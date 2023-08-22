الثلاثاء 22 أغسطس 2023
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حوادث

زوج ينشر فيديوهات فاضحة لزوجته على فيس بوك لإجبارها على بيع منزلها بالبحيرة

ضبط متهم
ضبط متهم

اقدم زوج على نشر فيديوهات فاضحة لزوجته على فيس بوك بقصد التشهير بها وابتزازها إثر خلافات بينهما بالبحيرة وألقى رجال الشرطة القبض على المتهم.

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تتضرر سيدة من زوجها لقيامه بالتشهير بها وابتزازها بالبحيرة
 

رصدت المتابعة الأمنية، تداول مقطع فيديو على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" تظهر خلاله إحدى السيدات تتضرر من زوجها والادعاء بقيامه بالتشهير بها وإبتزازها بقصد الاستيلاء على منزلها وإجبارها على بيع المنزل له.

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وبالفحص أمكن تحديد السيدة الظاهرة بمقطع الفيديو مقيمة بالبحيرة "لها معلومات جنائية" وباستدعائها وسؤالها قررت قيام المشكو فى حقه (مقيم بالبحيرة "له معلومات جنائية") بنقل الصور الخاصة بها من هاتفها المحمول على هاتفه، ولدى حدوث خلافات بينهما قام على إثرها المتهم  بالتعدى عليها بالسب والشتم والضرب وإستغلال تلك الصور ونشرها بقصد إبتزازها ماديًا والتشهير بها.

 

وبإستدعاء المشكو فى حقه قرر حدوث خلافات بينهما ونفى ما قررته الشاكية، كما تبين وجود خلافات بين الشاكية والمشكو فى حقه ومُحرر بشأن ذلك عدة محاضر وتم إتخاذ الإجراءات القانونية. 
 

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فيديوهات فاضحة البحيرة وزارة الداخلية

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