر المضبوطات بملايين الجنيهات.

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