ضبط 256 قطعة أثرية قبل بيعها فى المنيا (صور)

تمكنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية من ضبط 256 قطعة أثرية ترجع للعصر الرومانى قبل بيعها فى المنيا .

ضبط 256 قطعة أثرية قبل بيعهم فى المنيا

ضبط 256 قطعة أثرية قبل بيعهم فى المنيا







أكدت معلومات وتحريات قطاع شرطة السياحة والآثار حيازة (أحد الأشخاص – مقيم بمحافظة المنيا) لقطع أثرية بقصد الاتجار بها.



عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبحوزته (256 قطعة عبارة عن "عملات أثرية تعود للعصر الرومانى – تماثيل مختلفة الأشكال والأحجام "، وبعرض المضبوطات على الجهات المعنية أفادت بأثريتها).

وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار بها.. كما أقر بتحصله عليها من ناتج أعمال الحفر والتنقيب التى قام بها خلسة بدائرة مركز شرطة بنى مزار وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.

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يأتى ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية فى الحفاظ على التراث الثقافى والأثرى المصرى والتصدى بحسم لجرائم الاتجار فى القطع الأثرية.

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