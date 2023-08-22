الأمن يكشف تفاصيل جديدة عن مشاجرة صالون حلاقة في التجمع الأول

كشفت أجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات تداول منشور عبر موقع "فيس بوك" يتضمن استغاثة سيدة من تعرض شقيقها وأحد أصدقائه للتعدي من قبل شخص بالقاهرة.



وكانت الأجهزة الأمنية تتابع ملابسات منشور تم تداوله على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك " متضمنًا استغاثة سيدة من قيام عامل بصالون رجالى بالتعدى على شقيقها وأحد أصدقائه وإحداث إصابتهما بـ "جروح قطعية متفرقة" بدائرة قسم شرطة التجمع الأول بالقاهرة.

وبالفحص تبين حدوث مشاجرة بين طرف أول:(شخصين "مصابان بجروح قطعية"- مقيمان بدائرة القسم)، وطرف ثان:(عامل – مقيم بمحافظة الغربية) لحدوث مشادة كلامية بين الطرفين لاعتراض الطرف الأول على قيام إدارة الصالون بتصوير أحد زملائه دون إذن منه، فتطورت لمشاجرة تعدى خلالها الطرف الثانى عليهما بالضرب باستخدام "آلة حادة" وإحداث إصابتهما وأمكن ضبط المتهم.

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و تم إتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.