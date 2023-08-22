أخبار الحوادث اليوم.. محامي الأهلي يتقدم بطلب للنائب العام لتنفيذ حبس مرتضى منصور.. زوج ينشر فيديوهات فاضحة لزوجته على فيس بوك بالبحيرة
أخبار الحوادث اليوم، نشر قسم الحوادث على مدار الساعات الماضية عددًا من الأخبار والقضايا المهمة التي تصدرت قائمة التغطية الإخبارية، ونالت اهتمام القراء، وأبرزها:
الأمن يكشف تفاصيل جديدة عن مشاجرة صالون حلاقة في التجمع الأول
كشفت أجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات تداول منشور عبر موقع "فيس بوك" يتضمن استغاثة سيدة من تعرض شقيقها وأحد أصدقائه للتعدي من قبل شخص بالقاهرة.
مشاجرة بالأسلحة البيضاء بسبب أولوية المرور في الزيتون
نشبت مشاجرة بين 5 أشخاص مما أسفر عن اصابة 2 من بينهم بسبب خلافات على أولوية المرور فى الزيتون وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمين.
محامي الأهلي يتقدم بطلب للنائب العام لتنفيذ حبس مرتضى منصور في سب الخطيب (مستندات)
تقدم محمد عثمان محامي النادي الأهلي، بطلب تنفيذ حكم صادر ضد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق، تحت رقم 47127 عرائض المكتب الفنى، وذلك في القضية رقم 45 لسنة 2012 جنح اقتصادية القاهرة والمقضي فيها بحبس "منصور" حبس سنة مع إيقاف التنفيذ لمدة ثلاث سنوات.
ضبط 256 قطعة أثرية قبل بيعها فى المنيا (صور)
تمكنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية من ضبط 256 قطعة أثرية ترجع للعصر الرومانى قبل بيعها فى المنيا .
مركز إصلاح وتأهيل العاشر من رمضان يستقبل زيارة من القومى لحقوق الإنسان (صور)
إستقبل قطاع الحماية المجتمعية بوزارة الداخلية وفدًا ضم السفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان وعدد من أعضاء المجلس لزيارة لمركز إصلاح وتأهيل العاشر من رمضان.
تأجيل محاكمة المتهمين بالنصب على الفنان صبري عبد المنعم
قررت محكمة جنح المقطم حجز محاكمة المتهمين في قضية النصب على الفنان صبري عبد المنعم للحكم في جلسة 5 سبتمبر المقبل.
حادث مروع على الطريق الساحلي واشتعال النيران في 3 سيارات (صور)
وقع حادث مروع على الطريق الساحلي واشتعلت النيران في 3 سيارات وهرعت سيارات الإسعاف والحماية المدنية إلى مكان البلاغ.
زوج ينشر فيديوهات فاضحة لزوجته على فيس بوك لإجبارها على بيع منزلها بالبحيرة
اقدم زوج على نشر فيديوهات فاضحة لزوجته على فيس بوك بقصد التشهير بها وابتزازها إثر خلافات بينهما بالبحيرة وألقى رجال الشرطة القبض على المتهم.
ضبط 13 تاجر مخدرات من بينهم 3 سيدات لإدارة أوكار لتجارة المخدرات بالقاهرة ( صور)
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط 13 تاجر مخدرات من بينهم 3 سيدات لإدارة أوكار لتجارة المخدرات وتقدر المضبوطات بملايين الجنيهات.
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